Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© en.wikipedia.org by Steve
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:31

Хитрая примета опытных огородников: как определить зрелость тыквы по одному взгляду – урожай будет огромным

Как определить зрелость тыквы: советы для сочного и сладкого урожая – проверьте прямо сейчас

Определить, когда именно собирать тыкву, — задача, от которой напрямую зависит вкус и лёжкость урожая. Сорванные слишком рано плоды оказываются водянистыми и безвкусными, а передержанные могут погибнуть от первых заморозков. Поэтому садоводам важно знать ключевые признаки зрелости, чтобы собрать овощи в оптимальное время.

Цвет и твёрдая кора

Первое, на что стоит обратить внимание, — окраска. Зрелая тыква всегда приобретает насыщенный цвет, соответствующий сорту. Это может быть ярко-оранжевый оттенок, серо-зелёный или кремовый. Молодые плоды выглядят более блестящими, тогда как зрелые покрываются матовой кожурой.

Часто на поверхности появляется восковой налёт или сетчатый рисунок. Кора становится твёрдой и прочной, и уже не поддаётся лёгкому повреждению. Именно этот признак садоводы считают одним из наиболее надёжных.

"Ногтевой тест"

Существует простой способ проверки зрелости, доступный каждому дачнику. Нужно попробовать слегка поцарапать кожуру ногтем.

  • Если ноготь не оставляет следа, плод зрелый, а кора достаточно прочная.
  • Если кожица легко продавливается, тыква ещё не готова к уборке.

Этот метод помогает быстро отличить спелые плоды от недозревших.

Плодоножка как индикатор

Большое значение имеет и внешний вид плодоножки. Когда она становится сухой, жёсткой и пробковой, это сигнал к уборке.

  • Зелёная и гибкая плодоножка говорит о том, что плод продолжает накапливать сахара.
  • При уборке обязательно оставляют кусочек плодоножки длиной 5-6 см — это значительно увеличивает срок хранения овоща.

Проверка на звук

Ещё один традиционный способ — простучать тыкву костяшками пальцев.

  • Зрелая издаёт глухой, звонкий звук.
  • Незрелая звучит мягко и приглушённо.

Хотя этот метод требует некоторой практики, в сочетании с другими признаками он даёт надёжный результат.

Состояние листвы и рост

Сигналом зрелости также служат пожелтевшие и отмирающие листья на плети. К этому времени плоды уже достигают максимального размера, характерного для конкретного сорта. Если плети начали сохнуть, а сама тыква приобрела твёрдую кожуру и насыщенный цвет, можно смело собирать урожай.

Хранение урожая

Собранные в срок плоды могут храниться до весны, если соблюдать несколько простых правил. Тыкву держат в сухом и прохладном помещении при температуре +5…+10 °C. Важно, чтобы плоды не соприкасались друг с другом, поэтому их размещают на полках или деревянных поддонах, перекладывая соломой или бумагой.

Перед хранением тыквы полезно просушить на солнце 7-10 дней. Это укрепляет кожуру и дополнительно защищает от гнили.

Таким образом, внимательное наблюдение за цветом, плодоножкой, звуком и состоянием листвы позволяет вовремя определить зрелость и получить урожай, который будет радовать всю зиму.

Три интересных факта

  1. Самая тяжёлая тыква в мире весила более 1200 кг — её вырастил фермер из Швейцарии в 2014 году.
  2. В тыкве содержатся каротиноиды, благодаря которым она считается полезной для зрения и кожи.
  3. Семена тыквы богаты цинком и магнием и широко используются в народной медицине для укрепления иммунитета.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Оренбургской области подготовку грядок к новому сезону рекомендуют завершить до начала октября сегодня в 0:10

Оренбургские огороды готовят к зиме: что успеть до 1 октября

Узнайте, как сохранить влагу и защитить почву в условиях Оренбуржья. Следуйте 7 простым шагам осеннего ухода за урожаем, чтобы не потерять растения.

Читать полностью » Осенью советуют сажать гиацинты, тюльпаны и астры для яркого весеннего цветения вчера в 23:18

Один секрет осенней посадки обеспечивает обильное цветение

Осень — лучшее время для посадки цветов. Рассказываем, какие растения высаживают в сентябре и октябре, чтобы весной сад расцвел яркими красками.

Читать полностью » Осенняя обработка инвентаря защитит металл от ржавчины и дерево от растрескивания вчера в 22:15

Как подготовить садовый инвентарь к зиме, чтобы он прослужил дольше

Осенью важно подготовить к зиме не только растения, но и садовый инвентарь. Рассказываем, как продлить срок службы инструментов и навести порядок.

Читать полностью » Неправильная обрезка может лишить садоводов половины урожая малины вчера в 21:12

Простая техника обрезки даёт вдвое больше ягод

Обрезка малины — дело тонкое. Ошибка может лишить половины урожая, а правильный подход удвоит его. Рассказываем, как это сделать.

Читать полностью » С 1 сентября в России запретили бизнес на дачных участках СНТ вчера в 20:08

За использование земли не по назначению теперь придётся платить по полной

С 1 сентября на дачных участках в СНТ запретили бизнес. Какие виды деятельности подпали под закон и что теперь грозит нарушителям — разбираемся.

Читать полностью » 5 многолетников, которые превратят ваш сад в осенний цветущий рай до первых морозов вчера в 19:55

Цветы, которые переживут первый снег: вы удивитесь, узнав их названия

Рудбекия, астры и эхинацея цветут до первых морозов. Узнайте, какие многолетники превратят осенний сад в красочный оазис.

Читать полностью » Правильная пересадка помогает орхидее восстановиться и выпустить новые бутоны вчера в 19:09

Кора и уголь вместо земли: эти приемы порадуют орхидею при пересадки

Узнайте, как пересадить орхидею в 7 простых шагов, чтобы она не только сохранила здоровье, но и зацвела ещё пышнее.

Читать полностью » Как восстановить газон после надземного бассейна: пошаговая инструкция от экспертов вчера в 18:53

Двор как новый: делюсь методом, как оживить вытоптанный бассейном газон — нужны только грабли и вода

Как реанимировать газон после демонтажа надземного бассейна? Эксперты раскрыли 3 этапа восстановления: аэрация, подсев и правильный полив. Узнайте, как избежать ошибок и вернуть зелёный покров за 3-4 недели.

Читать полностью »

Новости
Туризм

All-inclusive: чем можно заняться на курорте кроме еды и бассейна
Красота и здоровье

Кардиолог Щербак: кофе сразу после пробуждения раздражает желудок
Авто и мото

Toyota Aqua 2025: новые фары, цифровая панель и системы безопасности ADAS 3.0
Питомцы

Мейн-куны и сфинксы входят в число пород с высокой продолжительностью жизни
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры перечислили эффективные тренировки для новичков
Наука и технологии

Журнал Psychiatric Services: ChatGPT чаще других чат-ботов отвечает на вопросы высокого риска суицида
Авто и мото

Porsche Cayenne EV получит до 1000 л.с. и систему беспроводной зарядки
Дом

Старый носок можно превратить в саше, органайзер и игрушку для питомца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet