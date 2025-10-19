Не режь тыкву раньше времени! Эксперты рассказали, когда она действительно созрела

Чтобы тыква успешно пролежала всю зиму и осталась сочной и ароматной, важно правильно определить момент сбора и организовать хранение. Даже один день промедления или неосторожное движение могут свести на нет все старания. Разберём, когда снимать плоды, как их подготовить и какие условия помогут сохранить урожай до весны.

Когда пора снимать тыкву

Определить зрелость несложно, если знать признаки спелости.

Признаки готовности к уборке:

• кожура твёрдая, не царапается ногтем;

• цвет насыщенный, характерный для сорта;

• плодоножка подсохла и огрубела.

Важно не спешить: слишком ранний сбор приводит к порче - мякоть станет рыхлой, а кожура начнёт гнить. Недозревшая тыква не хранится долго, даже если внешне выглядит нормально.

"Сорванная слишком рано тыква вряд ли доживет до весны. Она начнет вянуть или покрываться пятнами", — отмечают агрономы.

Влияние погоды на уборку

Даже если овощ выглядит зрелым, не стоит собирать его в дождь или после холодной ночи. Излишняя влага и перепады температур повышают риск заражения грибком.

Лучшее время для уборки — сухой, солнечный день. Если же синоптики обещают заморозки, плоды нужно снять заранее, даже немного недозрелые. В тёплом и сухом помещении они дозреют сами, главное — не повредить кожицу.

Какой сорт — такие и сроки

Разные виды тыкв ведут себя по-разному при хранении: