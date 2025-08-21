Аромат, который вернет в бабушкину кухню: рецепт выпечки из тыквы

Что может быть лучше, чем удивить домочадцев ароматной домашней выпечкой, которая наполнит весь дом атмосферой уюта? Эти нежные тыквенные маффины — идеальное решение.

Они поражают своей сочностью и глубоким, согревающим вкусом, в котором гармонично сочетаются сладость, легкая пряность корицы и ореховая нотка. Это лакомство станет любимым для всей семьи и прекрасно дополнит как утреннюю чашку кофе, так и вечерний чай.

Секрет их идеальной текстуры кроется в использовании свежей или замороженной тыквы, которая делает кексы в меру влажными и невероятно нежными. А для того чтобы аромат стал еще ярче, можно добавить в тесто немного апельсиновой цедры — цитрусовые нотки творят чудеса!

Что нам понадобится

Для приготовления этой простой, но безумно вкусной выпечки подготовьте следующие ингредиенты. Помните, что муку лучше предварительно просеять — это насытит ее кислородом и сделает тесто более воздушным.

Тыква: 300 г (свежая или замороженная)

Куриные яйца: 3 шт.

Сахар: 200 г (можно Adjust по вкусу)

Мука пшеничная: 220 г

Грецкие орехи: 80 г

Масло растительное: 120 мл

Корица молотая: 0,3 ч. л.

Сода: 0,5 ч. л.

Интересный факт: маффины, какими мы их знаем сегодня, появились в США в XIX веке, но их далеким предком был обычный хлебный пирог Уэльса. А добавление тыквы — это не только вкусно, но и полезно: этот овощ богат витамином А и антиоксидантами.

Пошаговое руководство

Подготовка основы

Если вы используете свежую тыкву, ее нужно натереть на средней терке и слегка отжать выделившийся сок. Замороженный продукт следует предварительно разморозить при комнатной температуре, слить лишнюю жидкость и так же измельчить. Грецкие орехи порубите ножом на некрупные кусочки — так они будут чувствоваться в готовой выпечке.

Замешиваем тесто

В глубокой миске соедините яйца с сахаром. Взбейте их миксером на высокой скорости до получения светлой, пышной и устойчивой пены. Это основа воздушности наших будущих маффинов. Далее тонкой струйкой влейте в яичную смесь растительное масло, продолжая аккуратно перемешивать.

Постепенно вводите в массу просеянную муку, смешанную с содой. Делайте это партиями, тщательно перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы не оставалось сухих комочков. Тесто получится довольно густым.

Добавляем изюминку

Теперь настало время для главных акцентов: добавьте в миску корицу, подготовленную тертую тыкву и измельченные грецкие орехи. Аккуратно, но тщательно перемешайте тесто до однородного состояния.

Формуем и выпекаем

Разложите бумажные капсулы в форму для маффинов. Наполните их тестом, заполняя каждую примерно на 2/3 объема. Это необходимое пространство для того, чтобы кексы могли подняться и красиво оформиться шапочкой.

Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Отправьте в него форму и выпекайте маффины около 20 минут. Время может незначительно варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки, поэтому главный ориентир — аппетитный золотистый оттенок и упругая, подрумяненная верхушка.

Финальный аккорд

Достаньте готовые маффины из духовки и дайте им полностью остыть прямо в форме на решетке. Это важный шаг, который позволит им "дойти" и не осесть.

Подавать их можно просто так, в своем идеальном виде, либо слегка припорошить сахарной пудрой, которая добавит сладости и эстетики.

А можно верхушкой окунуть в растопленный шоколад или любую глазурь. В любом случае это вкусное угощение никого не оставит равнодушным. Отличное угощение к чаю или молоку. Приятного аппетита!