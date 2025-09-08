Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:01

Когда собирать тыкву и где хранить: советы для идеального урожая

Как правильно хранить тыкву зимой: рекомендации агрономов

Тыква ценится не только за вкус и универсальность в кулинарии, но и за богатый состав. Чтобы плоды сохранили свежесть на протяжении всей зимы, важно вовремя собрать урожай и правильно организовать хранение.

Как определить спелость тыквы

В зависимости от сорта и региона выращивания тыква чаще всего поспевает к концу сентября или началу октября. Основные признаки зрелости:
• кожура стала твёрдой, блестящей и настолько плотной, что её трудно проколоть ногтем;
• стебель подсох и приобрёл коричневый или тёмно-жёлтый оттенок;
• плодоножка подсыхает;
• при лёгком постукивании по кожуре слышен глухой звук.

Если стебель остаётся зелёным, значит, плод ещё не достиг полной зрелости.

Сбор урожая

Снимать тыквы лучше в сухую погоду, используя острый нож или секатор. При срезе рекомендуется оставлять 5-10 см плодоножки — это защитит плод от загнивания. После уборки плоды нужно аккуратно очистить от земли и просушить на солнце. Такой этап "закаливания" помогает продлить срок хранения.

Условия хранения в квартире

Для хранения подойдут тёмные и сухие места с хорошей вентиляцией: кладовка, пространство под кроватью или участок возле балконной двери. Главное — избегать прямых солнечных лучей и поддерживать температуру не выше +10 °C. Плоды нужно регулярно осматривать и удалять те, что начали портиться.

Хранение в погребе

Оптимальным местом остаётся погреб или подвал. Там температура и влажность лучше всего подходят для длительного хранения. Влажность воздуха должна быть в пределах 50-70%. Тыквы раскладывают на деревянных поддонах, решётках или в картонных коробках, чтобы исключить контакт с землёй и между собой.

Такой подход позволяет сохранить урожай в целости до весны, не потеряв его вкусовых и питательных свойств.

