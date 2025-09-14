Щенок без стресса: вот когда можно отдавать малышей новым хозяевам
Щенки рождаются беспомощными, и первые недели полностью зависят от матери. Именно поэтому очень важно правильно выбрать момент, когда малышей можно передавать новым владельцам. Слишком ранняя разлука с сукой вредит здоровью и психике щенка, а слишком поздняя мешает социализации.
Оптимальный возраст для переезда
Ветеринары и кинологи сходятся во мнении: отдавать щенков лучше всего в возрасте от 8 до 12 недель.
-
До 8 недель малыши ещё нуждаются в молоке матери, её тепле и воспитании.
-
С 6-й по 12-ю неделю у щенка проходит ключевой этап социализации: он учится общению с собратьями, усваивает правила поведения.
-
После 3 месяцев щенку сложнее адаптироваться в новой семье, у него могут появиться страхи и стрессовые реакции.
Подготовка перед переездом
Перед тем как отдать щенка, нужно убедиться, что он готов к новой жизни:
-
Прививки и дегельминтизация. Минимальный набор прививок должен быть сделан. Щенок должен быть обработан от глистов и блох.
-
Рацион. Малыш должен уверенно есть твёрдый корм или натуральную пищу, а не зависеть от материнского молока.
-
Документы. Щенку оформляют метрику или щенячью карточку (если это породистая собака), а также ветеринарный паспорт.
-
Здоровье. Щенок должен быть активным, с блестящей шерстью, чистыми глазами и носом.
Как правильно передавать щенков
-
Не отдавайте всех малышей сразу. Лучше по одному, чтобы мама-собака не испытала сильный стресс.
-
Дайте новому владельцу немного корма, к которому привык щенок, чтобы облегчить переход.
-
Поделитесь рекомендациями по уходу, графиком кормления, расскажите о привычках малыша.
-
Первые дни новому хозяину стоит уделять щенку максимум внимания: окружить теплом и спокойствием.
А что если…
А что если щенка просят раньше положенного срока? Вежливо, но твёрдо откажитесь. Объясните, что ранняя разлука опасна для здоровья. Ответственные хозяева всегда готовы подождать.
Интересные факты
-
Щенки начинают играть и учиться у матери уже с трёх недель.
-
В естественной среде щенки остаются с матерью до 3-4 месяцев, но уже с 2 месяцев активно пробуют самостоятельную жизнь.
-
Правильный возраст переезда щенка напрямую влияет на его психику: рано отнятые собаки чаще вырастают тревожными.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru