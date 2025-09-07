Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крем-суп тыквенный
Крем-суп тыквенный
© commons.wikimedia.org by Missvain is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:08

Тыквенный суп: секрет, который перевернет ваши представления об осеннем ужине

Тыквенный суп-пюре готовится на сливках для большего вкуса

Представьте себе осенний вечер, когда аромат тыквы наполняет кухню, а ложка нежного супа-пюре обещает тепло и комфорт. Знаете ли вы, что тыква — это не только символ Хэллоуина, но и настоящий кладезь витаминов? Давайте приготовим классический тыквенный суп-пюре со сливками, который порадует и детей, и взрослых своим бархатистым вкусом и хрустящими гренками в качестве дополнения.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся простые продукты. Вот список:

  • Тыква — 500 г (я использовал половинку, но регулируйте по вкусу)
  • Сливки — 300 мл (я брал 20% жирности, но можно и жирнее)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика (количество можно менять)
  • Сливочное масло — 50 г
  • Растительное масло — 20 мл
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Сначала подготовьте ингредиенты. Убедитесь, что у вас есть кастрюля с толстым дном — для равномерного нагрева. Если сомневаетесь в выборе, почитайте статью по ссылке в конце.

Затем очистите и нарежьте овощи. Морковь вымойте щёткой под проточной водой, очистите и натрите на крупной терке. Чеснок и лук освободите от шелухи и нарежьте кубиками. В большой кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте овощи, помешивая время от времени.

Далее займёмся тыквой. Очистите её от кожуры, тщательно промойте и нарежьте кубиками. Добавьте к обжаренным овощам тыкву и сливочное масло. Продолжайте обжаривать всё вместе на среднем огне около 5 минут — это придаст супу аромат.

Теперь влейте горячую воду так, чтобы она чуть покрывала овощи. Посолите и поперчите по вкусу. Варите на слабом огне примерно 15 минут, пока овощи не станут мягкими.

Когда суп готов, пюрируйте его погружным блендером. Если хотите, оставьте несколько кусочков тыквы целыми — это добавит текстуры. Степень измельчения выбирайте сами. Влейте сливки, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Сразу же снимите с огня, чтобы суп не переварился.

Наконец, разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим. Для украшения добавьте хрустящие гренки, тыквенные семечки или свежую зелень. Приятного аппетита!

Этот рецепт прост в исполнении и не требует особых навыков. Попробуйте его в ближайший выходной — и вы поймёте, почему тыквенный суп стал классикой осеннего меню. Кстати, тыква не только вкусная, но и низкокалорийная: в 100 г всего около 26 ккал, что делает блюдо диетическим вариантом. Ещё один факт: в США тыквенный суп часто подают на День благодарения, символизируя урожай и семейные традиции.

Если вы любите эксперименты, попробуйте добавить в суп немного имбиря или мускатного ореха — это придаст пикантности. А для вегетарианцев подойдут растительные сливки. Главное — не торопитесь с процессом, чтобы овощи хорошо прожарились и отдали свой вкус.

В итоге вы получите блюдо, которое согреет душу и тело. Тыква, как оказалось, не просто овощ, а настоящий суперфуд: она содержит калий для сердца, магний для нервов и даже антиоксиданты для борьбы со стрессом. В следующий раз, когда увидите тыкву на рынке, вспомните этот рецепт и приготовьте что-то особенное.

