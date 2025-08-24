Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щенок грызёт тапок
Щенок грызёт тапок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:43

Неожиданное поведение щенков: что скрывает их любовь к грызению лежанок

Как отучить щенков от грызения лежанок: рекомендации ветеринаров

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши пушистые друзья так обожают грызть свои лежанки? Это может показаться забавным, но за этой привычкой стоят серьезные причины. Особенно в период, когда у щенков режутся зубки, такое поведение вполне нормально. Однако, если оно сохраняется и в более взрослом возрасте, это может стать настоящей проблемой для владельцев.

Переключение внимания

Первое, что можно сделать, чтобы отучить собаку от грызения лежанки, — это переключить её внимание на другие предметы. Купите несколько разнообразных игрушек, которые помогут удовлетворить потребность в жевании. Например, резиновые игрушки отлично подойдут для щенков, когда режутся зубы. Они помогут облегчить дискомфорт и не вызовут недовольства хозяев.

Также обратите внимание на игрушки с лакомствами внутри. Такие игрушки будут более привлекательными для вашего питомца, чем простая резина. Кроме того, они обеспечивают интеллектуальную нагрузку, что также важно для развития собаки.

Не забывайте менять игрушки, чтобы питомец не терял к ним интерес. Разнообразие — ключ к успеху! Если заметите, что щенок собирается погрызть лежанку, дайте команду "нельзя" и предложите ему игрушку. Хвалите его во время игры и поощряйте лакомством, чтобы показать, что веселиться можно не только с синтепоном.

Замена предмета

Если щенок продолжает грызть лежанку, попробуйте предложить ему альтернативу — стеганое одеяло или коврик из меха. Возможно, новое место для отдыха станет менее привлекательным для разрушительных игр.

Иногда лучше всего полностью отказаться от лежанки. Если перевоспитать собаку не удается, можно дать ей возможность спать на голом полу. Это может оказаться для нее даже более комфортным вариантом, особенно в жаркую погоду.

Не забывайте следить за поведением щенка и не оставляйте ему то, что осталось от матрасика. Так вы предотвратите закрепление вредной привычки. Исключайте соблазны и работайте над коррекцией поведения — и вскоре увидите плоды своих усилий.

Важно понимать, что не все щенки страдают от этой привычки. Если ваш питомец начал грызть лежанку, не стоит паниковать. Начните действовать и проявите терпение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары объяснили, почему кошки умываются после того, как их гладят сегодня в 17:12

Ласкаете кошку — а она смывает ваш запах: охотничий инстинкт в действии

Почему кошка умывается сразу после ваших ласк? Это не каприз, а язык кошачьих инстинктов, который важно понимать каждому владельцу.

Читать полностью » Как шатающиеся зубы у собак могут указывать на заболевания: мнение ветеринаров сегодня в 12:30

Шатающиеся зубы у взрослых собак: как пародонтит угрожает их здоровью

Следите за состоянием зубов вашего питомца, чтобы вовремя выявить возможные проблемы. Помните, что забота о здоровье зубов — это важная часть общего ухода за собакой.

Читать полностью » Как вакцинация котят помогает предотвратить распространение инфекций — мнение ветеринаров сегодня в 12:20

Опасность под лапами: как игривый котёнок может стать носителем смертельных инфекций

Узнайте, как правильно вакцинировать вашего котёнка и не пропустить важные прививки. Забота о здоровье питомца — залог его долголетия!

Читать полностью » Учёные: волки создают пары на всю жизнь и остаются моногамными сегодня в 11:31

Один шаг в одиночество: что рискует потерять волк, уходя искать пару

Откройте для себя удивительную и сложную семейную жизнь волков: от их моногамии до коллективного воспитания щенков.

Читать полностью » Самопогрызание у шиншилл связано со стрессом, скукой и условиями содержания сегодня в 10:19

Милый зверёк с привычкой грызть собственную шерсть: что скрывает это поведение шиншилл

Шиншиллы могут страдать от самопогрызания из-за стрессов и плохих условий. Узнайте, как предотвратить эту проблему и улучшить жизнь вашего питомца.

Читать полностью » Постоянный лай, порча вещей и вялость — сигналы стресса у собак при разлуке с хозяином сегодня в 9:13

Оставьте дома всего одну вещь — и питомец почувствует себя спокойнее

Узнайте, как понять, что ваша собака испытывает стресс от разлуки. Давайте разберемся в 5 тревожных признаках и способах помочь питомцу!

Читать полностью » Кинологи советуют новичкам выбирать лабрадоров, ретриверов или биглей вместо сложных пород сегодня в 8:02

Красивый друг или вечный хаос: с какими собаками начинающим лучше не связываться

Выбор собаки — задача не для новичков! Узнайте, какие породы могут стать настоящим испытанием и почему важно учитывать свои возможности.

Читать полностью » Поведение хозяина влияет на кошку: грубость и крики вызывают стресс у питомца сегодня в 7:21

Одна ошибка хозяина — и кошка навсегда теряет доверие: что не стоит ни в коем случае делать

Узнайте, что кошки на самом деле ценят в своих хозяевах и что может испортить их настроение. 7 главных секретов вашего пушистика ждут открытия!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку
ЮФО

Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок
Наука и технологии

Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав
Авто и мото

Автостат: импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 111% с начала 2025 года
Еда

Лук при жарке картофеля добавляют через треть времени готовки, а соль — в конце
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки с золотыми артефактами в Иране
Красота и здоровье

Врач Буланже: внезапная потеря веса у пожилых связана с утратой мышц
Садоводство

Агрономы назвали главные ошибки, из-за которых морковь покрывается трещинами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru