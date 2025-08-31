Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:07

Тыква и пшено: как простой завтрак превращается в праздник вкуса и пользы

Приготовление пшенной каши с тыквой на молоке

Пшено — одна из самых полезных круп, богатая витаминами группы B, магнием и железом. Тыква же не только придаёт каше нежный сладковатый вкус и красивый цвет, но и насыщает блюдо бета-каротином и клетчаткой. Вместе они создают питательный и сбалансированный завтрак, который зарядит энергией на весь день.

Интересный факт: пшено — одна из немногих круп, которая не содержит глютен, что делает её подходящей для людей с непереносимостью этого белка.

Ингредиенты для приготовления

  • Молоко — 500 мл
  • Тыква — 400 г
  • Пшено — 150 г
  • Сахар — 2,5 ч. л. (по вкусу)
  • Сливочное масло — 30 г
  • Соль — щепотка (около 2 г)

Пошаговый рецепт пшенной каши с тыквой на молоке

Для начала тщательно переберите пшено, удаляя все посторонние частицы. Промойте крупу под холодной водой, пока она не станет прозрачной. Чтобы убрать горечь, залейте пшено кипятком на 2-3 минуты, затем слейте воду и обсушите крупу.

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Чем мельче кусочки, тем быстрее они приготовятся. Выложите тыкву в кастрюлю с толстым дном, добавьте 50 мл воды, чтобы предотвратить пригорание, и тушите на среднем огне около 5 минут.

Добавьте к тыкве подготовленное пшено, перемешайте и варите около 10 минут, помешивая. Затем влейте молоко, добавьте сахар и щепотку соли. Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости тыквы и ваших предпочтений. Для аромата можно добавить ванилин или ванильный сахар.

Доведите молоко до кипения, уменьшите огонь и варите кашу ещё 5-7 минут, пока пшено не станет мягким, а тыква — нежной. Если каша кажется слишком густой, добавьте немного молока.

Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. За это время крупа впитает остатки жидкости и станет ещё мягче.

Разложите кашу по тарелкам, добавьте кусочек сливочного масла. По желанию можно украсить блюдо мёдом, орехами или сухофруктами — так оно станет ещё вкуснее и полезнее.

Полезные советы и особенности

  1. Чтобы пшено не горчило, важно хорошо его промывать и замачивать перед варкой.
  2. Выбирайте тыкву сладких сортов, например, "Мускатную" или "Гарбуз", — они придадут каше насыщенный вкус.
  3. Если хотите сделать блюдо более диетическим, можно заменить молоко на растительное, например, овсяное или миндальное.

Пшенная каша с тыквой на молоке — это не только вкусное и питательное блюдо, но и отличное решение для тех, кто ценит простоту и пользу в приготовлении пищи. Сочетание нежной тыквы и рассыпчатого пшена создаёт неповторимый вкус, который понравится и детям, и взрослым. Попробуйте приготовить эту кашу, и она наверняка станет вашим любимым семейным рецептом.

