Хитрая примета опытных огородников: как определить зрелость тыквы по одному взгляду – урожай будет огромным

Определить, когда именно собирать тыкву, — задача, от которой напрямую зависит вкус и лёжкость урожая. Сорванные слишком рано плоды оказываются водянистыми и безвкусными, а передержанные могут погибнуть от первых заморозков. Поэтому садоводам важно знать ключевые признаки зрелости, чтобы собрать овощи в оптимальное время.

Цвет и твёрдая кора

Первое, на что стоит обратить внимание, — окраска. Зрелая тыква всегда приобретает насыщенный цвет, соответствующий сорту. Это может быть ярко-оранжевый оттенок, серо-зелёный или кремовый. Молодые плоды выглядят более блестящими, тогда как зрелые покрываются матовой кожурой.

Часто на поверхности появляется восковой налёт или сетчатый рисунок. Кора становится твёрдой и прочной, и уже не поддаётся лёгкому повреждению. Именно этот признак садоводы считают одним из наиболее надёжных.

"Ногтевой тест"

Существует простой способ проверки зрелости, доступный каждому дачнику. Нужно попробовать слегка поцарапать кожуру ногтем.

Если ноготь не оставляет следа, плод зрелый, а кора достаточно прочная.

Если кожица легко продавливается, тыква ещё не готова к уборке.

Этот метод помогает быстро отличить спелые плоды от недозревших.

Плодоножка как индикатор

Большое значение имеет и внешний вид плодоножки. Когда она становится сухой, жёсткой и пробковой, это сигнал к уборке.

Зелёная и гибкая плодоножка говорит о том, что плод продолжает накапливать сахара.

При уборке обязательно оставляют кусочек плодоножки длиной 5-6 см — это значительно увеличивает срок хранения овоща.

Проверка на звук

Ещё один традиционный способ — простучать тыкву костяшками пальцев.

Зрелая издаёт глухой, звонкий звук.

Незрелая звучит мягко и приглушённо.

Хотя этот метод требует некоторой практики, в сочетании с другими признаками он даёт надёжный результат.

Состояние листвы и рост

Сигналом зрелости также служат пожелтевшие и отмирающие листья на плети. К этому времени плоды уже достигают максимального размера, характерного для конкретного сорта. Если плети начали сохнуть, а сама тыква приобрела твёрдую кожуру и насыщенный цвет, можно смело собирать урожай.

Хранение урожая

Собранные в срок плоды могут храниться до весны, если соблюдать несколько простых правил. Тыкву держат в сухом и прохладном помещении при температуре +5…+10 °C. Важно, чтобы плоды не соприкасались друг с другом, поэтому их размещают на полках или деревянных поддонах, перекладывая соломой или бумагой.

Перед хранением тыквы полезно просушить на солнце 7-10 дней. Это укрепляет кожуру и дополнительно защищает от гнили.

Таким образом, внимательное наблюдение за цветом, плодоножкой, звуком и состоянием листвы позволяет вовремя определить зрелость и получить урожай, который будет радовать всю зиму.

