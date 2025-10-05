Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
щенок кусает и тянет поводок
щенок кусает и тянет поводок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:18

Наказание щенка: что работает, а что превращает питомца в невротика

90% хозяев наказывают щенков неправильно

Щенки, как и дети, бывают непослушными: грызут обувь, устраивают беспорядок, подбирают всё подряд на улице. В такие моменты у хозяина возникает вопрос: можно ли наказывать собаку и как это делать так, чтобы не нанести вреда?

Чего нельзя делать категорически

Физическое наказание недопустимо. Пинки, удары или даже запугивание формируют у животного не послушание, а страх. Это путь к психологической травме и проблемам с поведением.

Так же опасны:

  • лишение игрушек;

  • изоляция в тёмной комнате;

  • крики и истерики.

Все эти методы не воспитывают, а делают питомца нервным и недоверчивым.

Когда наказание допустимо

Кинологи сходятся во мнении: корректировать поведение можно только в момент проступка. Если щенок пойман с поличным — строгий голос или лёгкое одёргивание поводка помогут объяснить, что он сделал неправильно.

Через час или даже несколько минут собака уже не свяжет наказание с действием. Например, если щенок погрыз тапок утром, а вечером хозяин обнаружил это и стал ругать, животное не поймёт причины негатива.

Разрешённые методы воздействия

  • строгий тон (без крика);

  • короткий рывок поводка при попытке поднять что-то с земли;

  • игнорирование нежелательного поведения (например, когда щенок слишком навязчиво требует внимания).

Важно вовремя остановиться и не затягивать наказание.

Контраст "плохо — хорошо"

Чтобы щенок понимал, чего от него ждут, наказание должно сочетаться с похвалой за правильные действия. За хорошее поведение нужно поощрять: лакомством, поглаживанием или игрой.

Сравнение: методы наказания

Метод Можно? Почему
Физическое воздействие Нет Травма, страх, агрессия
Строгий голос Да Доступно и понятно собаке
Игнорирование Да Помогает скорректировать поведение
Изоляция в комнате Нет Усиливает тревогу
Одёргивание поводка Да Контроль и переключение

Советы шаг за шагом

  1. Реагируйте только в момент проступка.

  2. Используйте спокойный, но строгий тон.

  3. Если щенок упорствует — отвлеките игрушкой или командой.

  4. За правильные действия всегда хвалите.

  5. Будьте последовательны: одинаковая реакция на одинаковые поступки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Кричать или бить → страх и агрессия → строгий голос и команда.

  • Ругать "задним числом" → собака не понимает → корректируйте сразу.

  • Игнорировать плохое поведение → привычка закрепляется → вовремя останавливать.

А что если…

А что если щенок слишком активный и шалит постоянно? В этом случае наказания не помогут. Нужно больше игр, прогулок и тренировок — щенки тратят энергию через движение и обучение.

Плюсы и минусы правильного подхода

Плюсы Минусы
Собаки быстрее учатся Требует терпения
Отношения строятся на доверии Нужно время и регулярность
Щенок не боится, а уважает хозяина Хозяину придётся быть последовательным

FAQ

Можно ли шлёпать щенка газетой?
Нет, это пугает и не даёт воспитательного эффекта.

Когда начинать воспитывать?
Сразу после появления щенка в доме. Чем раньше начнёте, тем проще будет процесс.

Что делать, если щенок грызёт всё подряд?
Предлагайте альтернативу: специальные игрушки или кости.

Мифы и правда

  • Миф: собаку нужно "ломать", чтобы слушалась.
    Правда: уважение и доверие эффективнее страха.

  • Миф: щенки вырастут и сами перестанут проказничать.
    Правда: без воспитания плохие привычки закрепляются.

  • Миф: строгий тон обидит собаку.
    Правда: чёткий голос помогает быстрее понять правила.

3 интересных факта

  1. Щенки лучше всего запоминают команды и правила в возрасте от 2 до 6 месяцев.

  2. У собак память ассоциативная: они связывают действия с реакцией хозяина только в моменте.

  3. Наказание без похвалы за хорошее закрепляет только страх, но не обучение.

Исторический контекст

Методы воспитания собак сильно изменились за последние 100 лет. Если раньше применяли физическое наказание и жёсткие методы дрессуры, то сегодня в основе работы с питомцем лежит положительное подкрепление. Современные кинологи считают: доверие и внимание — лучший способ воспитания щенка.=

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные нашли зависимость между цветом шерсти кошек и особенностями их темперамента сегодня в 6:34
В одной шерстинке — и характер, и судьба: как цвет делает кошку особенной

Почему одни кошки обожают уединение, а другие требуют постоянного внимания? Учёные объясняют, как окрас шерсти связан с темпераментом питомца.

Читать полностью » Исследователи рассказали, что воспитание и наследственность формируют поведение кошек сегодня в 5:06
У каждой кошки свой код ДНК характера: пять тайн, которые решают, будет ли она ласковой или дикаркой

Почему две кошки из одного помёта вырастают с разным характером? Разбираемся, какие пять факторов формируют индивидуальность каждого пушистого питомца.

Читать полностью » Ветеринары уточнили: кошкам необходим таурин, собаки усваивают злаки и овощи сегодня в 4:23
Они такие разные, но одинаково нужны: тайна, связывающая кошек и собак

Они разные по характеру, поведению и привычкам, но одинаково любимы миллионами. Почему кошки и собаки такие непохожие — и в чём их тайное сходство?

Читать полностью » Ветеринары предупредили, что у кошек старше 12 лет возрастает риск хронических болезней сегодня в 3:22
Кошка стала спать дольше и меньше играть — но причина не в лени

Как помочь пожилой кошке чувствовать себя комфортно, сохранить здоровье и радость жизни? Советы, мифы и практические решения для заботливых владельцев.

Читать полностью » Ветеринар: твёрдый живот у котёнка может указывать на заболевание сегодня в 2:45
Тихая угроза под шерстью: что скрывает вздутый живот у котенка

У котёнка стал круглым и твёрдым живот? Это не всегда безобидно. Разбираемся, когда вздутие — норма, а когда сигнал болезни, и как помочь питомцу.

Читать полностью » Университет Квинсленда: найден новый вид гигантской анаконды длиной до 8 метров сегодня в 1:22
Учёные в шоке: в Эквадоре обнаружили анаконду, которой нет в учебниках

В джунглях Амазонки учёные обнаружили новый вид гигантской змеи, который поразил даже опытных биологов. Чем он отличается от известных анаконд?

Читать полностью » Эксперт РКФ: мопс и французский бульдог лучше всего чувствуют себя в городских условиях сегодня в 0:25
Эти собаки чувствуют себя в квартире лучше, чем некоторые люди

Если вы мечтаете о собаке, но живёте в квартире, не спешите отказываться от идеи. Некоторые породы чувствуют себя дома даже без двора.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: в зоогостиницы принимают только привитых питомцев вчера в 23:04
Договор спасает не только деньги: как защитить здоровье животного при заселении

Зоогостиница может стать вторым домом для питомца, но только при правильном выборе. Узнайте, на что обратить внимание при подборе отеля.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Без воспитания привычки собак сохранится на всю жизнь
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Иванна Идуш: упражнения для лица и осанки продлевают молодость
Туризм
Росстандарт определил требования к глэмпингам: стандарт начнёт действовать летом 2026 года
Садоводство
Специалисты по растениеводству подтвердили, что утренний полив снижает риск грибковых заболеваний
Дом
Гардеробная в малогабаритной квартире: преимущества и недостатки
Питомцы
Психологи: печаль — нормальная реакция на смерть питомца
Красота и здоровье
Главная опасность курения связана с продуктами горения, а не с никотином
Авто и мото
Параллельная парковка названа самым сложным манёвром для учеников автошкол
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet