Ожирение у собак
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:54

Риск потерять покой: как один неверный шаг с щенком разрушает семейную идиллию

Ветеринары советуют учитывать здоровье щенка при выборе в питомнике

Представьте: вы наконец-то готовы открыть двери своего дома для пушистого комочка радости. Но как не ошибиться и выбрать щенка, который станет настоящим членом семьи? Независимо от того, мечтаете ли вы о породистом красавце или просто о веселом компаньоне, есть несколько простых советов, которые помогут вам принять верное решение.

Важные нюансы для породистых собак

Если вы в поисках собаки с родословной, которая будет блистать на выставках, потратьте время на изучение стандартов породы. Это поможет убедиться в чистоте крови и потенциале вашего будущего питомца.

Для тех, кто хочет просто любящего друга, достаточно сосредоточиться на трех основных аспектах. Эти правила применимы везде — будь то у заводчика, в приюте или по объявлению.

  1. Условия содержания. Обратите внимание, где живет щенок. Важно, чтобы животные находились в заботе и комфорте. Это говорит о том, как за ними ухаживали с раннего возраста.

  2. Задавайте вопросы. Не бойтесь расспросить владельцев или заводчиков о повседневном уходе, питании, воспитании и возможных проблемах со здоровьем. Их опыт поможет вам лучше понять, что ожидать от щенка и его родителей.

  3. Наблюдайте за другими собаками. Посмотрите на братьев и сестер щенка или взрослых собак в доме. Это даст представление о характере породы, возможном темпераменте вашего малыша и нюансах дрессировки.

Что делать, если не нашли идеального?

Если поиски по объявлениям и питомникам не увенчались успехом, загляните в приюты. Там часто живут очаровательные собаки, которые ищут дом. Они не требуют особого ухода, зато станут самыми преданными и любящими друзьями.

Читайте также

Зоологи: когтеточка необходима каждой кошке сегодня в 17:22

Один предмет спас диван от расправы: вот что должно быть у каждой кошки

Когтеточка нужна не только для мебели, но и для здоровья кошки. Узнайте, как правильно выбрать и приучить питомца к ней быстро.

Читать полностью » Кошки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний с помощью мурчания сегодня в 17:11

Кошачье мурлыканье лечит лучше лекарств: вот что укрепляют вибрации питомца

Мурлыканье кошек — это не только приятно, но и полезно. Узнайте, как вибрации питомцев влияют на здоровье, сон и стресс человека.

Читать полностью » Учёные выяснили предпочтение попугаев к правой лапе сегодня в 13:15

Попугаи прячут удивительную асимметрию: лапки и глаза в тайном сговоре

Удивительно! Попугаи тоже могут быть левшами или правшами. Австралийские учёные изучили сотни птиц и нашли связь между их глазами и лапками. Что это значит для науки о животных?

Читать полностью » Можно ли научить собаку говорить: выводы зоологов сегодня в 12:54

Быстрый путь к разговору: научите собаку словам за 5 минут в день без лишних усилий

Узнайте, как научить собаку произносить первые слова и даже участвовать в простых диалогах. Советы по тренировкам и преодолению языкового барьера с питомцем.

Читать полностью » В Бразилии голубые попугаи ара восстанавливают популяцию в дикой природе сегодня в 12:21

Голубые ара взлетают вновь: после 20 лет молчания леса Бразилии оживают яркими крыльями

Голубые ара, исчезнувшие 20 лет назад из бразильских лесов, возвращаются благодаря усилиям орнитологов. Узнайте, как наука борется с вымиранием этих ярких птиц.

Читать полностью » Ветеринары предупредили о риске заражения собак при контакте с уличными кошками сегодня в 11:41

Невинная встреча — и пёс надолго теряет уверенность: как кошки ломают психику собак

Можно ли позволять собаке общаться с бездомными кошками? Ответ не так прост, ведь за дружеской встречей может скрываться серьёзный риск.

Читать полностью » Ветеринары предупредили о риске ожирения у собак при чрезмерных лакомствах сегодня в 10:34

Одно угощение — и вся тренировка впустую: чего боятся кинологи

Узнайте, как правильно использовать лакомства и альтернативные поощрения в дрессировке, чтобы питомец был мотивирован и здоров.

Читать полностью » Птицеводы: яркий гребень и блестящие глаза указывают на молодую курицу сегодня в 9:25

Потеря прибыли начинается с бледного гребешка курицы: как не прозевать момент

Как отличить молодую курицу от старой? Внешние признаки, скрытые детали и пошаговые советы помогут не ошибиться при выборе несушек.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Выращиваем сами: лучшие семена огурцов – собираем и храним правильно, используя 5 советов
Дом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какой краской можно красить разные виды обоев
Дом

Специалисты назвали причины появления конденсата и пыли внутри стеклопакета
Красота и здоровье

Учёные из Мексики связали употребление авокадо с 17% снижением риска гипертонии
Наука

Сейсмические измерения показали твердое ядро Марса, по данным NASA
Спорт и фитнес

Исследования показали, как тип обуви влияет на приседания со штангой
Красота и здоровье

Диетолог Анна Белоусова: шоколад и молочные продукты помогают снизить стресс
Еда

Вяленые помидоры сохраняют до 80 % антиоксидантов и ликопина
