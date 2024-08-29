Тыквенный крем-суп — изысканное и нежное, а главное, полезное блюдо, которое можно приготовить с добавлением кокосового молока.
Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:
- тыква — 200 г;
- репчатый лук — 20 г;
- чеснок — половина зубчика;
- кокосовое молоко — 50 г;
- вода — 300 г;
- масло ГХИ — 15 г (можно заменить растительным без запаха).
Приготовление
- Обжарьте нарезанный репчатый лук и чеснок на масле ГХИ, добавьте нарезанную кусочками тыкву и обжарьте всё вместе.
- Затем влейте воду и варите до готовности тыквы.
- Измельчите суп в блендере до получения однородной массы.
- При необходимости добавьте соль и специи.
- В конце влейте кокосовое молоко и доведите до кипения.
- Перед подачей посыпьте тыквенными семечками, обжаренными на сухой сковороде.
Фото: commons.wikimedia.org/ Laia Gil (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Адвокат Камински: Дуров скоро внесёт залог в размере пяти миллионов евро
На данный момент российский программист Павел Дуров не внёс затребованный французами залог, который составляет 5 млн евро. Однако, как сообщается, в скором времени он это сделает. Об этом информировал агентство РИА Новости его адвокат.
Экс-сотрудник Бенц: госдеп через Telegram разжигает протесты в других странах
Государственный департамент Штатов пользуется системой мгновенного обмена сообщениями Telegram для мобилизации публичных выражений несогласий в государствах, где столица США надеется добиться смены правительства. Такое мнение высказал политическому обозревателю и журналисту Такеру Карлсону бывший дипломат госдепа Майк Бенц, который руководил отделом информационных технологий и международных коммуникаций.
К 2027 году россияне смогут пользоваться спутниковым интернетом в транспорте
К 2027 году россияне получат возможность пользоваться спутниковым интернетом в самолетах, поездах и на судах, сообщила руководитель разработки "Бюро 1440" Ксения Лазаренко в интервью РИА Новости.
СРЗП предлагает бесплатное горячее питание для всех школьников 5-9 классов
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым готовят законопроект о бесплатном горячем питании для всех учащихся 5-9 классов.