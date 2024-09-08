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Осенний рецепт: готовим тыквенное желе
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Как приготовить восхитительное тыквенное желе к чаю

Осенний рецепт: готовим тыквенное желе

Для приготовления тыквенного желе понадобится только 4 ингредиента. Блюдо идеально подойдёт к чаю. Раскрываем его рецепт.

Ингредиенты:

  • Тыква — 250 г
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Желатин — 1,5 ст.л.
  • Вода — 40 мл

Приготовление:

  1. Растворить желатин в воде. Оставить на 25 минут.
  2. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её маленькими кубиками.
  3. Налить в кастрюлю немного воды. Добавить тыкву и сахар. Довести до кипения. Варить в течение 30 минут. Слить жидкость.
  4. В миске размять тыкву до состояния пюре.
  5. Добавить желатин и перемешать.
  6. Разлить тыквенную массу по формочкам. Отправить в холодильник на 3 часа. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/freepik

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