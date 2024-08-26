Офтальмолог рассказал, как ребёнку не испортить зрение в школе

Если у ребёнка нет проблем со зрением, то он может не делать зарядку для глаз. Кроме того, школьнику с близорукостью необязательно садиться за первую парту. Об этом NewsInfo.Ru сообщил врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

По словам эксперта, перед учебным годом надо посетить врача-офтальмолога, даже если с ребенком всё в порядке. Это необходимо, так как во время развития ребенка, особенно в школьный период, появляется и близорукость, и другие офтальмологические аномалии. Нужно удостовериться, что у ребенка всё хорошо со зрением. Тогда можно сидеть на любой парте, добавил Вячеслав Куренков.

"Вообще посадка пациента за первую парту — это немножко устаревшее понятие, потому что если есть близорукость, то такому ребенку прописывают очки, и он должен их использовать весь учебный год с утра до вечера. Либо применять контактные линзы, если врач счел это возможным и допустимым", — дополнил врач-офтальмолог.

Не менее важным моментом является подготовка рабочего места дома, так как в школе в любом случае всё спланировано по ГОСТу.

"Освещенность, местоположение парт, удаленность доски — всё это соответствуют нормам в школе. Что касается домашней обстановки, то она вполне элементарная. Если человек пишет правой рукой, то лампа ставится слева. Если идёт речь о левше, то лампа ставится, естественно, справа, так, чтобы при письме не была тень на той поверхности, на которой он пишет. Освещенность не должна быть чрезмерная или слабая. То есть настольная лампа должна быть не менее 40 и не более 60 ватт в старых измерениях, но в новых диодных лампах можно прочитать информацию об этом на упаковке", — рассказал он.

Врач-офтальмолог сообщил, что чрезмерный свет не нужен, потому что тогда возникнет отсвет и засвеченная сетчатка. Если слишком слабый свет, то это будет просто недостаточно видно, и даже ребенок с нормальными глазами будет уставать.

"Зарядку для глаз не нужно делать, если это не назначил врач. Если у ребенка всё в порядке с таким механизмом, как аккомодация, и всё хорошо со зрением, ни к какой зарядке не надо прибегать. Дело в том, что урок рассчитан так, чтобы дать ребенку возможность после него расслабиться, дать отдохнуть своему зрительному аппарату и подготовиться к следующему занятию. Никаких специальных гимнастик ребенку навязывать не надо, потому что, во-первых, они не принесут ему никакой пользы, во-вторых, просто нет в них необходимости. Если у ребенка есть какие-либо проблемы рефракционного плана, то ему прописываются очки. Если есть слабость аккомодации, то тогда уже доктор-офтальмолог сам назначит сеансы", — сообщил доктор медицинских наук.

Эксперт считает, что на перемене достаточно просто отдохнуть, ничего не читать, не смотреть в гаджеты. Необходимо походить, поболтать с одноклассниками.

На вопрос, сколько без перерыва можно ребенку читать учебник, врач-офтальмолог ответил, что для этого есть такая дисциплина как гигиена, куда включается гигиена зрения.

"Давно было подсчитано, что непрерывные занятия для ребенка школьного возраста должны составлять 45 минут. После этого времени детям надо отдохнуть. Заниматься так можно не более 8 часов в день, потому что ребенок должен отдыхать, восстанавливаться, быть в своем детском окружении, то есть с игрушками, с друзьями, в беготне, на прогулках, велосипеде и так далее", — подытожил Вячеслав Куренков.

Фото: commons. wikimedia. org / Громыко Григорий Олегович (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)