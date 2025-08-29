Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 23:38

Почему даже спелая тыква быстро портится и как этого избежать

Тыква — один из самых "долгоиграющих" овощей. Но чтобы она пролежала до весны без потерь, важно вовремя снять её с грядки и правильно подготовить к хранению. Ошибка в сроках или условиях обернётся мягкой мякотью, подгнившей кожурой и испорченным урожаем.

Как понять, что тыква созрела

Срывать плоды стоит только тогда, когда они полностью дозрели. Признаки зрелости:

  • плотная кожица, которую нельзя поцарапать ногтем;
  • яркий цвет, соответствующий сорту;
  • подсохшая и огрубевшая плодоножка.

Недозревшие плоды быстро увянут или покроются пятнами.

Погода тоже имеет значение

Даже спелую тыкву нельзя убирать в дождь или после заморозков: влага и резкие перепады температур провоцируют плесень. Лучше выбрать сухой, тёплый день. Если заморозки неизбежны — снимайте всё, даже слегка недозрелое, плоды дозреют в тепле.

Какие сорта лежат дольше

  • Мускатные — до Нового года.
  • Твердокорые — примерно до февраля.
  • Крупноплодные с толстой кожурой — вплоть до апреля-мая.


Чтобы есть тыкву круглый год, лучше сажать сразу несколько сортов.

Правильный сбор — половина успеха

Срезать плоды нужно вместе с плодоножкой, оставляя "хвостик" длиной 5-7 см. Нельзя катать тыкву по земле или поднимать за стебель — малейшая трещина откроет путь инфекции.

После уборки урожай просушивают 7-10 дней на солнце или под навесом. Важно, чтобы плоды не соприкасались друг с другом и имели доступ воздуха. В сырой сезон сушку можно провести в проветриваемом помещении.

Условия хранения

Лучше всего хранить тыкву в подвале или кладовой при +5…+10 °C и влажности до 75%. Плоды раскладывают в один ряд на картоне или соломе. Регулярно проверяйте урожай: один испорченный плод способен заразить остальные.

Современные лайфхаки

  • плодоножку можно обработать слабым раствором марганцовки;
  • кожуру протереть растительным маслом или специальным восковым спреем — они создают защитную плёнку;
  • хранить плоды лучше хвостиками вверх;
  • рассортировать по размеру: крупные идут в переработку первыми, а мелкие и средние лежат дольше.

Итог

Правильный сбор, просушка и грамотное хранение позволяют наслаждаться плотной и сладкой тыквой даже в апреле. Несколько простых шагов уберегут урожай от гнили и продлят его свежесть.

