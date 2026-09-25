Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тыква на доске в огороде
Тыква на доске в огороде
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 10:52

Тыква может преподнести неприятный сюрприз: какой вкус предупреждает, что ее лучше не есть

Горькая тыква может вызвать острое отравление даже после термической обработки, предупредила диетолог, врач общей практики Лидия Ионова. Об этом специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Основная ценность продукта заключается в высокой концентрации каротиноидов, включая бета-каротин, пояснила диетолог. Организм использует эти вещества для синтеза витамина А, необходимого для поддержания остроты зрения и корректной работы иммунитета. Однако эксперт подчеркнула, что приписываемые овощу лечебные свойства в отношении диабета или онкологии наукой не подтверждены. При этом важно соблюдать правила приема витаминов для их полноценного усвоения.

"Нужно быть аккуратными со вкусом тыквы. Если тыква очень горькая, то даже после приготовления ее есть нельзя, потому что там будут вещества, которые обладают неприятным действием, могут вызвать боль в животе, рвоту, диарею", — пояснила Ионова.

Помимо риска отравления, чрезмерное увлечение оранжевыми овощами может привести к изменению цвета кожи — она приобретает желтоватый оттенок из-за избытка пигмента. Отдельное внимание врач уделила семенам. Несмотря на их пользу, продукт крайне калориен и является сильным аллергеном. Также медики обращают внимание на другие риски для здоровья, возникающие при неправильном употреблении различных семян.

"Относительно семечек есть исследования, что добавление их большого количества к приему пищи уменьшало подъем глюкозы, то есть сахара после приема пищи. Есть исследования, в которых по пять граммов дважды мужчины получали семечки, уменьшались симптомы простатита", — отметила специалист.

Для коррекции показателей углеводного обмена врачи рекомендуют не только подбирать продукты, но и учитывать, как определенный тип питания влияет на метаболизм. Врач добавила, что семена могут использоваться для профилактики камнеобразования в мочевом пузыре, однако гипертоникам стоит избегать соленых ядер из-за риска задержки жидкости. Контроль потребления соли критически важен, так как диета удержит гипертонию эффективнее, чем ситуативный прием препаратов.

Тыквенное масло также представляет интерес для медицины, рассказала эксперт. Предварительные данные показывают, что 2-3 грамма масла в день помогают женщинам в период менопаузы нормализовать давление и уровень холестерина. Продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами и токоферолами, что делает его ценным дополнением к рациону. В современной диетологии часто обсуждается, как магний спасает организм, и семена тыквы являются одним из лучших источников этого минерала.

Читайте также

Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ему разрешали есть арбузы — но главное было не это: как зарабатывали сторожа на бахчах 19.09.2026 в 15:33

Архивные записи раскрывают необычные подробности найма караульщиков, которые не только охраняли урожай от посягательств, но и умело использовали свои ресурсы.

Читать полностью » Кусок мяса может выглядеть одинаково, а на сковороде вести себя совершенно по-разному: в чём особенность продукции из 19.09.2026 в 12:28

Выбор мясных продуктов в различных торговых сетях требует понимания процессов обработки и хранения, которые радикально меняют текстуру и итоговый вкус блюд.

Читать полностью » Грибники со стажем делают это всегда: простой алгоритм, который спасает от опасных находок 18.09.2026 в 17:26

Сбор грибов требует предельной концентрации, так как даже опытные любители леса часто упускают из виду критические маркеры, ведущие к серьезным последствиям.

Читать полностью » Горчица делает пресную еду ярче, но организм может ответить резко: вот кому приправа противопоказана 18.09.2026 в 14:43

Нутрициолог Анна Белоусова предупредила читателей NewsInfo, когда горчица способна вызвать аллергические реакции.

Читать полностью » Все делают по привычке — и зря: какой лук превращает котлеты в провал 18.09.2026 в 13:34

Выбор способа подготовки овоща для фарша напрямую влияет на результат, однако многие допускают критические просчеты еще на этапе измельчения продуктов.

Читать полностью » Сахар оказался не таким страшным, как привыкли думать: настоящая угроза маскируется в другой еде 17.09.2026 в 11:46

Нутрициолог Юлия Дробышева пояснила NewsInfo, почему полный отказ от сахара может негативно сказаться на здоровье.

Читать полностью » Подземные города с особым назначением: зачем государство десятилетиями наращивало скрытые объемы продовольствия 16.09.2026 в 16:16

Масштабная сеть скрытых хранилищ десятилетиями остается надежным гарантом стабильности, скрывая от глаз структуру, работающую в режиме полной секретности.

Читать полностью » Сезонные продукты выходят на пик пользы: как собрать осеннее меню без лишних трат 16.09.2026 в 16:10

Диетолог Дарья Русакова поделилась с NewsInfo рекомендациями по осеннему рациону из сезонных продуктов.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Осушитель не спасёт от сырости: 5 причин, из-за которых квартира постоянно «мокнет»
Авто и мото
Дергается только при разгоне: что на самом деле может заставлять машину терять тягу
Экономика
Китайский шопинг по старым ценам заканчивается: почему маркетплейсы окажутся в выигрыше
Общество
Мужчина занимает деньги ради свидания: за щедрым жестом скрывается тревожный сигнал для отношений
Садоводство
Пролили купорос — доставайте металлоискатель: медь может остаться в почве на годы
Красота и здоровье
Серый оттенок лица легко принять за усталость: организм в этот момент может просить о помощи
Экономика
Самозанятых могут приблизить к обычному бизнесу: последствия нового налога окажутся неожиданными
Спорт и фитнес
Клиент требует деньги за сгоревшие тренировки: почему вернуть всю сумму получится не всегда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet