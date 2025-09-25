Обычная тыква, а эффект как от десерта за тысячу рублей — рецепт уже в тренде

Осень — время, когда кухня наполняется запахами пряностей и сладкой тыквы. Этот овощ кажется созданным для уютных завтраков и согревающих напитков. Многие привыкли готовить из него каши или запеканки, но всё чаще на столе появляется необычный вариант — смузи, по вкусу напоминающий кусочек тыквенного пирога.

Тыквенный смузи: что это и зачем пробовать

Напиток с насыщенным вкусом и кремовой текстурой готовится за считанные минуты. В отличие от соков, он получается густым, сытным и вполне может заменить лёгкий завтрак. Особенно он понравится тем, кто любит эксперименты и хочет добавить в рацион что-то полезное и красивое.

"Используйте только свежее пюре из тыквы и добавляйте его постепенно", — посоветовала автор кулинарных книг Джини Хомолка.

Её совет прост: если вы готовите пюре дома, можно заморозить остатки в формочках для льда — так всегда будет под рукой удобная порция.

Ингредиенты и классический рецепт

Для приготовления напитка понадобятся доступные продукты:

половина стакана пюре из тыквы;

спелый банан;

три четверти стакана миндального молока (или коровьего);

четверть стакана греческого йогурта;

две ложки жидкого мёда;

стакан льда;

палочка корицы для подачи.

Все ингредиенты измельчаются в блендере до однородной массы. Благодаря банану и йогурту напиток получается густым, почти десертным.

Сравнение: смузи и другие тыквенные блюда