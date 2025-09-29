Тайны древнего производства раскрыты: в Испании нашли фабрику, чьи амфоры доплывали до Греции

Археологи Университета Малаги (UMA) завершили четвёртую кампанию на территории Серро-дель-Вильяр, и её результаты перевернули представления о прошлом залива Малаги. Раскопки сентября выявили доказательства крупного пунического гончарного производства и подтвердили отличную сохранность римской фабрики по засолке рыбы. Вместе эти находки показывают промышленную активность, длившуюся более тысячи лет.

Центр торговли и производства

На презентации открытия присутствовал ректор UMA Теодомиро Лопес. Руководитель проекта профессор Хосе Суарес подчеркнул, что Серро-дель-Вильяр следует рассматривать как экономический центр всего Западного Средиземноморья.

"Этот ремесленный комплекс был не просто придатком главного города, а скорее образованием, превосходящим то, что представлялось до сих пор", — отметил Суарес.

Пуническая свалка и амфоры для экспорта

Главная находка кампании — обширная свалка отходов в южной части бывшего острова. Она связана с керамическими печами V века до н. э. и подтверждает существование масштабных пунических мастерских.

Эти мастерские производили амфоры, которые использовались для транспортировки рыбных консервов. Контент-анализ предыдущих находок показал, что такая тара доходила даже до греческих полисов, включая Коринф. Это доказывает, что малагское производство активно участвовало в дальних торговых сетях.

Римская фабрика по засолке рыбы

Всего в нескольких метрах от пунической свалки археологи обнаружили хорошо сохранившуюся римскую факторию, функционировавшую в эпоху Высокой империи и заброшенную в V веке н. э. Первые её очертания выявили геофизические исследования 2022 года, а нынешние раскопки частично раскрыли здание.

Римская фабрика стала продолжением местной традиции по переработке морских ресурсов. Производство рыбных консервов обеспечивало богатство и известность поселению ещё в пунический период, а в римскую эпоху достигло своего расцвета.

Сравнение двух эпох

Период Основное производство Масштаб и значение Пунический (V в. до н. э.) Гончарные мастерские, амфоры для экспорта Экспорт в Грецию, развитая сеть торговли Римский (I-V вв. н. э.) Заводы по засолке рыбы Продолжение традиции, интеграция в экономику Империи

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать Серро-дель-Вильяр как простой торговый пункт.

Последствие: недооценка его экономической роли.

Альтернатива: признание территории активным производственным центром с непрерывной историей.

А что если…

А что если дальнейшие раскопки раскроют новые мастерские или дополнительные фабрики? Это подтвердит, что поселение было частью целой индустриальной зоны, а не единичным объектом.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы Подтверждает роль региона в средиземноморской торговле Требует многолетних лабораторных исследований Обнаружены хорошо сохранившиеся объекты Хронология пока уточняется Даёт сведения о технологиях античного производства Не все объекты полностью раскопаны

FAQ

Что производили в пунических мастерских?

В основном амфоры, использовавшиеся как тара для экспорта рыбных продуктов.

Почему находка римской фабрики важна?

Она показывает преемственность использования территории для переработки морских ресурсов.

Что будет дальше?

Археологи продолжат анализ керамических фрагментов, органики и конструкций, чтобы уточнить детали хронологии.

Мифы и правда

Миф: Серро-дель-Вильяр был лишь поселением рядом с Малагой.

Правда: он был промышленным центром с экспортной направленностью.

Миф: экономика региона зависела только от торговли.

Правда: ключевую роль играло локальное производство.

Миф: римляне создали фабрику с нуля.

Правда: они использовали уже сложившуюся пуническую традицию.

3 интересных факта

Амфоры из Серро-дель-Вильяр находили в Греции, что свидетельствует о широкой торговой сети. Римская фабрика была заброшена в V веке н. э., когда начался упадок Империи. Территория объекта хранит следы более чем тысячелетней непрерывной промышленной активности.

Исторический контекст

V в. до н. э. — начало работы пунических мастерских.

I-V вв. н. э. — расцвет римского рыбозасолочного производства.

V век — упадок и заброшенность фабрики.

2020-е годы — новые раскопки UMA, выявившие уникальные находки.