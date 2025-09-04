Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тыква
© flickr.com by VasenkaPhotography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:32

Тыква сама знает, когда стать сладкой: простой приём ускоряет процесс

Садоводы рассказали, как повысить сладость тыквы с помощью золы и дрожжей

В этом сезоне многие садоводы отмечают, что тыквы чувствуют себя особенно хорошо. Секрет урожая прост: плодородная грядка, обильная органика и немного внимания в конце лета. Крупные плоды постепенно наливаются, но впереди ещё важный этап — как помочь им стать слаще, выбрать правильный момент для сбора и сохранить до весны.

Как усилить сладость плодов

Сахар в тыквах начинает активно накапливаться к августу. Чтобы усилить этот процесс, растениям нужен калий. Самый доступный источник — древесная зола. Из неё готовят настой: 300 граммов на 3 литра воды, выдерживают пару дней и разводят до ведра. Этим раствором поливают растения утром в солнечную погоду.

Зола помогает плодам наливаться, а чтобы питание усвоилось лучше, используют дрожжевую подкормку. Дрожжи сами по себе не добавляют сладости, но активизируют микроорганизмы в почве и ускоряют разложение органики. Важно помнить: дрожжи "тянут" калий, поэтому их чередуют с золой. Сначала зола, затем дрожжи — так питание идёт в полную силу.

Для приготовления раствора берут 100 граммов прессованных дрожжей, растворяют в ведре воды, добавляют ложку сахара и оставляют на сутки для брожения. После этого настой готов к применению.

Обрезка и прищипка

Чтобы растение не тратило силы на новые завязи, проводят финальную обрезку.

  • На плетях с плодами оставляют по 3-4 листа за последней тыквой.
  • Пустые плети удаляют полностью.
  • Молодые завязи и цветы отщипывают.

Если плоды скрыты густой листвой, часть листьев прореживают, чтобы солнце лучше прогревало корку. Это ускоряет созревание и способствует накоплению сахаров.

Важно знать: процесс продолжается и после уборки. В течение месяца хранения крахмал в мякоти постепенно превращается в сахар. Поэтому вкус тыквы становится ярче уже на полке.

Когда собирать урожай

Тыква не терпит поспешности. Недозрелый плод будет рыхлым, невкусным и быстро испортится. Переспевшие экземпляры, наоборот, могут дать ростки прямо в хранении.

У разных групп сортов свои сроки:

  • твердокорые снимают к середине сентября;
  • крупноплодные — ближе к концу месяца;
  • мускатные держат до первых заморозков.

Показатель холодов легко отследить по другим растениям. Если после ночи листья георгинов почернели — пришли настоящие заморозки, пора собирать урожай.

Ориентироваться стоит и на описание сорта. Например, "Россиянка" — раннеспелый вариант, её убирают уже в августе-сентябре. У гибрида "Учики Кури F1" чётко указано: через 80-95 дней после всходов. Мускатная витаминная требует больше времени — порядка 110 дней, её снимают в конце сентября.

Как сохранить тыквы

Собранные плоды срезают вместе с плодоножкой. Мыть их не стоит, достаточно аккуратно протереть тряпочкой. Мелкие повреждения корки обрабатывают зелёнкой, а сильно повреждённые плоды лучше сразу пустить в еду.

Признаки зрелости легко проверить: мякоть должна быть плотной и окрашенной по сорту, семена — полностью сформированными и твёрдыми.

Хранят урожай в сухом помещении при температуре +18…+20 градусов. Тыквы раскладывают в один слой, чтобы они не соприкасались. Многие садоводы используют для этого утеплённые балконы, кладовые или неотапливаемые лестничные площадки на даче.

Такие условия позволяют сохранить плоды до весны, при этом вкус только улучшается.

