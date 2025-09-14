Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
щенок грызет обувь
щенок грызет обувь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:11

Щенок без стресса: вот когда можно отдавать малышей новым хозяевам

Щенков отдают новым хозяевам в возрасте от 8 до 12 недель

Щенки рождаются беспомощными, и первые недели полностью зависят от матери. Именно поэтому очень важно правильно выбрать момент, когда малышей можно передавать новым владельцам. Слишком ранняя разлука с сукой вредит здоровью и психике щенка, а слишком поздняя мешает социализации.

Оптимальный возраст для переезда

Ветеринары и кинологи сходятся во мнении: отдавать щенков лучше всего в возрасте от 8 до 12 недель.

  • До 8 недель малыши ещё нуждаются в молоке матери, её тепле и воспитании.

  • С 6-й по 12-ю неделю у щенка проходит ключевой этап социализации: он учится общению с собратьями, усваивает правила поведения.

  • После 3 месяцев щенку сложнее адаптироваться в новой семье, у него могут появиться страхи и стрессовые реакции.

Подготовка перед переездом

Перед тем как отдать щенка, нужно убедиться, что он готов к новой жизни:

  1. Прививки и дегельминтизация. Минимальный набор прививок должен быть сделан. Щенок должен быть обработан от глистов и блох.

  2. Рацион. Малыш должен уверенно есть твёрдый корм или натуральную пищу, а не зависеть от материнского молока.

  3. Документы. Щенку оформляют метрику или щенячью карточку (если это породистая собака), а также ветеринарный паспорт.

  4. Здоровье. Щенок должен быть активным, с блестящей шерстью, чистыми глазами и носом.

Как правильно передавать щенков

  • Не отдавайте всех малышей сразу. Лучше по одному, чтобы мама-собака не испытала сильный стресс.

  • Дайте новому владельцу немного корма, к которому привык щенок, чтобы облегчить переход.

  • Поделитесь рекомендациями по уходу, графиком кормления, расскажите о привычках малыша.

  • Первые дни новому хозяину стоит уделять щенку максимум внимания: окружить теплом и спокойствием.

А что если…

А что если щенка просят раньше положенного срока? Вежливо, но твёрдо откажитесь. Объясните, что ранняя разлука опасна для здоровья. Ответственные хозяева всегда готовы подождать.

Интересные факты

  1. Щенки начинают играть и учиться у матери уже с трёх недель.

  2. В естественной среде щенки остаются с матерью до 3-4 месяцев, но уже с 2 месяцев активно пробуют самостоятельную жизнь.

  3. Правильный возраст переезда щенка напрямую влияет на его психику: рано отнятые собаки чаще вырастают тревожными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самодельные качели для попугаев имеют свои преимущества сегодня в 14:46

Экономия и безопасность: почему самодельные качели лучше магазинных

Представьте, как ваш попугай весело качается на самодельных качелях — это просто и полезно! Узнайте секреты безопасного изготовления и почему это лучше магазинных вариантов.

Читать полностью » Кастрация кота приводит к снижению агрессии сегодня в 14:21

От дикого воя к уютному мурлыканью: кастрация кота стирает границы между улицей и домом

Узнайте, как кастрация влияет на поведение и здоровье кота, и почему этот шаг может стать началом новой, спокойной жизни для вашего питомца.

Читать полностью » Ветеринарный центр сообщил о факторах, влияющих на здоровье усов у кошек сегодня в 13:39

За обломанными усами — тайна, которую игнорируют большинство владельцев кошек

Усы вашей кошки ломаются? Разбираемся в причинах и даём советы, как помочь питомцу. Узнайте, что скрывается за этой проблемой и как предотвратить её.

Читать полностью » История развития одежды для собак от защитных доспехов до современных коллекций сегодня в 13:23

Одежда для собак таит неожиданные открытия: как аксессуары раскрывают эволюцию

Узнайте, как собачья мода эволюционировала от защитных доспехов к дизайнерским коллекциям Gucci, и что носит ваш питомец сегодня.

Читать полностью » Стали известны основные шаги по чистке аквариума для поддержания здоровья рыб сегодня в 12:32

Аквариум на грани: как грязь убивает рыб быстрее, чем вы думаете

Узнайте, как правильно ухаживать за аквариумом, чтобы он сиял красотой и радовал рыбок. Советы от простых до продвинутых!

Читать полностью » Фотосессия с попугаем: пошаговые инструкции для начинающих сегодня в 12:15

5 правил съемки попугая, которые изменят ваши фотографии навсегда

Узнайте, как сделать яркие и живые фотографии своего попугая без профессиональной техники и вспышки. Несколько простых секретов для идеальных кадров!

Читать полностью » Биологи: брачный каннибализм у богомолов повышает количество отложенных яиц сегодня в 11:12

Богомолы превращают любовь в смертельный ритуал: чем рискует самец

Почему самка богомола после спаривания может съесть партнера и как это влияет на продолжение рода? В статье — факты, мифы и удивительные детали.

Читать полностью » Учёные: для производства 1 кг мёда пчёлам требуется облететь до 8 миллионов цветов сегодня в 10:50

Миллионы лет эволюции — и ни одной ошибки у пчёл: тайный алгоритм производства мёда

Тысячи лет люди наблюдают за пчёлами, но только недавно удалось раскрыть все хитрости их труда. Узнайте, как насекомые превращают нектар в мёд.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как хранить сливы после сбора урожая: основные рекомендации
Туризм

Германия предложила Еврокомиссии сократить число туристических виз для граждан РФ — Известия
Питомцы

Страховка покрывает лечение и операции для домашних животных
Спорт и фитнес

Мышцы кора укрепляют упражнения bird dog, dead bug и планка — совет тренера Нин
Красота и здоровье

Учёные из Университета Неймегена: пиво делает людей более привлекательными для комаров
Наука

Генетический анализ урн из Килади: какими были мужчины 1700 лет назад
Спорт и фитнес

Персональный тренер Кейт Роу-Хэм назвала оптимальную программу 30-минутной силовой с гантелями
Технологии

Apple рекомендует подготовиться к установке iOS 26 и iPadOS 26: освободите место и сделайте резервную копию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet