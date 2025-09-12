Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:27

Сказка про Золушку повторяется: тыква превращается в мусор, если забыть про одну деталь

Садоводы предупредили, что прямые солнечные лучи портят тыкву при хранении

Яркая и полезная тыква давно стала символом осени и любимицей садоводов. Этот овощ ценят за богатый вкус, универсальность в кулинарии и высокое содержание витаминов. Чтобы наслаждаться урожаем не только сразу после сбора, но и всю зиму, важно знать, как правильно определить зрелость плодов и создать подходящие условия для хранения.

Когда собирать урожай

Сроки сбора зависят от сорта и климата. Ранние разновидности готовы уже к концу августа, а основная часть урожая снимается с грядок с конца сентября до начала октября.

Определить спелость можно по нескольким признакам:

  • кожура становится плотной, блестящей и твёрдой — её сложно поцарапать ногтем;
  • стебель приобретает сухой, коричневатый или тёмно-жёлтый оттенок;
  • плодоножка подсыхает;
  • при постукивании слышится глухой звук.

Если стебель ещё зелёный — торопиться не стоит: плод дозревает на грядке.

Срезать тыкву лучше острым ножом или секатором, оставляя 5-10 см плодоножки. Это защитит овощ от гниения. После сбора плоды очищают от земли и просушивают на солнце.

Как хранить в квартире

Для сохранности важно выбрать тёмное, сухое и хорошо проветриваемое место. Подойдут кладовка, пространство под кроватью или угол возле балконной двери. Оптимальная температура — до 10 °С. Нельзя держать плоды под прямыми солнечными лучами. Периодически тыквы нужно осматривать и удалять экземпляры с признаками порчи.

Лучшее место для хранения — погреб

Идеальные условия создаёт прохладный подвал с влажностью в пределах 50-70%. Там плоды размещают на деревянных поддонах или складывают в картонные коробки. Между овощами оставляют небольшие промежутки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и исключить контакт с влажной поверхностью.

При правильной уборке и хранении тыква способна радовать свежестью и вкусом вплоть до весны. Несколько простых правил помогут сохранить богатый урожай и обеспечить семью ценным овощем на все холодные месяцы.

