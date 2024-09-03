Если вы уже наелись кабачков и баклажанов: тыква, тушёная со сладким перцем

Тушёная тыква — отличная альтернатива кабачкам и баклажанам. Она может служить гарниром к мясу, а процесс приготовления не займёт много времени.
Для четырёх порций вам потребуется 600 граммов тыквы, одна средняя луковица и морковь, четыре сладких перца разных цветов, два больших зубчика чеснока, маленький пучок укропа и петрушки, четыре столовые ложки растительного масла, половина чайной ложки лимонной кислоты, одна чайная ложка соли.
Ингредиенты:
- тыква — 600 г;
- морковь — 150 г;
- лук репчатый — 150 г;
- перец сладкий — 4 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень свежая — 1 пучок;
- масло растительное — 4 ст. л.;
- кислота лимонная — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Приготовление
- Очистите, промойте и нарежьте все овощи. Тыкву нарежьте средними кубиками, лук и сладкий перец — маленькими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке и мелко нарежьте зелень.
- Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте нарезанный лук на сильном огне в течение трёх минут, помешивая.
- Добавьте тёртую морковь и обжаривайте ещё три минуты на сильном огне, помешивая.
- Затем положите нарезанный сладкий перец и жарьте ещё три-четыре минуты, постоянно перемешивая.
- После этого добавьте кубики тыквы к овощам, уменьшите огонь до среднего и продолжайте жарить.
- Разведите лимонную кислоту в стакане воды и вылейте полученный раствор в сковороду.
- Посолите овощи, перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 20 минут.
- Снимите крышку, добавьте измельчённую зелень к тушёной тыкве и перемешайте. Тушёная тыква готова, выключите огонь.
- Пропустите чеснок через пресс и добавьте его к тушёной тыкве перед подачей на стол.
Подавать тушёную тыкву можно как тёплой, так и холодной.
Фото: www.flickr.com/ Koichi Oda (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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