Щенок тянется на руки? Делайте это правильно, иначе будут проблемы

Многие собаководы сталкиваются с дилеммой: можно ли держать щенка на руках и безопасно ли это для животного? Оказывается, иногда это не только допустимо, но и необходимо. Главное — делать всё правильно.

Когда щенка нужно брать на руки

Ситуации, когда без этого не обойтись:

визит к ветеринару;

вакцинация;

социализация щенка, пока он не получил все прививки.

Но стоит помнить, что привычка постоянно носить питомца на руках может обернуться проблемой. Щенок вырастет, и его вес станет для хозяина испытанием. Поэтому заранее учитывайте будущие размеры собаки в зависимости от её породы.

В каком возрасте это допустимо

Ветеринары советуют брать щенков на руки начиная с одного месяца. До этого времени они слишком хрупкие и зависимы от матери. Неправильное обращение в этот период способно привести к проблемам с суставами и опорно-двигательным аппаратом.

Ошибки, которых нужно избегать

Существует несколько способов, которые категорически противопоказаны:

За загривок . Эта зона у собак и кошек крайне чувствительная. Любое давление вызывает сильную боль и нарушает кровоток.

. Эта зона у собак и кошек крайне чувствительная. Любое давление вызывает сильную боль и нарушает кровоток. За подмышки . Сильное давление на хрупкие суставы приносит дискомфорт и может привести к травмам.

. Сильное давление на хрупкие суставы приносит дискомфорт и может привести к травмам. Как младенца. Особенно после еды. Щенок может срыгнуть и даже подавиться.

Правильная техника

Чтобы щенку было комфортно, действуйте пошагово:

Подведите ладони или предплечья под живот.

Одну руку расположите ближе к передним лапам.

Аккуратно приподнимите щенка.

Прижмите его к груди, создавая ощущение безопасности.

Так животное чувствует себя защищённым, словно на ровной поверхности.

Когда не стоит поднимать собаку

Некоторые владельцы совершают ошибку, поднимая питомца на руки в моменты агрессии — когда он рычит или лает. Для собаки это выглядит как поощрение. Лучше использовать команды "ко мне" или "сидеть" — это не только дисциплинирует, но и укрепляет доверие.

Не стоит также поднимать собаку, чтобы убрать её с места. Воспитание через команды работает гораздо эффективнее и безопаснее.

Щенки и любовь к рукам

Многие щенки обожают ощущение близости, если держать их правильно. Особенно это полезно в раннем возрасте, когда ещё не завершён курс прививок. Но если животное показывает страх или недовольство, важно уважать его границы. Так формируется доверие между хозяином и питомцем.