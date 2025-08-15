От тепла матери до грелки: как спасти щенков, оставшихся без заботы

Задумывались ли вы, что делать, если ваша собака вдруг перестала заботиться о своих щенках? Эта ситуация может быть довольно сложной, но с правильным подходом вы сможете помочь малышам.

Причины отказа

Существует множество факторов, по которым собака может оставить своих щенков. Возможно, вы нашли их в коробке на улице, или же они родились у вашей домашней любимицы. Иногда собака не может справиться с большим помётом, когда молока не хватает на всех. В других случаях отказ может быть связан с заболеванием. Если ваша собака перестала заботиться о щенках и не подходит к ним, вам придётся взять на себя ответственность за их уход.

Первое, что нужно сделать — это создать комфортные условия для щенков. Поместите их в коробку или корзину с грелкой, которая будет имитировать материнское тепло. Можно использовать пластиковую бутылку с горячей водой, обернутую в полотенце. Не забудьте периодически менять воду, чтобы поддерживать оптимальную температуру в гнездышке.

Кормление щенков

Если собака не кормит щенков, а они ещё не готовы к взрослой пище, вам нужно будет обеспечить их специальной адаптированной смесью. Для этого можно использовать пипетку, одноразовый шприц (без иглы) или маленькую детскую бутылочку. Обратите внимание, что смеси для детей не подходят собакам, поэтому лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы выбрать правильное питание в зоомагазине.

Новорождённые щенки до 10 дней нуждаются в питании каждые 3 часа, как днём, так и ночью. Соблюдение режима поможет щенкам не чувствовать нехватки материнской заботы, что критически важно для их здоровья и развития.

Помните, что забота о щенках — это большая ответственность, и ваша помощь может оказаться решающей в их жизни.