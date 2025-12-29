Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке
© мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:29

Пункт размещения выявили и уничтожили: ВКС применили корректируемые авиабомбы

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар по пункту дислокации

По данным ведомства, цель была обнаружена в зоне ответственности группировки войск "Восток". После получения координат экипаж Су-34 выполнил боевую задачу с применением авиационных средств поражения.

"Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Подтверждение результата и возвращение экипажа

В оборонном ведомстве уточнили, что после нанесения удара разведка подтвердила уничтожение цели. По завершении выполнения задачи экипаж самолёта благополучно вернулся на аэродром вылета.

В Минобороны подчеркнули, что применение высокоточного авиационного вооружения позволяет эффективно поражать выявленные объекты противника в зоне ответственности российских войск.

