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Суп-пюре из тыквы: простой и полезный рецепт из минимального набора продуктов
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  • Опубликована сегодня в 3:10

Солнечное настроение: простой тыквенный крем-суп с кокосовым молоком

Суп-пюре из тыквы: простой и полезный рецепт из минимального набора продуктов

Тыквенный крем-суп — изысканное и нежное, а главное, полезное блюдо, которое можно приготовить с добавлением кокосового молока.

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

  • тыква — 200 г;
  • репчатый лук — 20 г;
  • чеснок — половина зубчика;
  • кокосовое молоко — 50 г;
  • вода — 300 г;
  • масло ГХИ — 15 г (можно заменить растительным без запаха).

Приготовление

  1. Обжарьте нарезанный репчатый лук и чеснок на масле ГХИ, добавьте нарезанную кусочками тыкву и обжарьте всё вместе.
  2. Затем влейте воду и варите до готовности тыквы.
  3. Измельчите суп в блендере до получения однородной массы.
  4. При необходимости добавьте соль и специи.
  5. В конце влейте кокосовое молоко и доведите до кипения.
  6. Перед подачей посыпьте тыквенными семечками, обжаренными на сухой сковороде.

Фото: commons.wikimedia.org/ Laia Gil (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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