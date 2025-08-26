Тыква вместо казана: как обычный ужин превратить в кулинарный праздник

Что может быть уютнее и ароматнее, чем плов, запечённый прямо в тыкве? Это блюдо выглядит эффектно, пахнет восхитительно и объединяет в себе пользу, сочность и насыщенный вкус. Тыква служит не только ёмкостью для приготовления, но и насыщает рис и мясо своим сладковатым ароматом.

Ингредиенты

Тыква весом около 1,5 кг;

200 мл воды;

200 г говядины;

120 г пропаренного риса;

100 г мякоти тыквы;

1 небольшая луковица;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. сушёного барбариса;

1 ст. л. специй для плова;

соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление

Тщательно вымойте её, срежьте верхнюю часть и аккуратно удалите семена, стараясь не повредить стенки. Мякоть с верхушки очистите и нарежьте кубиками. Говядину и лук также измельчите. В миске соедините мясо, рис, тыквенную мякоть, барбарис, специи, соль и перец.

Выложите внутрь начинку, добавьте лук и целые зубчики чеснока. Залейте горячей водой. Накройте тыкву фольгой и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 1-1,5 часа. За 5 минут до готовности снимите фольгу, чтобы тыква подрумянилась. Подавайте блюдо прямо в тыкве — это добавит сервировке особого шарма.

Полезные заметки

Рис лучше брать пропаренный — он хорошо держит форму и не разваривается.

Мясо можно заменить на курицу, индейку или баранину, но время приготовления может измениться.

Если используете готовую смесь специй, обратите внимание, есть ли в ней соль, чтобы не пересолить блюдо.

Этот рецепт идеально подходит для осенних обедов и ужинов в кругу семьи. Ароматный, сытный и невероятно фотогеничный плов в тыкве точно станет хитом вашего стола.