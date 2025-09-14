Щенок без стресса: вот когда можно отдавать малышей новым хозяевам

Щенки рождаются беспомощными, и первые недели полностью зависят от матери. Именно поэтому очень важно правильно выбрать момент, когда малышей можно передавать новым владельцам. Слишком ранняя разлука с сукой вредит здоровью и психике щенка, а слишком поздняя мешает социализации.

Оптимальный возраст для переезда

Ветеринары и кинологи сходятся во мнении: отдавать щенков лучше всего в возрасте от 8 до 12 недель.

До 8 недель малыши ещё нуждаются в молоке матери, её тепле и воспитании.

С 6-й по 12-ю неделю у щенка проходит ключевой этап социализации: он учится общению с собратьями, усваивает правила поведения.

После 3 месяцев щенку сложнее адаптироваться в новой семье, у него могут появиться страхи и стрессовые реакции.

Подготовка перед переездом

Перед тем как отдать щенка, нужно убедиться, что он готов к новой жизни:

Прививки и дегельминтизация. Минимальный набор прививок должен быть сделан. Щенок должен быть обработан от глистов и блох. Рацион. Малыш должен уверенно есть твёрдый корм или натуральную пищу, а не зависеть от материнского молока. Документы. Щенку оформляют метрику или щенячью карточку (если это породистая собака), а также ветеринарный паспорт. Здоровье. Щенок должен быть активным, с блестящей шерстью, чистыми глазами и носом.

Как правильно передавать щенков

Не отдавайте всех малышей сразу. Лучше по одному, чтобы мама-собака не испытала сильный стресс.

Дайте новому владельцу немного корма, к которому привык щенок, чтобы облегчить переход.

Поделитесь рекомендациями по уходу, графиком кормления, расскажите о привычках малыша.

Первые дни новому хозяину стоит уделять щенку максимум внимания: окружить теплом и спокойствием.

А что если…

А что если щенка просят раньше положенного срока? Вежливо, но твёрдо откажитесь. Объясните, что ранняя разлука опасна для здоровья. Ответственные хозяева всегда готовы подождать.

Интересные факты