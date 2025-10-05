От щенка к взрослому псу: как правильно сменить корм, чтобы не угробить здоровье собаки

Щенки растут быстро, и в какой-то момент привычного питания им становится недостаточно. Организму требуется больше питательных веществ для поддержания здоровья, но уже в другом соотношении, чем раньше. Поэтому переход на взрослый корм — важный этап в жизни питомца.

Когда пора менять корм

Обычно собак переводят на взрослый рацион в возрасте от 9 до 18 месяцев — точный срок зависит от породы и размера. Мелкие собаки взрослеют быстрее, а крупные дольше сохраняют "щенячьи" потребности.

Три шага к правильному переходу

1. Постепенное введение

Новый корм вводится малыми порциями. Начинайте с 25% взрослого корма и 75% привычного. Каждые 5-7 дней увеличивайте долю нового, пока полностью не замените рацион.

2. Наблюдение за реакцией

Следите за состоянием питомца. Симптомы вроде поноса, рвоты или отказа от еды сигнализируют, что корм не подходит. В этом случае лучше притормозить переход или подобрать другой вариант.

3. Сохранение режима

Меняется питание, но не расписание. Кормите собаку по привычному графику, чтобы не перегружать ЖКТ и сохранить стабильность.

Сравнение: переход у разных пород

Размер собаки Возраст перевода Особенности Мелкие породы 9-12 месяцев Быстро привыкают к новому корму Средние породы 12-15 месяцев Важно не торопиться Крупные породы 15-18 месяцев Часто нужен корм с контролем веса и суставной поддержкой

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Перевести корм резко → понос, рвота → постепенный переход.

Не учитывать породу → недополучение питательных веществ → выбирать корм с учётом размера собаки.

Игнорировать симптомы → хронические проблемы ЖКТ → консультация у ветеринара.

А что если…

А что если собака отказывается от нового корма? Попробуйте:

смешивать с небольшим количеством лакомств;

размачивать сухие гранулы в тёплой воде;

выбирать линейки одного бренда (щенячий и взрослый корм одного производителя).

Плюсы и минусы перехода на взрослый корм

Плюсы Минусы Правильное развитие организма Требуется время и терпение Поддержка здоровья на новом этапе Возможны проблемы при подборе Баланс белков и жиров Нужно следить за реакцией

FAQ

Сколько длится переход?

Обычно 2-4 недели.

Можно ли смешивать корма разных производителей?

Да, но лучше придерживаться одной марки — так меньше риск расстройства ЖКТ.

Нужен ли специализированный корм?

Если у собаки есть хронические болезни или особенности (аллергия, лишний вес), да.

Мифы и правда

Миф: собака сама поймёт, когда пора взрослеть.

Правда: хозяин должен контролировать рацион.

Миф: корм для щенков можно давать всю жизнь.

Правда: у взрослой собаки он приведёт к ожирению.

Миф: любой корм одинаков.

Правда: состав подбирается под возраст и потребности.

3 интересных факта

Щенки нуждаются в калориях почти вдвое больше, чем взрослые собаки. Крупные породы особенно чувствительны к неправильному питанию в подростковом возрасте. Сухой корм для взрослых собак часто содержит добавки для суставов — глюкозамин и хондроитин.

Исторический контекст

Идея делить корма по возрастам появилась лишь в XX веке. До этого собак кормили остатками со стола. Сегодня производители учитывают особенности развития питомцев и создают линейки, которые помогают щенку плавно переходить во взрослую жизнь.