Неожиданное поведение щенка: как детские страхи могут влиять на его здоровье

Встреча с незнакомцем может стать настоящим испытанием для щенка — настолько, что он может не сдержать эмоции и оставить лужу. И это не каприз, а естественная реакция малыша, который ещё не научился справляться со стрессом.

Так питомец показывает, что он безобиден и не претендует на лидерство. Это своего рода "белый флаг" в мире собак, помогающий избежать конфликтов.

Как распознать страх у щенка?

Обратите внимание на язык тела:

уши прижаты,

хвост поджат,

лапы согнуты,

он старается стать "незаметным".

В такие моменты ваша поддержка важна как никогда. Станьте для щенка надёжным защитником — так он поймёт, что может вам доверять.

Поощряем смелость

Хвалите питомца, когда он:

выпрямляется,

проявляет интерес,

поднимает уши и хвост.

Маленькие победы укрепляют уверенность!

Используйте игрушки-головоломки — успешное решение задач повышает самооценку. Тренируйте желательное поведение с помощью положительного подкрепления.

А если так ведёт себя взрослая собака?

В этом случае стоит насторожиться. Не исключены проблемы со здоровьем — например, инфекции мочевыводящих путей или хронический стресс. Рекомендуется:

сдать анализы мочи и крови,

сделать УЗИ.

Иногда за "нервными" лужами скрываются настоящие медицинские проблемы, требующие внимания.

Кроме того, стресс и тревога влияют на общее здоровье и работу внутренних органов, поэтому лужи перед незнакомцами могут свидетельствовать о том, что нужно работать не только над дрессировкой, но и над самочувствием животного.

Помните: терпение, забота и своевременная помощь специалиста помогут вашему питомцу почувствовать себя увереннее в любых ситуациях.