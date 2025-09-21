Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© flickr.com by Mike McCune is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:40

Не губите тыкву: как правильно срезать и подготовить к хранению – важные советы для дачников

Ошибки при сборе тыквы: как не потерять урожай и сохранить плоды до весны

Тыква — это не просто осенний символ. Она украшает дачные участки, становится главным ингредиентом для супов, каш, пирогов и даже десертов. Но чтобы получить действительно сладкие, ароматные и долго хранящиеся плоды, важно вовремя убрать урожай. Ранняя срезка делает тыкву водянистой, а задержка может привести к трещинам и потере вкуса.

Когда пора собирать урожай

У тыквы длинный вегетационный период. От посадки до полной зрелости проходит от 80 до 120 дней. Срок зависит от сорта и погодных условий:

  • мелкие сладкие разновидности вызревают за 80-90 дней;
  • крупноплодные сорта требуют 110-120 дней.

В средней полосе сбор обычно приходится на сентябрь-октябрь, но в южных регионах плоды можно держать на грядке дольше. Главное — успеть убрать их до заморозков.

Признаки зрелости

Определить спелость можно по нескольким признакам:

  • Цвет кожуры становится насыщенным и соответствует сорту.
  • Стебель и плети подсыхают и буреют.
  • Кожура твердеет и не поддается ногтю.
  • При постукивании слышен глухой "барабанный" звук.
  • Срезать лучше в сухую погоду днем, когда плоды уже обсохли от росы.

Сравнение сортов по срокам созревания

Сортовые группы Срок созревания Особенности мякоти
Мелкоплодные сахарные 80-90 дней Сладкая, плотная
Среднеплодные 90-110 дней Универсальная
Крупноплодные 110-120 дней Сочная, долго хранится

Советы шаг за шагом

  1. Используйте острый секатор или нож, не отрывайте плоды руками.

  2. Оставляйте хвостик 5-7 см — это защита от гниения.

  3. Кладите тыквы на солому или деревянные поддоны, а не на сырую землю.

  4. После срезки выдержите плоды 10-14 дней на солнце или в сухом помещении при +20…+25 °C.

  5. Переместите урожай в подвал или кладовую при температуре +5…+10 °C и влажности 70-80%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: убрать тыквы после заморозков.
    Последствие: мякоть быстро портится.
    Альтернатива: следить за прогнозом и собирать урожай заранее.

  • Ошибка: хранить плоды без черешка.
    Последствие: в месте среза заводится гниль.
    Альтернатива: оставлять хвостик не короче 5 см.

  • Ошибка: мыть тыкву перед закладкой.
    Последствие: влажная поверхность запускает гниение.
    Альтернатива: протирать сухой тканью.

  • Ошибка: передержать урожай на грядке.
    Последствие: кожура трескается, вкус ухудшается.
    Альтернатива: собирать в фазе полной зрелости по признакам.

А что если…

Если тыква случайно треснула, не стоит хранить её вместе с остальными. Такой плод лучше сразу переработать — приготовить суп-пюре, кашу, варенье или заморозить кусочками.

Плюсы и минусы хранения тыквы

Плюсы Минусы
Длительное хранение (до весны) Требует прохлады и стабильной влажности
Сохранение вкуса и сахара Плоды боятся подмораживания
Универсальное использование Перезревшие трескаются

FAQ

Как выбрать тыкву для хранения?
Обратите внимание на плотность кожуры и наличие хвостика. Чем толще кожура, тем дольше плод сохранится.

Сколько стоит хранение в подвале?
Финансовых затрат почти нет, но важны условия: +5…+10 °C и умеренная влажность. Иногда используют стеллажи или деревянные ящики.

Что лучше — хранить целиком или нарезать?
Целые плоды лежат дольше. Нарезанные части можно заморозить или высушить.

Мифы и правда

  • Миф: тыкву можно хранить прямо на огороде под снегом.
    Правда: заморозки губят мякоть, и плод быстро портится.

  • Миф: чем дольше держать тыкву на грядке, тем она слаще.
    Правда: сахар накапливается только до момента зрелости, дальше плод теряет вкус.

  • Миф: все сорта одинаково хорошо хранятся.
    Правда: крупноплодные сорта более лежкие, чем ранние мелкоплодные.

Исторический контекст

  1. Родиной тыквы считается Центральная Америка. Там её выращивали более 5 тысяч лет назад.

  2. В Европу культура попала в XVI веке благодаря мореплавателям.

  3. На Руси тыква быстро прижилась и стала одной из любимых овощных культур, особенно в деревнях.

Три интересных факта

  1. Тыква относится к самым крупным овощам: мировой рекорд — плод весом более 1200 кг.

  2. В семечках содержатся ценные масла и цинк, полезные для здоровья.

  3. В кулинарии используют не только мякоть и семена, но и цветки тыквы — их жарят или фаршируют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие растительные остатки можно класть в компост, а какие нет — советы специалистов вчера в 19:20

Ядовитое наследство грядок: заражённая ботва возвращает болезни в почву

Ботва после уборки урожая может стать не мусором, а ценным ресурсом. Рассказываем, как превратить её в удобрение и чем она полезна для почвы.

Читать полностью » Лаванда и розмарин помогают отпугивать бродячих кошек от огорода вчера в 19:11

Чужие кошки в саду — милые гости или скрытая угроза? Вот как можно их отпугнуть от своих посадок

Почему чужие кошки во дворе — это не безобидно, и какие способы помогут мягко и безопасно отвадить их от сада.

Читать полностью » Почему полив утром спасет урожай: ошибки садоводов, которые приводят к фитофторе вчера в 18:19

Ультрафиолетовая атака: что японцы придумали против плесени и почему это гениально

Высокая влажность в теплице приводит к плесени и болезням растений. Узнайте о 5 эффективных методах борьбы с сыростью, включая проветривание, мульчирование и биопрепараты, чтобы сохранить урожай.

Читать полностью » Садоводы объяснили, как ухаживать за мюленбекией в доме и саду вчера в 18:12

Эта лиана из Австралии и Новой Зеландии украсит любую комнату зеленым кружевом

Как ухаживать за мюленбекией — лианой с ажурной листвой, которая подходит и для дома, и для сада.

Читать полностью » Осенняя обработка почвы: 3 метода обеззараживания – биопрепараты, народные средства, фунгициды вчера в 17:19

Морозный детектив: что происходит с личинками вредителей, когда вы перекапываете землю

Осенняя обработка почвы биопрепаратами и золой защитит растения от вредителей и грибков. Советы по выбору метода, лайфхаки с сидератами и 5 шагов подготовки грядок к зиме.

Читать полностью » Цветоводы делают креативные горшки из велосипедов, бочек и сундуков вчера в 17:14

Цветы в сапогах и чемоданах: эти неожиданные идеи оживят сад

Как превратить старые вещи в оригинальные цветочные горшки: идеи для сада и балкона — от сапог и чемоданов до зонтов и велосипедов.

Читать полностью » Цветоводы советуют уменьшать частоту полива комнатных растений в холодный сезон вчера в 16:31

Меньше полива — больше здоровья: вот как сохранить растения зимой без усилий

Как правильно поливать комнатные растения осенью и зимой, чтобы они выжили и сохранили декоративность.

Читать полностью » Чистотел в домашних заготовках: правила безопасности и рецепты полезных напитков вчера в 16:19

Травка под забором смеётся над полкой с БАДами: вот что стоит заготавливать летом

Летом мы проходим мимо трав, считая их сорняками. Но зимой именно они могут стать лучшими витаминными добавками к еде и чаю.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пятиминутная утренняя разминка сжигает до 40 калорий и улучшает кровообращение
Еда

Десерт Птичье молоко на сметане с желатином получается кремовым и быстрым в приготовлении
Питомцы

Ветеринар объяснил, когда кошкам можно давать сыворотку собственного приготовления
Еда

Салат Гурман с курицей включает отварную курицу, шампиньоны и сыр
Еда

Тыквенный рашель: традиционное болгарское варенье с корицей и лимонной кислотой
Спорт и фитнес

Функциональные упражнения: чем тренировка с бозу отличается от работы с бодибаром
Наука

Учёные EHT зафиксировали изменения магнитных полей у чёрной дыры M87
Авто и мото

Вице-губернатор Поляков: в Петербурге в 2026 году начнут выпуск автомобилей Senat
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet