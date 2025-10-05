Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:25

Тыква доживёт до весны только при одном условии: секрет идеального хранения

Эксперты предупредили: при перепадах температуры на балконе тыква быстро портится

Тыква давно стала неотъемлемым символом осени. Яркая, полезная и универсальная, она украшает столы и радует вкусом в разнообразных блюдах — от супов до десертов. У этого овоща даже есть собственный праздник: 10 сентября отмечают День тыквы, объединяющий садоводов и кулинаров. Но чтобы янтарный плод сохранил свою пользу и сочность до весны, нужно правильно собрать урожай и организовать хранение.

Когда собирать урожай

Сроки уборки зависят от сорта и климата. Ранние тыквы готовы к сбору уже в августе, а поздние дозревают к концу сентября — началу октября. Узнать зрелый плод можно по нескольким признакам:

  • кожура становится плотной и блестящей, ногтем её не проткнуть;

  • плодоножка подсыхает и приобретает коричневатый оттенок;

  • при постукивании слышится глухой звук.

Важно не срезать плодоножку полностью: оставьте хвостик длиной 5-10 см. Это предохранит мякоть от гнили. Для среза лучше использовать секатор или острый нож. После уборки урожай очищают от земли и оставляют на солнце для просушки.

Сравнение условий хранения

Место хранения Температура Влажность Срок сохранности Особенности
Квартира до +10°C 50-60% 2-3 месяца хранить в кладовке, под кроватью или у балконной двери
Погреб +4…+8°C 50-70% до весны идеальный вариант, нужны поддоны и вентиляция
Балкон (застеклённый) зависит от погоды нестабильно 1-2 месяца при резких перепадах овощ портится
Холодильник +2…+5°C низкая 1-1,5 месяца подходит только для разрезанных плодов

Советы шаг за шагом

  1. Снимайте урожай только в сухую погоду. Влага на кожуре ускоряет появление плесени.

  2. Всегда оставляйте часть плодоножки. Это естественная "пробка", защищающая мякоть.

  3. После сбора обязательно просушите тыквы 7-10 дней в тени или на солнце.

  4. Храните плоды так, чтобы они не соприкасались между собой.

  5. Проверяйте запасы не реже одного раза в месяц и убирайте экземпляры с признаками порчи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Срез плодоножки под корень → быстрое загнивание плода → оставлять 5-10 см.

  • Хранение на сыром полу → заражение плесенью → использовать деревянные поддоны.

  • Избыточная влажность в погребе → размягчение и гниль → организовать вентиляцию или поставить осушитель.

  • Прямые солнечные лучи → пересыхание и потеря вкуса → хранить в тёмном месте.

А что если нет погреба?

Даже в квартире можно создать условия для хранения. Подойдёт место возле балконной двери, кладовка или пространство под кроватью. Главное — чтобы температура не поднималась выше +10°C, иначе плоды быстро теряют плотность. Разрезанную тыкву лучше держать в холодильнике, завернув срез в пищевую плёнку.

FAQ

Как выбрать сорт для хранения?
Лучше всего лежат позднеспелые сорта: "Гитара", "Мраморная", "Волжская серая".

Можно ли хранить тыкву разрезанной?
Да, но только в холодильнике и не дольше 1,5 месяцев.

Нужно ли мыть плоды перед хранением?
Мыть не стоит — достаточно аккуратно очистить от земли сухой тряпкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агроном Демченко: скорлупа арахиса и фисташек улучшает дренаж и защищает растения сегодня в 16:11
Фисташки любят не только люди: вот почему растения растут пышнее, если удобрять их скорлупой

Не выбрасывайте скорлупу от арахиса и фисташек — она может оживить ваш сад. Узнайте, как превратить отходы в полезное удобрение.

Читать полностью » Буддлея спиралистая заменяет тую и защищает участок от насекомых естественным ароматом сегодня в 16:06
Куст, который пахнет лучше репеллента: буддлея превращает забор в ароматную защиту от комаров

Хотите красивую живую изгородь без комаров и хлопот? Буддлея спиралистая — ароматная альтернатива туе, которая украшает сад и отпугивает вредителей.

Читать полностью » Компост из растительных отходов улучшает структуру почвы и повышает урожайность — советы агрономов сегодня в 15:06
Пахнет не успехом: как неправильный компост может отпугнуть даже соседей

Компост — не просто куча отходов, а живой организм, который при правильном уходе превращается в удобрение. Рассказываем, что нельзя класть и как ускорить процесс.

Читать полностью » Кабачки теряют завязи из-за резких перепадов температуры — агрономы советуют укрывать грядки агроволокном сегодня в 14:49
Вода — друг, который предаёт: как из-за полива кабачки превращаются в мягкую жижу

Почему кабачки начинают гнить прямо на грядке и как это остановить? Разбираем причины — от сырости и болезней до ошибок в поливе и посадке.

Читать полностью » Специалисты напомнили: из-за глинистой почвы в Самарской области осенью нужно проверять дренаж и водоотвод сегодня в 14:27
Осень всё спишет? Шесть ошибок, которые превращают дачу в болото и пустырь

Самарские садоводы осенью часто совершают одни и те же ошибки — из-за которых весной участок превращается в унылое зрелище. Как их избежать — в нашем материале.

Читать полностью » Специалисты по растениеводству подтвердили, что утренний полив снижает риск грибковых заболеваний сегодня в 13:49
Полил — и убил урожай: главная ошибка, из-за которой растения страдают от «жажды»

Даже самый богатый урожай можно потерять из-за неправильного полива. Когда, чем и как поливать грядки, чтобы растения были благодарны?

Читать полностью » В октябре в Калужской области рекомендовано обработать садовую мебель антисептиком и убрать в сухое помещение сегодня в 13:02
Один октябрьский промах — и весной мебель не узнаете: как калужане теряют шезлонги из-за сырости

Октябрь в Калужской области — пора не только убирать урожай, но и спасать садовую мебель от зимы. Один пропущенный шаг — и весной вы можете остаться без любимого шезлонга.

Читать полностью » Учёные подтвердили, что бобовые и мята улучшают урожай капусты и защищают от вредителей сегодня в 12:49
Тихая катастрофа на огороде: посадили не тех соседей — и капуста сгнила на глазах

Правильное соседство помогает капусте расти быстрее, быть вкуснее и не болеть. Узнайте, какие растения станут её лучшими друзьями на грядке.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты: запах в квартире чаще всего идёт от бытовых приборов и текстиля
Красота и здоровье
Сон на боку с подушкой между коленями помогает при радикулите и болях в пояснице
Авто и мото
Автоюрист Воропаев объяснил, когда водителя могут освободить от штрафа за нарушение ПДД при доставке роженицы
Еда
Шпроты используют не только для бутербродов, но и для салатов, пиццы и запеканок
Наука
В Танзании жёлтые павианы включили грибы в основной рацион
Питомцы
Исследователи из Австралии и Новой Зеландии выявили пять типов характера кошек
Технологии
Новый смартфон Honor X9d получил батарею 8300 мАч и защиту IP69K
Спорт и фитнес
Эксперт: вращение обруча не сжигает жир в области живота и боков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet