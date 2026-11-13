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Десерт из тыквы
Десерт из тыквы
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 11:21

Сладкая тыква, тёплые специи и хруст сверху: какой десерт украсит осеннее чаепитие

Когда за окном серость и дождь, спасает только осознанная точность в рецепте и тепло пряностей. Пряный тыквенный чизкейк со штрейзелем — это игра контрастов: плотная, почти архитектурная песочная основа, шелковистая масса с глубоким осенним ароматом и хрустящая сахарная крошка, которая не дает десерту стать слишком однообразным. Здесь тыква перестает быть просто овощем, превращаясь в бархатистый фундамент для корицы, имбиря и мускатного ореха.

Ингредиенты

Для штрейзеля:

  • Сливочное масло — 85 г
  • Сахар тростниковый — 165 г
  • Сахар ванильный — 0,5 ч. л.
  • Мука пшеничная — 95 г
  • Корица — 1 ч. л.
  • Мускатный орех молотый — 0,25 ч. л.
  • Имбирь молотый — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка

Для песочной основы:

  • Печенье песочное — 350 г
  • Масло сливочное — 140 г

Для начинки:

  • Сыр творожный — 900 г
  • Сахар-песок — 250 г
  • Сахар ванильный — 1 ч. л.
  • Крахмал кукурузный — 30 г
  • Пюре из тыквы — 240 г
  • Сметана 20% — 80 г
  • Корица — 1,5 ч. л.
  • Мускатный орех молотый — 0,5 ч. л.
  • Имбирь молотый — 0,75 ч. л.
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Желтки куриные — 2 шт.

Для украшения:

  • Сливки 33% — 180 мл
  • Сахарная пудра — 35 г
  • Корица — 0,5 ч. л.

Процесс приготовления

  1. Разогрейте духовку до 175 °С. Важно, чтобы все компоненты для начинки имели комнатную температуру — это залог однородности эмульсии. Для основы растопите сливочное масло, смешайте его с измельченным в блендере печеньем до состояния вязкой массы. Утрамбуйте смесь по дну и бортам разъемной формы (диаметром 24 см) и выпекайте 15 минут.
  2. Подготовьте штрейзель: соедините муку, тростниковый и ванильный сахара, соль и все специи. Введите мягкое сливочное масло и разотрите массу в крупную крошку. Отправьте в холодильник до момента использования.
  3. Работа с начинкой требует деликатности. Разотрите творожный сыр с сахаром, ванилью и крахмалом. Добавьте тыквенное пюре, сметану и специи, перемешивая до однородности. Введите по одному яйца и желтки, аккуратно перемешивая массу после каждого добавления, но избегая взбивания — лишний воздух может привести к трещинам при выпечке.
  4. Вылейте начинку на запеченную основу, разровняйте поверхность и густо посыпьте охлажденным штрейзелем.
  5. Для равномерного прогрева и защиты от пересыхания установите на дно духовки емкость с горячей водой. Поместите форму на средний уровень и выпекайте 1 час 30 минут. После выключения нагрева приоткройте дверцу духовки и оставьте десерт внутри еще на 1 час.
  6. Достаньте чизкейк, пройдитесь острым ножом вдоль стенок формы, чтобы освободить края. Остудите до комнатной температуры, затем уберите в холодильник минимум на 8 часов для окончательной стабилизации структуры.
  7. Перед подачей взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. С помощью кондитерского мешка и фигурной насадки создайте украшения на поверхности, завершив композицию щепоткой корицы.

Чтобы получить идеальное пюре, рекомендую запечь куски сладкой мускатной тыквы при 180°C до мягкости, а затем пробить массу блендером. При работе со штрейзелем не стремитесь к однородности: комочки разного размера создадут тот самый желанный текстурный контраст с нежным кремом.

В качестве гипотезы: если добавить в основу из печенья щепотку молотого кардамона или заменить часть сливок при украшении на крем-чиз с добавлением капли кленового сиропа, вкус станет еще более многогранным и глубоким.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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