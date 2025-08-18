Тыква, но не суп: как овощ превращается в изысканный десерт

Кто сказал, что тыква годится только для супов и каш? Этот ароматный, нежный и влажный бисквит со сметанным кремом докажет обратное. Главный секрет — тыква в тесте совсем не чувствуется, зато придаёт торту красивый золотистый оттенок, а вкус остаётся изысканным и лёгким.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 1,5 стакана

Тыквенное пюре — 1 стакан (250 мл)

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 стакан

Растительное масло — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ст. л.

Ванилин — по вкусу

Сметана (жирная) — 2 стакана

Сахар — 0,75 стакана

Как приготовить

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками и измельчите в блендере до однородности. Если мякоть суховата, добавьте пару ложек воды. Взбейте яйца с сахаром до пышности, влейте масло, добавьте разрыхлитель, ванилин и просеянную муку. Аккуратно вмешайте тыквенное пюре.

Вылейте тесто в форму мультиварки (режим "Выпечка") или в разъёмную форму для духовки (180°C, ~40 минут). Готовность проверьте зубочисткой. Взбейте охлаждённую сметану с сахаром до гладкости. Для густоты можно предварительно отжать сметану в марле.

Разрежьте остывший бисквит на 3 коржа, промажьте кремом каждый слой, включая бока. Дайте пропитаться 2-3 часа (лучше оставить на ночь).

Совет: украсьте тёртым шоколадом или свежими фруктами — и десерт станет ещё аппетитнее.