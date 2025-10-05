От щенка к взрослому псу: как правильно сменить корм, чтобы не угробить здоровье собаки
Щенки растут быстро, и в какой-то момент привычного питания им становится недостаточно. Организму требуется больше питательных веществ для поддержания здоровья, но уже в другом соотношении, чем раньше. Поэтому переход на взрослый корм — важный этап в жизни питомца.
Когда пора менять корм
Обычно собак переводят на взрослый рацион в возрасте от 9 до 18 месяцев — точный срок зависит от породы и размера. Мелкие собаки взрослеют быстрее, а крупные дольше сохраняют "щенячьи" потребности.
Три шага к правильному переходу
1. Постепенное введение
Новый корм вводится малыми порциями. Начинайте с 25% взрослого корма и 75% привычного. Каждые 5-7 дней увеличивайте долю нового, пока полностью не замените рацион.
2. Наблюдение за реакцией
Следите за состоянием питомца. Симптомы вроде поноса, рвоты или отказа от еды сигнализируют, что корм не подходит. В этом случае лучше притормозить переход или подобрать другой вариант.
3. Сохранение режима
Меняется питание, но не расписание. Кормите собаку по привычному графику, чтобы не перегружать ЖКТ и сохранить стабильность.
Сравнение: переход у разных пород
|Размер собаки
|Возраст перевода
|Особенности
|Мелкие породы
|9-12 месяцев
|Быстро привыкают к новому корму
|Средние породы
|12-15 месяцев
|Важно не торопиться
|Крупные породы
|15-18 месяцев
|Часто нужен корм с контролем веса и суставной поддержкой
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Перевести корм резко → понос, рвота → постепенный переход.
-
Не учитывать породу → недополучение питательных веществ → выбирать корм с учётом размера собаки.
-
Игнорировать симптомы → хронические проблемы ЖКТ → консультация у ветеринара.
А что если…
А что если собака отказывается от нового корма? Попробуйте:
-
смешивать с небольшим количеством лакомств;
-
размачивать сухие гранулы в тёплой воде;
-
выбирать линейки одного бренда (щенячий и взрослый корм одного производителя).
Плюсы и минусы перехода на взрослый корм
|Плюсы
|Минусы
|Правильное развитие организма
|Требуется время и терпение
|Поддержка здоровья на новом этапе
|Возможны проблемы при подборе
|Баланс белков и жиров
|Нужно следить за реакцией
FAQ
Сколько длится переход?
Обычно 2-4 недели.
Можно ли смешивать корма разных производителей?
Да, но лучше придерживаться одной марки — так меньше риск расстройства ЖКТ.
Нужен ли специализированный корм?
Если у собаки есть хронические болезни или особенности (аллергия, лишний вес), да.
Мифы и правда
-
Миф: собака сама поймёт, когда пора взрослеть.
Правда: хозяин должен контролировать рацион.
-
Миф: корм для щенков можно давать всю жизнь.
Правда: у взрослой собаки он приведёт к ожирению.
-
Миф: любой корм одинаков.
Правда: состав подбирается под возраст и потребности.
3 интересных факта
-
Щенки нуждаются в калориях почти вдвое больше, чем взрослые собаки.
-
Крупные породы особенно чувствительны к неправильному питанию в подростковом возрасте.
-
Сухой корм для взрослых собак часто содержит добавки для суставов — глюкозамин и хондроитин.
Исторический контекст
Идея делить корма по возрастам появилась лишь в XX веке. До этого собак кормили остатками со стола. Сегодня производители учитывают особенности развития питомцев и создают линейки, которые помогают щенку плавно переходить во взрослую жизнь.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru