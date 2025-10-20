Диетологи в восторге: осенний продукт, который очищает организм без жёстких диет

Осень — время, когда на прилавках появляется яркая, солнечная тыква. Этот овощ не только радует глаз, но и считается настоящим кладезем пользы. Однако даже у такого сезонного любимца есть нюансы: не всем стоит есть его в сыром виде и не во всех случаях он одинаково безопасен.

Почему тыкву нельзя есть сырой

Многие стремятся получать максимум витаминов из свежих продуктов, но с тыквой такой подход не всегда оправдан. В сыром виде она может вызвать вздутие, повышенное газообразование и тяжесть в животе. Особенно чувствительно реагируют люди с хрупким пищеварением — у них даже небольшая порция свежей мякоти способна вызвать дискомфорт.

Термическая обработка решает эту проблему: клетчатка становится мягче, а полезные вещества почти не теряются. Запечённая или отварная тыква легче усваивается, при этом сохраняет насыщенный вкус и приятную сладость.

"Этот овощ богат бета-каротином, калием и пектинами, которые укрепляют сердце, поддерживают зрение и мягко очищают организм", — отметила диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

Чем полезна тыква

Польза тыквы известна давно — её включают в меню не только диетологи, но и гастроэнтерологи. В составе овоща содержится целый комплекс витаминов (A, C, E, группы B), минералов и антиоксидантов. Бета-каротин придаёт мякоти насыщенный цвет и помогает поддерживать здоровье кожи и глаз. Калий регулирует работу сердца и сосудов, а пектины выводят токсины и "чистят" кишечник.

Кроме того, тыква обладает мягким мочегонным действием, снижает уровень холестерина и улучшает обмен веществ. Она относится к продуктам с низкой калорийностью — всего около 25 ккал на 100 г, что делает её идеальной основой для диетических блюд.

Таблица сравнения: сырая и запечённая тыква