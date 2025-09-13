Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:01

Почему соседка обматывает плодоножки тканью? Маленький трюк для большого урожая тыкв

Запрет на мытьё и этилен: 7 строгих правил хранения тыквенных плодов

Тыква — одна из самых благодарных культур на даче. Крупные, яркие плоды не только украшают участок, но и становятся отличной заготовкой на зиму. При правильном уходе и грамотном хранении тыква способна пролежать до самой весны, сохраняя вкус и пользу. Главное — вовремя собрать урожай и обеспечить подходящие условия.

Когда собирать урожай

Лучше всего приступать к уборке в сухие и солнечные дни. Затягивать до заморозков нельзя: холод способен быстро испортить плоды. Определить зрелость несложно. У полностью вызревшей тыквы кожура становится твердой, окраска насыщается, а плодоножка подсыхает и деревенеет. Если сорвать плод слишком рано, он не успеет накопить достаточный запас питательных веществ и не будет храниться долго.

Как правильно срезать плоды

Во время сбора важно не повредить урожай. Секатор или острый нож помогут аккуратно срезать плод, оставив плодоножку длиной не менее пяти сантиметров. Это защитит место среза и снизит риск загнивания. Следует помнить, что удары и давление для тыквы губительны — любая трещина или вмятина сокращает срок хранения. Такие экземпляры лучше сразу использовать для приготовления пищи.

Сушка и дозревание

После уборки урожай нужно "подсушить". Для этого плоды раскладывают в один слой в сухом проветриваемом помещении или на солнце, если погода стоит тёплая. Эта процедура укрепляет кожуру и делает мякоть плотнее. Подсушенные плоды гораздо лучше переносят долгую зиму.

Хранение

Идеальные условия для хранения — сухое помещение с вентиляцией. Осенью подойдут сарай или кладовка, но с приходом холодов плоды лучше перенести в место, где температура не опускается ниже +16 °C. Для этой цели годятся коридоры, лестничные клетки или прохладные комнаты.

Хранить следует только здоровые тыквы без трещин и пятен. Поврежденные или недозревшие плоды годятся лишь для скорого употребления.

Сорта и особенности

Особой популярностью у садоводов пользуется сорт хоккайдо. Его удобно выращивать и готовить: кожура у таких плодов тонкая и мягкая, поэтому её не обязательно срезать. К тому же вкус у этой разновидности особенно насыщенный, а блюда из неё получаются ароматными. Однако для долгого хранения подойдут и другие сорта с более толстой кожурой, которые отличаются высокой лежкостью.

Советы для долгого хранения:

  • Срезайте только сухие плоды с плотной кожурой.
  • Не мойте тыквы, а лишь аккуратно очищайте от земли.
  • Подсушивайте урожай на солнце или в сухом помещении.
  • Храните плоды в месте с хорошей вентиляцией.
  • Не допускайте, чтобы тыквы лежали слишком тесно друг к другу.
  • Проверяйте урожай хотя бы раз в месяц и убирайте испорченные экземпляры.
  • Не храните рядом яблоки: они выделяют этилен, ускоряющий порчу.
  • Поддерживайте температуру выше +16 °C.
  • Укладывайте плоды на поддоны или картон, а не на голый пол.
  • В первую очередь используйте мелкие и повреждённые плоды.

Собранная вовремя и правильно подсушенная тыква хранится долго и без проблем. Соблюдение простых правил гарантирует, что вкусные и полезные плоды будут радовать всю зиму и даже весной.

Три интересных факта

  1. В Америке из тыквы делают не только блюда, но и традиционные светильники — фонари Джека на Хэллоуин.
  2. Самая тяжёлая тыква в мире весила более 1200 килограммов и попала в Книгу рекордов Гиннесса.
  3. В тыквенных семечках содержится цинк, который полезен для иммунитета и здоровья кожи.

