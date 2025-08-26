Тыква вместо казана: как обычный ужин превратить в кулинарный праздник
Что может быть уютнее и ароматнее, чем плов, запечённый прямо в тыкве? Это блюдо выглядит эффектно, пахнет восхитительно и объединяет в себе пользу, сочность и насыщенный вкус. Тыква служит не только ёмкостью для приготовления, но и насыщает рис и мясо своим сладковатым ароматом.
Ингредиенты
- Тыква весом около 1,5 кг;
- 200 мл воды;
- 200 г говядины;
- 120 г пропаренного риса;
- 100 г мякоти тыквы;
- 1 небольшая луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. сушёного барбариса;
- 1 ст. л. специй для плова;
- соль и перец по вкусу.
Пошаговое приготовление
Тщательно вымойте её, срежьте верхнюю часть и аккуратно удалите семена, стараясь не повредить стенки. Мякоть с верхушки очистите и нарежьте кубиками. Говядину и лук также измельчите. В миске соедините мясо, рис, тыквенную мякоть, барбарис, специи, соль и перец.
Выложите внутрь начинку, добавьте лук и целые зубчики чеснока. Залейте горячей водой. Накройте тыкву фольгой и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 1-1,5 часа. За 5 минут до готовности снимите фольгу, чтобы тыква подрумянилась. Подавайте блюдо прямо в тыкве — это добавит сервировке особого шарма.
Полезные заметки
- Рис лучше брать пропаренный — он хорошо держит форму и не разваривается.
- Мясо можно заменить на курицу, индейку или баранину, но время приготовления может измениться.
- Если используете готовую смесь специй, обратите внимание, есть ли в ней соль, чтобы не пересолить блюдо.
Этот рецепт идеально подходит для осенних обедов и ужинов в кругу семьи. Ароматный, сытный и невероятно фотогеничный плов в тыкве точно станет хитом вашего стола.
