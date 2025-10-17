Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Варенье из тыквы и кураги
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:29

Оранжевое золото на тарелке: как тыква укрепляет иммунитет и продлевает молодость

Врач предупредила, что жарка и длительная варка лишают тыкву питательных свойств

Осень — сезон, когда ярко-оранжевая тыква становится главным героем на кухне. Этот овощ не только украшает прилавки, но и помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и зарядить организм витаминами. Однако, как напоминают врачи, польза тыквы напрямую зависит от способа её приготовления.

О том, как правильно включить этот продукт в рацион, рассказала врач-эксперт по УЗД "ИНВИТРО" Олеся Ступак в беседе с "Известиями".

"Свежая сырая тыква содержит большое количество витаминов и ферментов, что делает её идеальным ингредиентом для салатов, смузи и свежевыжатых соков. Варёный овощ отличается лёгкой усвояемостью организмом, а тыквенные семечки богаты белком, полезными жирами и минеральными веществами", — отметила Олеся Ступак.

Чем тыква полезна

Тыква — настоящий кладезь витаминов и минералов. Она содержит витамины A, C, E, группы B, а также калий, фосфор, железо и цинк.

  • Витамин A (бета-каротин) поддерживает здоровье кожи и зрения.

  • Витамины группы B улучшают работу нервной системы и повышают стрессоустойчивость.

  • Витамин C укрепляет иммунитет, особенно важен в сезон простуд.

  • Калий регулирует сердечный ритм и давление.

  • Фосфор укрепляет кости и зубы.

  • Железо предотвращает анемию.

Кроме того, в тыкве содержится триптофан - аминокислота, способствующая выработке серотонина и мелатонина, что улучшает качество сна и настроение.

Как готовить правильно

По словам врача, практически любой способ приготовления сохраняет часть полезных свойств, но максимальную пользу даёт запекание.

"Самым эффективным способом приготовления эксперты считают запекание при температуре ниже 180 градусов. Такой щадящий термический режим минимизирует потерю важных нутриентов, включая бета-каротин, витамины C и E, а отсутствие лишних жиров и сахара сохраняет низкую калорийность продукта", — пояснила специалист.

Запечённая тыква сохраняет до 90% своих питательных веществ и остаётся лёгким, но сытным блюдом. Её можно готовить как самостоятельное блюдо, добавлять в каши, салаты или супы-пюре.

Другие полезные способы

Сырая тыква - идеальна для смузи, фрешей и салатов.
Варёная - мягкая и легко усваивается, подходит детям и людям с чувствительным желудком.
Тушёная - сочетается с овощами и крупами, сохраняя до 70% витаминов.
Семечки - источник растительного белка, цинка и антиоксидантов, полезны для иммунитета и гормонального баланса.

Как готовить не стоит

"При неправильном приготовлении тыква может терять свои питательные качества. Длительная варка приводит к разрушению витаминов C и группы B, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Жарка на масле делает продукт менее полезным, а заморозка с последующим размораживанием вызывает потерю влаги и витаминов. Консервирование с избытком соли или сахара также значительно снижает пищевую ценность овоща", — предупредила Ступак.

Долгое кипячение разрушает витамины, а при жарке на масле образуются свободные радикалы, нивелирующие антиоксидантный эффект. Сладкие консервированные тыквенные пюре и варенья, хоть и вкусные, но содержат слишком много сахара.

Влияние на здоровье

Регулярное употребление тыквы укрепляет сосуды, улучшает пищеварение, способствует мягкому очищению печени и почек. Она помогает регулировать уровень холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Каротиноиды, содержащиеся в оранжевой мякоти, защищают клетки от окислительного стресса, а клетчатка способствует нормальной работе кишечника.

Однако даже полезный продукт имеет противопоказания.

"При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит с низкой кислотностью, колит или язвенная болезнь, овощ способен раздражать слизистую оболочку. Людям с обострением хронического панкреатита или желчнокаменной болезнью следует избегать употребления тыквы из-за её способности стимулировать двигательную активность желудка, что может провоцировать болевые приступы", — объяснила эксперт.

Также следует помнить о возможности аллергических реакций, особенно у детей.

Сколько можно есть

"Специалист рекомендует придерживаться умеренности в потреблении тыквы. Взрослым можно употреблять около 200-300 г приготовленного овоща в день, тогда как детям лучше ограничиться 100 г не чаще трёх раз в неделю", — уточнила врач.

Тыква относится к низкокалорийным продуктам — всего 26 ккал на 100 г, поэтому её часто включают в диетические меню. Но избыточное употребление может привести к избытку каротина, из-за чего кожа приобретает желтоватый оттенок — безопасный, но эстетически заметный эффект.

Советы шаг за шагом: как готовить тыкву с пользой

  1. Выбирайте зрелый плод. Кожура должна быть плотной, а хвостик сухим.

  2. Не очищайте полностью перед запеканием. В кожуре сохраняется больше каротиноидов.

  3. Запекайте при температуре не выше 180 °C. Это помогает сохранить витамины.

  4. Избегайте сахара и масла. Для вкуса добавьте немного мёда, орехов или корицы.

  5. Готовьте порционно. Повторный подогрев разрушает витамин C.

  6. Используйте семечки. Их можно подсушить в духовке без соли — отличный источник цинка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить тыкву на сковороде.
Последствие: потеря витаминов и образование вредных соединений.
Альтернатива: запекание или тушение без масла.

Ошибка: варить овощ более 30 минут.
Последствие: разрушаются витамины C и группы B.
Альтернатива: готовить на пару 10-15 минут.

Ошибка: хранить нарезанную тыкву открытой.
Последствие: окисление и потеря каротиноидов.
Альтернатива: держать куски в герметичном контейнере в холодильнике.

Плюсы и минусы тыквы

Параметр Плюсы Минусы
Пищевая ценность Много витаминов и минералов Разрушаются при долгой варке
Влияние на организм Улучшает пищеварение и обмен веществ Может раздражать слизистую ЖКТ
Калорийность Низкая, подходит для диеты При переедании возможен избыток каротина
Употребление Универсальный продукт для детей и взрослых Требует умеренности при хронических болезнях

Мифы и правда о тыкве

Миф 1. Тыква — корм для животных.
Правда: современная медицина относит её к продуктам с высоким антиоксидантным потенциалом.

Миф 2. Замороженная тыква сохраняет все витамины.
Правда: после размораживания теряется часть влаги и витаминов C и B.

Миф 3. Сок из тыквы можно пить без ограничений.
Правда: при гастрите и язве он может раздражать желудок.

Миф 4. Тыквенные семечки нельзя детям.
Правда: в умеренных количествах они полезны, особенно при нехватке цинка и железа.

А что если хочется сладкого?

Запеките тыкву с яблоками, корицей и ложкой мёда — получится натуральный десерт без сахара. Для более насыщенного вкуса можно добавить грецкие орехи или немного творога. Такое блюдо не только вкусное, но и поддерживает уровень гемоглобина и серотонина.

3 интересных факта

  1. В тыкве содержится вещество кукурбитин, обладающее противоглистным действием.

  2. Каротиноиды из тыквы усваиваются лучше в сочетании с небольшим количеством растительного масла.

  3. В Китае тыкву называют "овощем счастья" и включают в меню долгожителей.

Исторический контекст

Тыква — один из древнейших культурных овощей. Археологи нашли её семена в Южной Америке, возраст которых превышает 7 тысяч лет. В Европу тыква попала в XVI веке и быстро стала символом осени и урожая.

Сегодня она входит в число продуктов, рекомендованных диетологами для профилактики ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

"При неправильном приготовлении тыква может терять свои питательные качества… Консервирование с избытком соли или сахара также значительно снижает пищевую ценность овоща", — напомнила Олеся Ступак.

FAQ

Сколько тыквы можно есть в день?
Взрослым — 200-300 г, детям — до 100 г не чаще трёх раз в неделю.

Какой способ приготовления самый полезный?
Запекание при температуре до 180 °C.

Можно ли есть сырую тыкву?
Да, она богата ферментами и витаминами, подходит для смузи и салатов.

Кому противопоказана тыква?
Людям с язвой, гастритом с пониженной кислотностью, панкреатитом и аллергией.

