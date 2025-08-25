Главная ошибка с тыквой для выпечки: почему маффины получаются водянистыми и как это исправить

Ищете рецепт идеального осеннего десерта? Эти маффины — именно то, что нужно! Они получаются невероятно сочными, в меру сладкими и с приятным пряным ароматом корицы. Благодаря добавлению тыквы выпечка долго не черствеет и остаётся мягкой. А немного апельсиновой цедры сделает её аромат еще ярче.

Ингредиенты

Тыква: 300 г

Яйца куриные: 3 шт.

Сахар: 200 г

Мука пшеничная: 220 г

Грецкие орехи: 80 г

Масло растительное: 120 мл

Корица молотая: 0,3 ч. л.

Сода: 0,5 ч. л.

Пошаговая инструкция

Муку просейте через сито. Свежую тыкву натрите на тёрке и отожмите лишний сок. Если используете замороженную — разморозьте и слейте воду. Грецкие орехи порубите ножом. В глубокой миске соедините яйца с сахаром. Взбейте миксером до появления пышной светлой пены.

К яичной массе добавьте растительное масло и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку с содой. Добавьте корицу, натёртую тыкву и измельчённые орехи. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

Разложите тесто по формочкам для маффинов, можно использовать бумажные капсулы. Заполняйте их не больше чем на 2/3 объёма, так как выпечка поднимется. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте маффины около 20 минут. Они готовы, когда станут золотисто-коричневого цвета и увеличатся в объёме.

Дайте выпечке немного остыть. Перед подачей маффины можно посыпать сахарной пудрой или окунуть верхушку в растопленный шоколад для изысканности.

