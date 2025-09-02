Щенок тянется на руки? Делайте это правильно, иначе будут проблемы
Многие собаководы сталкиваются с дилеммой: можно ли держать щенка на руках и безопасно ли это для животного? Оказывается, иногда это не только допустимо, но и необходимо. Главное — делать всё правильно.
Когда щенка нужно брать на руки
Ситуации, когда без этого не обойтись:
- визит к ветеринару;
- вакцинация;
- социализация щенка, пока он не получил все прививки.
Но стоит помнить, что привычка постоянно носить питомца на руках может обернуться проблемой. Щенок вырастет, и его вес станет для хозяина испытанием. Поэтому заранее учитывайте будущие размеры собаки в зависимости от её породы.
В каком возрасте это допустимо
Ветеринары советуют брать щенков на руки начиная с одного месяца. До этого времени они слишком хрупкие и зависимы от матери. Неправильное обращение в этот период способно привести к проблемам с суставами и опорно-двигательным аппаратом.
Ошибки, которых нужно избегать
Существует несколько способов, которые категорически противопоказаны:
- За загривок. Эта зона у собак и кошек крайне чувствительная. Любое давление вызывает сильную боль и нарушает кровоток.
- За подмышки. Сильное давление на хрупкие суставы приносит дискомфорт и может привести к травмам.
- Как младенца. Особенно после еды. Щенок может срыгнуть и даже подавиться.
Правильная техника
Чтобы щенку было комфортно, действуйте пошагово:
- Подведите ладони или предплечья под живот.
- Одну руку расположите ближе к передним лапам.
- Аккуратно приподнимите щенка.
- Прижмите его к груди, создавая ощущение безопасности.
- Так животное чувствует себя защищённым, словно на ровной поверхности.
Когда не стоит поднимать собаку
Некоторые владельцы совершают ошибку, поднимая питомца на руки в моменты агрессии — когда он рычит или лает. Для собаки это выглядит как поощрение. Лучше использовать команды "ко мне" или "сидеть" — это не только дисциплинирует, но и укрепляет доверие.
Не стоит также поднимать собаку, чтобы убрать её с места. Воспитание через команды работает гораздо эффективнее и безопаснее.
Щенки и любовь к рукам
Многие щенки обожают ощущение близости, если держать их правильно. Особенно это полезно в раннем возрасте, когда ещё не завершён курс прививок. Но если животное показывает страх или недовольство, важно уважать его границы. Так формируется доверие между хозяином и питомцем.
