© commons.wikimedia.org by Ken Lund from Reno, Nevada, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:21

Каково это — плавать у вулканического берега Пуналуу на Гавайях

Пляж Пуналуу: мой опыт купания на чёрном песке Гавайев

Первое, что поражает на Пуналуу, — это цвет песка. Он не просто тёмный, а угольно-чёрный, с лёгким блеском на солнце. Каждая песчинка — это маленький кусочек вулканической истории. Здесь, между Пахалой и Наалеху на Большом острове, лава когда-то стекала в океан, взрывалась от контакта с водой и застывала, превращаясь в этот необычный берег.

Купание на вулканическом побережье

Вода на Пуналуу прозрачная и прохладная, особенно утром. Но стоит помнить: дно неровное, и под ногами встречаются острые камни и куски застывшей лавы. Я заходил в воду в специальных пляжных тапочках — без них можно легко поцарапать ноги. При этом ощущения непередаваемые: стоишь в океане, а вокруг — история столкновения огня и воды.

Что стоит учесть перед купанием:

  • Обязательно надеть обувь для плавания.
  • Следить за волнами — берег может быть скользким.
  • Не брать "на память" песок — это запрещено.
  • Уважать местных черепах, которых часто можно увидеть на берегу.

Личный опыт

Когда я нырнул с маской, под водой открылся мир контрастов: чёрные камни, зелёные водоросли, серебристые рыбы. На мелководье плавала морская черепаха, и я просто замер, чтобы не мешать ей. Солнце в этот момент пробивалось сквозь воду, и казалось, что я попал в кадр из документального фильма.

Почему Пуналуу — особенный пляж

Это не пляж для ленивого лежания с коктейлем. Он — для тех, кто хочет почувствовать Гавайи такими, какие они есть: дикими, мощными и живыми. Здесь в каждом шаге есть напоминание о силе природы и её красоте.

