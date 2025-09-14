Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква на доске в огороде
Тыква на доске в огороде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:12

Вода после варки овощей заменяет магазинные подкормки

Садоводы назвали пользу тыквенной воды как удобрения для комнатных растений

Мало кто задумывается, что привычная вода после варки овощей может стать настоящим удобрением для комнатных растений. Особенно ценным оказывается отвар от тыквы — он содержит набор минералов и органических веществ, которые легко усваиваются и стимулируют рост зелёных любимцев.

Чем полезна тыквенная вода

Во время варки в жидкость переходят калий, магний, фосфор и кальций. Калий особенно важен для цветущих культур: он укрепляет корневую систему, способствует закладке бутонов и продлевает период цветения. В составе также присутствуют органические кислоты, помогающие корням лучше усваивать питательные вещества, и природные сахара, которые питают полезные микроорганизмы в почве.

Интенсивность действия зависит от сорта тыквы, времени варки и количества воды. Молодые плоды отдают больше полезных элементов, чем зрелые с плотной мякотью.

Какие растения откликнутся лучше всего

Тыквенная вода отлично подходит для цветущих культур — фиалок, бегоний, гераней, спатифиллумов. Декоративно-лиственные растения вроде фикусов, драцены или монстеры также реагируют на такую подкормку более яркой окраской листвы.

А вот с кактусами, суккулентами и орхидеями лучше быть осторожнее: избыток органики для них губителен, он может вызвать загнивание корней или стресс.

Как правильно приготовить и использовать

Чтобы отвар действительно приносил пользу, важно соблюдать простые правила:
• используйте только полностью остывшую воду — горячая повреждает корни;
• обязательно процедите жидкость, удалив частички мякоти;
• разводите в пропорции 1:2 или 1:3 с чистой водой;
• поливайте не чаще одного раза в две недели весной и летом;
• зимой сокращайте частоту до одного раза в месяц или вовсе откажитесь от подкормки.

Предосторожности и альтернатива

Хранить тыквенную воду можно не дольше суток — иначе она закиснет и станет источником бактерий. Если почва начала неприятно пахнуть, подкормку нужно прекратить и промыть грунт чистой водой.

В качестве замены можно использовать отвары других овощей. Картофельный богат крахмалом и подходит для быстрорастущих культур, морковный содержит каротин, стимулирующий рост листьев, а свекольный насыщен микроэлементами, улучшающими общее состояние растений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон 10.09.2025 в 18:23

Какие окна прослужат дольше и сэкономят на отоплении

Пластик, алюминий или дерево? Разбираем плюсы и минусы оконных рам и рассказываем, как выбрать вариант, который оправдает ожидания и бюджет.

Читать полностью » Эксперт Зудаков объяснил, какие ошибки чаще всего допускают при поклейке обоев вчера в 17:19

Обои ложатся, как по маслу: секрет аккуратного результата

Можно ли поклеить обои без помощи мастеров? Да — если подготовить стены и знать пару хитростей. Делимся пошаговой инструкцией и лайфхаками.

Читать полностью » Дизайнер Александр Моисеев рассказал, какой материал выбрать для кухонного фартука вчера в 16:16

Кухонный фартук, который задаёт весь стиль: какие материалы работают лучше всего

Фартук на кухне — не просто защита от жира и влаги. Разбираем самые популярные материалы и советы дизайнера, чтобы он стал акцентом интерьера.

Читать полностью » Эксперт Губанов объяснил, как правильно подготовить плитку к покраске вчера в 15:12

Покраска плитки вместо замены: в разы дешевле и быстрее

Можно ли обновить старую плитку без демонтажа? Да — с помощью краски. Разбираем виды составов, технологию и ошибки, которых стоит избегать.

Читать полностью » Неправильное расположение мяса в холодильнике ускоряет порчу другой еды вчера в 14:21

Почему мясо портит запах в холодильнике быстрее всего

Запах мяса быстро распространяется в холодильнике из-за хранения без упаковки, неправильного расположения и переполненных полок. Ошибки можно легко исправить.

Читать полностью » В холодильнике температура распределяется неравномерно по зонам вчера в 13:19

Холодильник устроен сложнее, чем кажется: тайна его теплых и холодных зон

В холодильнике есть более холодные и более тёплые зоны: нижняя полка для мяса, верхние — для готовых блюд, дверца — для напитков. Это помогает продлить свежесть продуктов.

Читать полностью » Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки вчера в 12:18

Где в холодильнике мясо остаётся свежим дольше всего

Мясо лучше хранить на нижней полке холодильника при +2…+4 °C, в отдельном контейнере или упаковке, чтобы оно не контактировало с другими продуктами.

Читать полностью » Правильное хранение овощей и фруктов продлевает их свежесть вчера в 11:15

Три секрета свежести овощей в холодильнике: контейнеры, зоны и влажность

Хранение овощей и фруктов требует правил: разделяйте зоны, используйте контейнеры, контролируйте влажность и не перегружайте холодильник.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Айс Кьюб рассказал, что снял экранизацию "Войны миров" за 15 дней без режиссера в условиях пандемии
Туризм

Шанхай удивил туристов астрономическим музеем без прямых углов
Еда

Рецепт торта День и ночь: бисквит и сметанный крем из СССР
Красота и здоровье

Врач Наталья Вяликова назвала полезные и опасные свойства арбуза
Спорт и фитнес

Специалисты рекомендуют включать пресс в каждую тренировку для формирования спортивной базы
Авто и мото

Топ-10 серийных машин с максимальной скоростью свыше 380 км/ч
Спорт и фитнес

Стена, палка и кроссовок для оценки баланса и координации: три простых фитнес-челленджа
Питомцы

Чистка глаз у собак: ветеринары объяснили правила безопасного ухода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet