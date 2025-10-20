Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тыквы хоккайдо
тыквы хоккайдо
© commons.wikimedia by otogoocom is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:22

Диетологи в восторге: осенний продукт, который очищает организм без жёстких диет

Диетологи уточнили, что при пониженной кислотности желудка тыкву нужно ограничивать

Осень — время, когда на прилавках появляется яркая, солнечная тыква. Этот овощ не только радует глаз, но и считается настоящим кладезем пользы. Однако даже у такого сезонного любимца есть нюансы: не всем стоит есть его в сыром виде и не во всех случаях он одинаково безопасен.

Почему тыкву нельзя есть сырой

Многие стремятся получать максимум витаминов из свежих продуктов, но с тыквой такой подход не всегда оправдан. В сыром виде она может вызвать вздутие, повышенное газообразование и тяжесть в животе. Особенно чувствительно реагируют люди с хрупким пищеварением — у них даже небольшая порция свежей мякоти способна вызвать дискомфорт.

Термическая обработка решает эту проблему: клетчатка становится мягче, а полезные вещества почти не теряются. Запечённая или отварная тыква легче усваивается, при этом сохраняет насыщенный вкус и приятную сладость.

"Этот овощ богат бета-каротином, калием и пектинами, которые укрепляют сердце, поддерживают зрение и мягко очищают организм", — отметила диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

Чем полезна тыква

Польза тыквы известна давно — её включают в меню не только диетологи, но и гастроэнтерологи. В составе овоща содержится целый комплекс витаминов (A, C, E, группы B), минералов и антиоксидантов. Бета-каротин придаёт мякоти насыщенный цвет и помогает поддерживать здоровье кожи и глаз. Калий регулирует работу сердца и сосудов, а пектины выводят токсины и "чистят" кишечник.

Кроме того, тыква обладает мягким мочегонным действием, снижает уровень холестерина и улучшает обмен веществ. Она относится к продуктам с низкой калорийностью — всего около 25 ккал на 100 г, что делает её идеальной основой для диетических блюд.

Таблица сравнения: сырая и запечённая тыква

Показатель Сырая тыква Запечённая тыква
Усвояемость Низкая при чувствительном ЖКТ Высокая
Вкус Нейтральный, с лёгкой горчинкой Сладкий, мягкий
Риск вздутия Повышенный Минимальный
Содержание витаминов Максимальное Сохраняется до 90%
Подходит для диеты Да, но с осторожностью Да, оптимально

Как приготовить тыкву с пользой

Чтобы сохранить максимум пользы, важно выбирать правильные способы приготовления. Диетологи советуют:

  1. Запекать кусочками в духовке при температуре 180-200°C без масла — так сохраняются витамины и естественная сладость.

  2. Варить на пару — отличный вариант для детского питания и восстановления после болезней.

  3. Добавлять в каши и супы — тыква придаёт кремовую текстуру и насыщает вкус.

  4. Готовить смузи — в сочетании с морковью, яблоком и апельсином получается витаминный заряд без сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть много сырой тыквы ради "живых витаминов".
    Последствие: вздутие и тяжесть после еды.
    Альтернатива: запекать или готовить на пару — польза остаётся, а желудок в порядке.

  • Ошибка: использовать недозрелую тыкву.
    Последствие: горечь и раздражение слизистой.
    Альтернатива: выбирать зрелые плоды с плотной кожурой и насыщенным цветом.

  • Ошибка: жарить тыкву на масле.
    Последствие: лишние калории и потеря витаминов.
    Альтернатива: готовить в духовке без добавления жира.

А что если тыкву есть каждый день?

Регулярное употребление тыквы — отличная идея, если соблюдать меру. Овощ мягко стимулирует работу печени и желчного пузыря, улучшает состояние кожи и волос. Однако людям с пониженной кислотностью желудка и сахарным диабетом стоит ограничивать количество.

"Особое внимание стоит обратить на тыкву людям с проблемами печени. Она помогает снижать нагрузку на орган, способствует выведению токсинов и улучшает общее самочувствие", — добавила Кованова.

Таблица "Плюсы и минусы" тыквы

Плюсы Минусы
Низкая калорийность Может вызывать вздутие в сыром виде
Богатый состав витаминов и микроэлементов Не подходит при гипотонии кишечника
Поддерживает работу печени и сердца Нежелательна при гастрите с пониженной кислотностью
Мочегонный эффект, очищает организм Ограничения при склонности к отёкам
Универсальна в кулинарии Требует правильного выбора сорта

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать вкусную тыкву?
Выбирайте плоды со зрелой, плотной кожурой без вмятин и трещин. Хвостик должен быть сухим — это признак зрелости.

Можно ли есть семечки из тыквы?
Да, тыквенные семечки полезны: они содержат цинк, магний и витамин Е. Главное — не злоупотреблять, так как они калорийны.

Можно ли тыкву при похудении?
Да, благодаря низкой калорийности и большому количеству клетчатки тыква подходит для диетического рациона. Главное — не добавлять сахар и масло.

Мифы и правда о тыкве

Миф 1: сырая тыква полезнее запечённой.
Правда: при запекании сохраняется до 90% витаминов, но клетчатка становится мягче и безопаснее для желудка.

Миф 2: тыква противопоказана при диабете.
Правда: в умеренных количествах и без сахара тыква безопасна, особенно в сочетании с белками и жирами.

Миф 3: тыква вызывает аллергию.
Правда: аллергия на тыкву встречается крайне редко и обычно связана с индивидуальной непереносимостью.

3 интересных факта

  1. Тыква — родственница кабачков и арбузов: все они относятся к семейству тыквенных.

  2. Самая тяжёлая тыква в мире весила более 1200 кг.

  3. В Древней Руси тыкву называли "солнечным хлебом" и использовали даже в косметике — мякотью питали кожу.

Исторический контекст

Тыква — одно из древнейших культурных растений. Её выращивали ещё 7 тысяч лет назад на территории Южной Америки. Позже она распространилась по всему миру и стала неотъемлемой частью осеннего меню. В России тыкву особенно ценили в пост — из неё готовили каши, запеканки и даже сладкие пироги.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Низкая влажность ниже 30% увеличивает риск простуд и аллергии — предупреждают медики сегодня в 15:57
Идеальная влажность спасает сердце, кожу и мозг: вот диапазон, который нужен всем

Влажность играет ключевую роль в нашем здоровье: как она влияет на сердце, психику и даже настроение? Узнайте о важных фактах и способах поддержания оптимального уровня влажности.

Читать полностью » Куркума с молоком: исследователи подтвердили противовоспалительное действие напитка сегодня в 15:47
Один глоток — и простуда сдаётся: напиток, который обгоняет лекарства

Тёплое молоко с куркумой называют золотым не только за цвет, но и за пользу. Рассказываем, как этот напиток помогает при простуде и кому он противопоказан.

Читать полностью » Мочекаменная болезнь лечится медикаментами, ультразвуком или хирургически — врач Ольга Малиновская сегодня в 14:48
Камни в почках — не сувениры из отпуска: почему они появляются и как их выгнать без боли

Почему образуются камни в почках, кто в группе риска и можно ли обойтись без операции — объясняет эксперт Ольга Малиновская.

Читать полностью » Дерматолог рассказала, почему стресс вызывает воспаления на лице сегодня в 14:29
Когда нервы бьют по коже: врачи объяснили, почему стресс вызывает акне и шелушение

Дерматолог Татьяна Егорова объяснила, как хронический стресс вызывает воспаления кожи. Почему уровень кортизола влияет на высыпания и как помочь коже восстановиться — в материале.

Читать полностью » Осенний рацион с тыквой и топинамбуром помогает сохранить сияние кожи — специалисты по питанию сегодня в 13:48
Маска из тыквы дешевле, чем поход к косметологу: еда, которая реально делает кожу моложе

Красота начинается с рациона: тыква, топинамбур и виноград помогают коже оставаться здоровой и сияющей. Какие ещё осенние продукты стоит включить в меню — читайте в статье.

Читать полностью » Московские врачи проводят бесплатные приёмы для костромских детей с болезнями сердца сегодня в 13:24
Кардиохирурги из Москвы спасают детские сердца: в Костроме продолжается уникальный проект

Московские кардиохирурги проводят бесплатные консультации детей в Костроме. Как проходит диагностика, кто получает направление и почему эти визиты спасают жизни — в нашем материале.

Читать полностью » Чеснок улучшает кровообращение и снижает риск сердечных заболеваний сегодня в 12:48
Раздавите — и включите силу: как правильно есть чеснок, чтобы он лечил, а не раздражал желудок

Главный секрет пользы чеснока — аллицин. Он укрепляет иммунитет, защищает сосуды и помогает сердцу работать без перегрузки. Но чтобы чеснок действительно помог, важно знать, как его правильно употреблять.

Читать полностью » Российские экзоскелеты помогают детям и взрослым заново научиться ходить сегодня в 12:35
Российские экзоскелеты творят чудеса: дети, не умевшие ходить, делают первые шаги

Российские учёные создали экзоскелеты, которые опередили зарубежные аналоги. Благодаря искусственному интеллекту и нейростимуляции пациенты после инсульта снова учатся ходить.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Котята начинают мурлыкать уже в возрасте 2-3 дней
Садоводство
Картофель сохраняется до весны низких температурах хранения
Питомцы
Собаки воспринимают уход хозяина как исчезновение стаи
УрФО
Роспотребнадзор: клещи в Свердловской области чаще нападали в парках и на дачах
Спорт и фитнес
Сверхскоростной бег повышает скорость реакции и силу ног — подтверждают специалисты St. Vincent Sports Performance
Туризм
Наушин Фаришта: безопасность — главный приоритет для женщин, путешествующих в одиночку
Красота и здоровье
Учёные из Гарварда: подростки, ложащиеся до 23:00, вдвое реже страдают тревожностью
Технологии
Тестировщики отмечают низкую производительность обновлённой Siri в iOS 26.4
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet