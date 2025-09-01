Раскрываем секрет диетологов: почему тыквенные семечки должны быть в вашем рационе

Тыквенные семечки — не только вкусный, но и питательный перекус, который может надолго избавить от чувства голода. Они давно известны своими полезными свойствами и являются отличным дополнением к рациону, если использовать их с умом. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, Дарья Русакова.

Полезные свойства тыквенных семечек

Тыквенные семечки — это источник полезных жиров, витаминов и минералов, которые играют важную роль в поддержании общего здоровья. Они содержат:

Магний , который способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

, который способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Цинк , необходимый для укрепления иммунной системы.

, необходимый для укрепления иммунной системы. Антиоксиданты, защищающие клетки от воздействия свободных радикалов и замедляющие процессы старения.

Также семечки — хороший источник клетчатки, что способствует нормализации работы пищеварительной системы и помогает контролировать чувство голода. Это делает тыквенные семечки отличным перекусом для тех, кто хочет поддерживать нормальный вес или просто заботится о своем здоровье.

Как правильно употреблять

Тем не менее, важно помнить, что тыквенные семечки калорийны. Поэтому они могут привести к набору лишнего веса, если употреблять их без меры. Это особенно актуально для тех, кто следит за калориями или находится на диете.

Также семечки следует есть с осторожностью тем, у кого есть болезни кишечника или аллергия. В таких случаях консультация с врачом обязательна.

Заключение

В целом, тыквенные семечки — это отличный перекус, который насыщает организм важными питательными веществами. Чтобы извлечь из них максимальную пользу, важно соблюдать меру в потреблении и учитывать индивидуальные особенности организма.

Три интересных факта