Маленький возраст — большие риски: правда, которую не говорят при продаже щенков

Появление щенка в доме — событие радостное, но ответственное. От того, в каком возрасте малыш покидает мать, напрямую зависит его здоровье, характер и способность адаптироваться к новой среде. Многие будущие хозяева стремятся поскорее взять питомца, не задумываясь, какие последствия это может иметь для животного. Разобраться в оптимальном возрасте помогут рекомендации специалистов и опыт заводчиков.

Оптимальный возраст для отъезда щенка

Щенки до двух месяцев ещё сильно зависят от матери. В этот период они получают антитела с молоком, осваивают азы общения и учатся взаимодействовать с сородичами. Даже если малыш уже способен есть самостоятельно, его психика и иммунитет всё ещё формируются.

Первая вакцинация проводится в 8 недель, а ревакцинация — в 12 недель. Многие заводчики предпочитают отдавать щенков именно после повторной прививки, чтобы минимизировать риски инфекций.

Сравнение по породам и возрасту