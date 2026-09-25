Тыква может преподнести неприятный сюрприз: какой вкус предупреждает, что ее лучше не есть

Горькая тыква может вызвать острое отравление даже после термической обработки, предупредила диетолог, врач общей практики Лидия Ионова. Об этом специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Основная ценность продукта заключается в высокой концентрации каротиноидов, включая бета-каротин, пояснила диетолог. Организм использует эти вещества для синтеза витамина А, необходимого для поддержания остроты зрения и корректной работы иммунитета. Однако эксперт подчеркнула, что приписываемые овощу лечебные свойства в отношении диабета или онкологии наукой не подтверждены. При этом важно соблюдать правила приема витаминов для их полноценного усвоения.

"Нужно быть аккуратными со вкусом тыквы. Если тыква очень горькая, то даже после приготовления ее есть нельзя, потому что там будут вещества, которые обладают неприятным действием, могут вызвать боль в животе, рвоту, диарею", — пояснила Ионова.

Помимо риска отравления, чрезмерное увлечение оранжевыми овощами может привести к изменению цвета кожи — она приобретает желтоватый оттенок из-за избытка пигмента. Отдельное внимание врач уделила семенам. Несмотря на их пользу, продукт крайне калориен и является сильным аллергеном. Также медики обращают внимание на другие риски для здоровья, возникающие при неправильном употреблении различных семян.

"Относительно семечек есть исследования, что добавление их большого количества к приему пищи уменьшало подъем глюкозы, то есть сахара после приема пищи. Есть исследования, в которых по пять граммов дважды мужчины получали семечки, уменьшались симптомы простатита", — отметила специалист.

Для коррекции показателей углеводного обмена врачи рекомендуют не только подбирать продукты, но и учитывать, как определенный тип питания влияет на метаболизм. Врач добавила, что семена могут использоваться для профилактики камнеобразования в мочевом пузыре, однако гипертоникам стоит избегать соленых ядер из-за риска задержки жидкости. Контроль потребления соли критически важен, так как диета удержит гипертонию эффективнее, чем ситуативный прием препаратов.

Тыквенное масло также представляет интерес для медицины, рассказала эксперт. Предварительные данные показывают, что 2-3 грамма масла в день помогают женщинам в период менопаузы нормализовать давление и уровень холестерина. Продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами и токоферолами, что делает его ценным дополнением к рациону. В современной диетологии часто обсуждается, как магний спасает организм, и семена тыквы являются одним из лучших источников этого минерала.

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