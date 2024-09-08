Как приготовить восхитительное тыквенное желе к чаю

Для приготовления тыквенного желе понадобится только 4 ингредиента. Блюдо идеально подойдёт к чаю. Раскрываем его рецепт.
Ингредиенты:
- Тыква — 250 г
- Сахар — 2 ст.л.
- Желатин — 1,5 ст.л.
- Вода — 40 мл
Приготовление:
- Растворить желатин в воде. Оставить на 25 минут.
- Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её маленькими кубиками.
- Налить в кастрюлю немного воды. Добавить тыкву и сахар. Довести до кипения. Варить в течение 30 минут. Слить жидкость.
- В миске размять тыкву до состояния пюре.
- Добавить желатин и перемешать.
- Разлить тыквенную массу по формочкам. Отправить в холодильник на 3 часа. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/freepik
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