Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:58

Почему нельзя баловать щенка с первого дня: последствия, о которых вы не подозревали

Щенок быстро привыкает к тому, что его балуют и всё прощают

Появление щенка в доме — событие, к которому стоит подготовиться не меньше, чем к приезду нового члена семьи. Первые дни особенно важны: именно они формируют привычки и характер собаки. Ошибки на старте потом исправить гораздо сложнее.

1. Не пускайте щенка на кровать

Даже один раз разрешив полежать рядом, вы закрепите у питомца привычку. Потом будет сложно объяснить, что это место для людей, а не для собаки. С самого начала приучайте щенка к собственной лежанке.

2. Не носите постоянно на руках

Щенок быстро привыкает к тому, что его балуют и всё прощают. Лучше садитесь к нему на пол и играйте на равных. Так малыш быстрее освоится и начнёт чувствовать себя самостоятельным.

3. Дайте спать спокойно

Сон важен для роста и здоровья. Не тревожьте малыша, пока он отдыхает. Активные игры лучше устраивать тогда, когда он сам проснулся и готов к контакту.

4. Не спешите с дрессировкой

В первые дни щенку нужно время для адаптации. Сначала он должен привыкнуть к дому, к имени и к месту для туалета. Только потом можно переходить к простым командам — "сидеть", "лежать", а уже после них к "фу".

5. Не наказывайте в начале

Лужи и погрызенные вещи — часть взросления. В первые дни вина лежит на хозяине, который не убрал в безопасное место всё ценное. Терпение и внимание помогут быстрее приучить щенка к правилам.

Сравнение: что правильно, а что нет

Ситуация Ошибка хозяина Правильное решение
Щенок скулит ночью Взять в кровать Успокоить рядом, но не пускать
Милый комочек Постоянно носить на руках Играть на полу
Щенок спит Будить ради игр Ждать, пока сам проснётся
Первые дни Дрессировать сразу Дать время привыкнуть
Лужи и проказы Ругать Убрать и приучать постепенно

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Позволить спать на кровати → собака считает это своей территорией → отдельная лежанка.

  • Постоянно носить → зависимость и капризы → игры и общение на полу.

  • Будить щенка → стресс и усталость → дать отдыхать.

  • Начать дрессировку раньше времени → потеря интереса → постепенное введение команд.

  • Ругать за проказы → страх перед хозяином → терпение и закрепление правильного поведения.

А что если…

А что если щенок всё равно не хочет спать в своей лежанке? Попробуйте положить туда вашу вещь с запахом или тёплую грелку — это поможет почувствовать себя в безопасности.

Плюсы правильного подхода

  • Формирование здоровых привычек.

  • Быстрое доверие и привязанность щенка.

  • Меньше стресса в адаптационный период.

FAQ

Когда можно начинать обучение командам?
Через 1-2 недели после переезда, когда щенок освоится.

Как приучить к лотку или улице?
Выгуливать после сна и еды, хвалить за успехи.

Нужно ли ругать за испорченные вещи?
Нет, лучше убрать опасные предметы заранее.

Мифы и правда

  • Миф: щенка надо сразу "ставить на место".
    Правда: первые дни должны быть мягкими, иначе появится страх.

  • Миф: если разрешить один раз, собака забудет.
    Правда: собаки отлично запоминают даже единичные разрешения.

  • Миф: дрессировать нужно с первого дня.
    Правда: важнее адаптация, а команды подождут.

3 интересных факта

  1. Щенки спят до 18-20 часов в сутки — это норма.

  2. У щенков период "зубов" начинается в 3-4 месяца, поэтому они активно грызут всё подряд.

  3. Первая неделя в новом доме — ключевая для формирования доверия к хозяину.

Исторический контекст

В прошлом щенков часто держали во дворе без особых правил. Сегодня подход изменился: собаку с первых дней учат жить рядом с человеком. Современные кинологи подчёркивают: терпение и мягкость в первые недели обеспечивают крепкую привязанность и правильное воспитание на годы вперёд.

