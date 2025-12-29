Джей Ди Вэнс поделился информацией о прорывах в переговорах по Украине. Что именно изменилось и как это повлияет на ситуацию в Донбассе?

Сдвиг в переговорах и жёсткие оценки по Донецку: Вэнс дал сигнал о новом этапе обсуждений

В нескольких областях Украины вновь отключили электричество, а власти предупреждают, что перебои со светом могут сохраняться всю зиму.

Артиллеристы 6-й армии группировки "Север" уничтожили цель ВСУ с снарядом "За Арину" в ответ на гибель 15-летней девочки из Севастополя.

Символичная надпись За Арину: артиллерийский удар стал ответом на трагедию в Севастополе

Эксперт заявил о стремительном росте дезертирства в ВСУ, отметив, что процесс приобрёл массовый характер и уже выходит из-под контроля.

Бегут сотнями тысяч: в ВСУ нарастает процесс, который уже невозможно остановить

Президент Путин указал на важные требования Киевского руководства к Западу относительно защиты выборов в программе "Итоги года". Узнайте все детали!

Выборы на Украине упёрлись в безопасность: Путин заявил, что Москва слышит сигналы Киева

19.12.2025 в 15:08

Мир возможен уже сегодня: дальше всё упирается в шаг, который ждут за пределами России

Путин на Прямой линии заявил о готовности немедленно прекратить боевые действия, назвав условия и резко высказавшись о позиции Запада.

