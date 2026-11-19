Название "тыквенное масло" в контексте этой рецептуры вводит в заблуждение с точки зрения химического состава, хотя и точно описывает сенсорное восприятие продукта. Речь идёт не об эмульсии жиров, а о концентрате, где сок выварен, а сахар кристаллизован в вязкую матрицу. Финальный результат по текстуре близок к мягкому сливочному продукту, что позволяет использовать его в качестве намазки для тёплого хлеба или панкейков, а также как добавку к кашам и йогурту.

Процесс превращения жидких ингредиентов в густой джем обусловлен термической концентрацией. В основе лежат три компонента: тыквенное пюре, яблочный сок и сахара. Пюре обеспечивает плотность и специфический цвет, яблочный сок вносит кислотность и жидкость для растворения сахара, а сахароза с добавлением ванили формирует объём и сладость.

Технологический процесс

Для приготовления требуется около 30 минут активного уваривания. Механика процесса строится на нагревании смеси, где взаимодействие сахаров, влаги и полисахаридов тыквы приводит к загустеванию.

Сухие компоненты смешивают в ёмкости для варки. В рецептуре указаны: 70 г коричневого сахара, 10 г ванильного сахара, щепотка соли и 0,5 ч. л. специй. Автор рецепта рекомендует использовать смесь для тыквенного пирога, в которую входят гвоздика, мускатный орех, корица и кардамон. Специи вносят во вкус не только пряность, но и определённую химическую глубину, раскрывающуюся при нагревании. К сухой смеси добавляют 125 мл яблочного сока и 300 г тыквенного пюре. Компоненты перемешивают до однородности. Смесь доводят до кипения на сильном огне. Важно учитывать, что при закипании масса может сильно брызгаться. Огонь снижают до среднего. Варка продолжается 25-30 минут с постоянным помешиванием. На этом этапе происходит испарение лишней влаги. Смесь меняет свой вид: она темнеет, становится более вязкой и приобретает характерный маслянистый блеск.

Хранение и применение

После завершения варки продукт необходимо полностью остудить. Готовый концентрат перекладывают в стерилизованную банку. Срок хранения в холодильнике составляет как минимум одну неделю.

Энергетическая ценность готового блюда составляет 567,4 ккал на всю порцию, из них 127,5 г приходится на углеводы, 7,7 г на белки и 2,7 г на жиры. В расчёте на 100 г продукта это 109,1 ккал.