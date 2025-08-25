Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маффины
Маффины
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:36

Главная ошибка с тыквой для выпечки: почему маффины получаются водянистыми и как это исправить

Рецепт тыквенных маффинов с грецкими орехами и корицей

Ищете рецепт идеального осеннего десерта? Эти маффины — именно то, что нужно! Они получаются невероятно сочными, в меру сладкими и с приятным пряным ароматом корицы. Благодаря добавлению тыквы выпечка долго не черствеет и остаётся мягкой. А немного апельсиновой цедры сделает её аромат еще ярче.

Ингредиенты

  • Тыква: 300 г
  • Яйца куриные: 3 шт.
  • Сахар: 200 г
  • Мука пшеничная: 220 г
  • Грецкие орехи: 80 г
  • Масло растительное: 120 мл
  • Корица молотая: 0,3 ч. л.
  • Сода: 0,5 ч. л.

Пошаговая инструкция

Муку просейте через сито. Свежую тыкву натрите на тёрке и отожмите лишний сок. Если используете замороженную — разморозьте и слейте воду. Грецкие орехи порубите ножом. В глубокой миске соедините яйца с сахаром. Взбейте миксером до появления пышной светлой пены.

К яичной массе добавьте растительное масло и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку с содой. Добавьте корицу, натёртую тыкву и измельчённые орехи. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

Разложите тесто по формочкам для маффинов, можно использовать бумажные капсулы. Заполняйте их не больше чем на 2/3 объёма, так как выпечка поднимется. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте маффины около 20 минут. Они готовы, когда станут золотисто-коричневого цвета и увеличатся в объёме.

Дайте выпечке немного остыть. Перед подачей маффины можно посыпать сахарной пудрой или окунуть верхушку в растопленный шоколад для изысканности.
Нежный и влажный десерт с ярким осенним вкусом. Простой пошаговый рецепт ароматных тыквенных маффинов с орехами и корицей, которые понравятся всем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно подготовить грецкие орехи для салата Вальдорф сегодня в 4:05

Не просто салат: как блюдо из позапрошлого века взорвало современные фуд-блоги

Узнайте историю салата из Нью-Йорка, который обожала Мэрилин Монро. Наш пошаговый рецепт с курией, яблоком и сельдереем превратит ваш ужин в праздник.

Читать полностью » Приготовление домашнего кекса с изюмом на масле сегодня в 1:12

Лайфхак для экономной хозяйки: как получить десерт на неделю, сэкономив на дорогих ингредиентах

Вкус из детства без лишних хлопот! Секреты идеального кекса с изюмом без кефира и молока. Нежный, влажный и невероятно простой в приготовлении.

Читать полностью » Бренды шоколада, которые используют какао-масло: Ghirardelli, Lindt, Cadbury и другие сегодня в 0:26

Почему одни плитки нежные и текучие, а другие крошатся: вся правда о шоколаде

Какие бренды не экономят на ингредиентах и добавляют в свои плитки настоящее какао-масло? Семь производителей, чей шоколад действительно тает на языке.

Читать полностью » Как приготовить лангустины в духовке сегодня в 0:12

Главный кулинарный лайфхак этого лета: как потратить на ужин копейки, а получить — овации

Узнайте, как легко приготовить нежнейших лангустинов в духовке. Простой рецепт с пошаговыми фото превратит ваш ужин в ресторанный деликатес.

Читать полностью » Рецепт медовика на сковороде со сметанным кремом сегодня в 0:04

Идеальный торт без духовки: кулинарный лайфхак для тех, кто ненавидит возиться с тестом

Медовик без духовки? Легко! Узнайте секрет приготовления нежнейшего торта на сковороде. Простые ингредиенты, пошаговый рецепт и море восторга от результата.

Читать полностью » Профессор Джон Бакли: яйца не повышают холестерин при сбалансированной диете вчера в 23:26

Самый недооценённый суперфуд — яйца не виноваты, а вы всё ещё исключаете их из рациона

Яйца снова в списке полезных продуктов. Учёный объясняет, почему они не повышают холестерин — если не есть их с беконом и колбасой.

Читать полностью » Эксперт рассказала, как усилить усвоение куркумы с помощью жиров и чёрного перца вчера в 22:26

Куркумин — природный щит: специя, которая борется с болезнями на клеточном уровне

Куркума помогает печени, суставам и иммунитету — но подходит не всем. Врач объясняет, как правильно употреблять специю и кому она противопоказана.

Читать полностью » Диетолог объяснила, как увлажнять организм без воды — через овощи и фрукты вчера в 21:16

Гидратация на тарелке: как еда увлажняет не хуже бутылки воды

Не любите воду в жару? Диетолог раскрывает, какие продукты отлично увлажняют организм и приносят не меньше пользы, чем обычная вода.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Российская комедия "Дети-шпионы" возглавила кинопрокат в России и СНГ
Еда

Рецепт салата с корейской морковью, копчёной колбасой и сухариками
Спорт и фитнес

Двухэтапная программа: проверка силы жима и выносливости на велосипеде
Наука и технологии

Археологи в ОАЭ нашли христианский крест VII века и подтвердили существование монастыря на Сир-Бани-Ясе
Авто и мото

Tesla подозревают в нарушении отчётности по ДТП с системой Full Self-Driving — NHTSA
Авто и мото

Автоэксперты назвали, какой тип мойки безопаснее для кузова автомобиля
Красота и здоровье

Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции
Питомцы

Ветеринары: даже домашняя кошка может заразиться глистами через блох или сырое мясо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru