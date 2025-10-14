Витамины, магний и хорошее настроение: чем тыква полезнее аптечных добавок

Осень — сезон, когда тыква появляется на прилавках в изобилии. Этот солнечный овощ способен не только украсить стол, но и укрепить здоровье. Он помогает пережить холодное время года без авитаминоза и апатии, а также поддерживает работу сердца, сосудов и иммунитета.

"Овощ насыщен витаминами А, В, Е, РР, К, D, В9, магнием, калием, железом, кобальтом, цинком, необходимых для поддержания работы сердца, сосудов, иммунитета. Тыква также улучшает настроение", — проинформировала эндокринолог Маргарита Белоусова в интервью RT.

По словам специалиста, польза тыквы заключается не только в богатом составе, но и в способности защищать клетки от окислительного стресса и помогать организму адаптироваться к смене сезона.

Почему тыква полезна осенью

С наступлением холодов снижается солнечная активность, замедляется обмен веществ, ухудшается настроение. Тыква помогает восполнить запас витаминов и микроэлементов, особенно витамина D, которого осенью не хватает из-за дефицита солнца.

Овощ содержит магний и калий — два ключевых минерала, необходимых для поддержания нормального давления и сердечного ритма. Витамины группы B и железо улучшают кроветворение, а витамин А укрепляет кожу и слизистые, защищая от вирусов.

Кроме того, каротиноиды, придающие тыкве её яркий цвет, действуют как мощные антиоксиданты, уменьшая воспаление и защищая клетки от старения.

Таблица "Плюсы и минусы" тыквы