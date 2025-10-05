Тыква доживёт до весны только при одном условии: секрет идеального хранения

Тыква давно стала неотъемлемым символом осени. Яркая, полезная и универсальная, она украшает столы и радует вкусом в разнообразных блюдах — от супов до десертов. У этого овоща даже есть собственный праздник: 10 сентября отмечают День тыквы, объединяющий садоводов и кулинаров. Но чтобы янтарный плод сохранил свою пользу и сочность до весны, нужно правильно собрать урожай и организовать хранение.

Когда собирать урожай

Сроки уборки зависят от сорта и климата. Ранние тыквы готовы к сбору уже в августе, а поздние дозревают к концу сентября — началу октября. Узнать зрелый плод можно по нескольким признакам:

кожура становится плотной и блестящей, ногтем её не проткнуть;

плодоножка подсыхает и приобретает коричневатый оттенок;

при постукивании слышится глухой звук.

Важно не срезать плодоножку полностью: оставьте хвостик длиной 5-10 см. Это предохранит мякоть от гнили. Для среза лучше использовать секатор или острый нож. После уборки урожай очищают от земли и оставляют на солнце для просушки.

Сравнение условий хранения