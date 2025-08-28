Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:09

Ошибка со сроками — и вся тыква пропала: когда собирать урожай правильно

Эксперт Сильвия Фонтейн объяснила, когда лучше всего собирать тыквы для хранения

Осень невозможно представить без ярко-оранжевых тыкв, украшающих дворы и превращающихся в ароматные блюда. Но знаете ли вы, что время сбора влияет не только на вкус, но и на способность тыквы долго храниться? Ошибившись со сроками, легко потерять урожай: плоды могут переспеть, стать водянистыми или пострадать от первых заморозков. Разберёмся, как правильно выбрать момент и что советуют эксперты.

Когда лучше всего срезать тыкву

Выращивание этой культуры требует терпения. Крупные сорта нередко вызревают до 120 дней, а мелкие сладкие разновидности можно собирать уже через 80-90 дней. Как отмечает Сильвия Фонтейн, шеф-повар и садовод, именно длительность вегетации определяет момент сбора. Чем больше плод, тем больше времени нужно для того, чтобы его кожура затвердела.

Главное правило: дождаться, когда лозы и стебель начнут сохнуть. Это верный признак того, что питание к плоду прекращается, и он готов к хранению. Если сорвать раньше, тыква не успеет набрать сахара и будет безвкусной.

Сезон сбора и климатические особенности

Обычно семена высаживают весной, когда минует угроза заморозков. К концу лета растения достигают зрелости, и именно тогда нужно проверять, готов ли урожай. По словам Малкольма Эванса из Urban Grower's Collective, сроки могут меняться из-за погодных условий. В регионах с тёплой осенью тыквы можно держать на грядке дольше, но важно следить за изменением температуры.

Сигналы зрелости — это ярко-оранжевая окраска и плотная кожура. Если тыква мягкая, значит, ей нужно ещё время. В противном случае хранение будет невозможным.

Как проверить спелость плода

Есть простой тест: слегка надавите ногтем на кожицу. Если остаётся след, плод ещё не готов. Но если поверхность твёрдая и ноготь не оставляет вмятины — можно собирать.

Ещё один способ — лёгкий стук. Зрелая тыква звучит глухо, а недозревшая издаёт звонкий отклик. Как отмечает садовод Майкл Кларк, именно эта проверка помогает не ошибиться и не сорвать плод раньше времени.

Правильный сбор и хранение

Срезайте тыквы секатором, оставляя несколько сантиметров стебля. Это увеличивает срок хранения и снижает риск загнивания. Опытные садоводы советуют после сбора подержать плоды 2-3 недели на солнце. За это время кожица уплотняется, сахара концентрируются, и вкус становится ярче.

Аннет Хирд из Easy Urban Gardens отмечает: этот процесс называют "досушиванием", и он помогает сохранить урожай на всю зиму.

Три интересных факта о тыквах

  • Самая тяжёлая тыква в мире весила более 1200 кг и была выращена в Италии.
  • В пищу используют не только мякоть, но и семена — они богаты цинком и магнием.
  • В некоторых странах Азии молодые тыквенные листья применяют как зелень для супов и салатов.

Выбор времени для сбора тыкв — это баланс между зрелостью и хранением. Если дождаться нужного момента и правильно подсушить урожай, плоды сохранятся до весны и будут радовать вкусом. Главное — ориентироваться не только на календарь, но и на признаки самой тыквы.

