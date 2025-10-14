Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тыква
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:46

Витамины, магний и хорошее настроение: чем тыква полезнее аптечных добавок

Эндокринолог Белоусова рассказала о пользе тыквы для сердца и иммунитета осенью

Осень — сезон, когда тыква появляется на прилавках в изобилии. Этот солнечный овощ способен не только украсить стол, но и укрепить здоровье. Он помогает пережить холодное время года без авитаминоза и апатии, а также поддерживает работу сердца, сосудов и иммунитета.

"Овощ насыщен витаминами А, В, Е, РР, К, D, В9, магнием, калием, железом, кобальтом, цинком, необходимых для поддержания работы сердца, сосудов, иммунитета. Тыква также улучшает настроение", — проинформировала эндокринолог Маргарита Белоусова в интервью RT.

По словам специалиста, польза тыквы заключается не только в богатом составе, но и в способности защищать клетки от окислительного стресса и помогать организму адаптироваться к смене сезона.

Почему тыква полезна осенью

С наступлением холодов снижается солнечная активность, замедляется обмен веществ, ухудшается настроение. Тыква помогает восполнить запас витаминов и микроэлементов, особенно витамина D, которого осенью не хватает из-за дефицита солнца.

Овощ содержит магний и калий — два ключевых минерала, необходимых для поддержания нормального давления и сердечного ритма. Витамины группы B и железо улучшают кроветворение, а витамин А укрепляет кожу и слизистые, защищая от вирусов.

Кроме того, каротиноиды, придающие тыкве её яркий цвет, действуют как мощные антиоксиданты, уменьшая воспаление и защищая клетки от старения.

Таблица "Плюсы и минусы" тыквы

Плюсы Минусы
Богатый витаминный и минеральный состав Может вызывать аллергию у чувствительных людей
Низкая калорийность, подходит для диеты При диабете нужно контролировать порции
Улучшает работу сердца и сосудов Нежелательно есть сырую при проблемах с ЖКТ
Содержит антиоксиданты и триптофан Не хранится долго в очищенном виде
Повышает настроение и качество сна Требует термической обработки для лучшего усвоения

Как тыква помогает при бессоннице и стрессе

Тыква содержит триптофан - аминокислоту, из которой в организме вырабатывается серотонин, "гормон счастья". Он помогает расслабиться, улучшает настроение и качество сна.

Регулярное включение тыквы в рацион способствует нормализации биоритмов и мягкому преодолению сезонной усталости. Особенно полезно сочетать её с орехами, медом или молоком — такие блюда усиливают выработку серотонина и мелатонина.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Выбирайте спелую тыкву. Хорошая тыква имеет сухую плодоножку и плотную кожуру без вмятин.

  2. Готовьте на пару или запекайте. При термообработке каротиноиды усваиваются лучше, чем из сырой мякоти.

  3. Не выкидывайте семечки. В них много цинка и полезных жиров, они поддерживают иммунитет и мужское здоровье.

  4. Добавляйте в супы и каши. Тыква придаёт мягкий сладковатый вкус и делает блюда сытнее без лишних калорий.

  5. Храните правильно. Разрезанную тыкву держите в холодильнике не более недели, целую — в прохладном тёмном месте до трёх месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть слишком много тыквы при диабете.
    Последствие: скачок уровня сахара из-за естественных углеводов.
    Альтернатива: выбирать запечённую тыкву с орехами или добавить корицу для снижения гликемического индекса.

  • Ошибка: жарить тыкву на масле.
    Последствие: повышенная калорийность и потеря витаминов.
    Альтернатива: готовить на пару или в духовке.

  • Ошибка: хранить очищенную мякоть в тепле.
    Последствие: быстрое окисление и потеря антиоксидантов.
    Альтернатива: использовать герметичный контейнер в холодильнике.

Мифы и правда о тыкве

Миф 1. Тыква повышает сахар в крови.
Правда. В умеренных количествах тыква безопасна даже для людей с предиабетом. Её гликемический индекс средний, но она богата клетчаткой, которая замедляет усвоение сахаров.

Миф 2. Тыква — только для десертов.
Правда. Она отлично сочетается с мясом, рыбой и злаками. Из неё готовят крем-супы, пюре и даже пасту.

Миф 3. Тыква теряет все витамины при варке.
Правда. Наоборот — каротиноиды и витамин A усваиваются лучше после термической обработки с небольшим количеством жира.

А что если есть тыкву для похудения?

Диетологи часто включают тыкву в меню разгрузочных дней. В 100 граммах продукта всего около 25 калорий, но при этом она быстро насыщает и улучшает обмен веществ.

Клетчатка очищает кишечник, а мягкое мочегонное действие помогает избавиться от лишней жидкости. Если заменить на ужин калорийный гарнир порцией запечённой тыквы, за неделю можно заметить лёгкость и улучшение пищеварения.

