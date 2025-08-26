Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Плов с рыбой по-северному
Плов с рыбой по-северному
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:15

Тыква вместо казана: как обычный ужин превратить в кулинарный праздник

Приготовление плова в тыкве: советы от кулинаров и секреты успеха

Что может быть уютнее и ароматнее, чем плов, запечённый прямо в тыкве? Это блюдо выглядит эффектно, пахнет восхитительно и объединяет в себе пользу, сочность и насыщенный вкус. Тыква служит не только ёмкостью для приготовления, но и насыщает рис и мясо своим сладковатым ароматом.

Ингредиенты

  • Тыква весом около 1,5 кг;
  • 200 мл воды;
  • 200 г говядины;
  • 120 г пропаренного риса;
  • 100 г мякоти тыквы;
  • 1 небольшая луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. сушёного барбариса;
  • 1 ст. л. специй для плова;
  • соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление

Тщательно вымойте её, срежьте верхнюю часть и аккуратно удалите семена, стараясь не повредить стенки. Мякоть с верхушки очистите и нарежьте кубиками. Говядину и лук также измельчите. В миске соедините мясо, рис, тыквенную мякоть, барбарис, специи, соль и перец.

Выложите внутрь начинку, добавьте лук и целые зубчики чеснока. Залейте горячей водой. Накройте тыкву фольгой и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 1-1,5 часа. За 5 минут до готовности снимите фольгу, чтобы тыква подрумянилась. Подавайте блюдо прямо в тыкве — это добавит сервировке особого шарма.

Полезные заметки

  • Рис лучше брать пропаренный — он хорошо держит форму и не разваривается.
  • Мясо можно заменить на курицу, индейку или баранину, но время приготовления может измениться.
  • Если используете готовую смесь специй, обратите внимание, есть ли в ней соль, чтобы не пересолить блюдо.

Этот рецепт идеально подходит для осенних обедов и ужинов в кругу семьи. Ароматный, сытный и невероятно фотогеничный плов в тыкве точно станет хитом вашего стола.

