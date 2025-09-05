Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:16

Не допустите порчи урожая: как понять, что тыква готова к уборке

Проверка на звук и кожуру: как убрать тыкву с грядки без ошибок

Определить момент, когда тыква полностью готова к уборке, — задача, от которой зависит и вкус плодов, и их способность храниться всю зиму. Сорванная слишком рано, она оказывается водянистой и безвкусной, а если передержать её на грядке, то есть риск потерять урожай при первых заморозках. Поэтому садоводу важно научиться распознавать верные признаки зрелости.

Цвет и состояние кожуры

Один из первых сигналов — окраска. Зрелая тыква приобретает насыщенный оттенок, характерный для своего сорта: ярко-оранжевый, кремовый или серо-зелёный. Кожура становится матовой и твёрдой, иногда покрывается восковым налётом или сетчатым рисунком. Молодой блеск кожуры исчезает, и плод приобретает более "спокойный" внешний вид.

Проверка ногтем

Простейший метод — попытаться поцарапать кожицу ногтем. У зрелого плода кора плотная, ноготь не оставляет следа. У незрелого же кожица мягкая и легко поддаётся царапине. Этот способ особенно удобен, когда нет времени внимательно изучать внешний вид плода.

Состояние плодоножки

Очень важный признак — плодоножка. У спелой тыквы она сухая, жёсткая и пробковая. Если же она остаётся зелёной и гибкой, значит, плод ещё продолжает накапливать сахара. При уборке обязательно оставляют часть плодоножки — это значительно увеличивает срок хранения и защищает мякоть от загнивания.

Проверка на звук

Опытные огородники используют и слух: лёгкий стук костяшками пальцев по центру плода помогает определить зрелость. Спелая тыква отвечает глухим, звонким звуком, тогда как незрелая издаёт мягкий и пустой. Метод требует практики, но в сочетании с другими признаками считается надёжным.

Состояние листвы

Когда листья на плети начинают желтеть и отмирать, это сигнал завершения вегетации. К этому моменту плод достигает максимального размера, характерного для сорта. Если же зелёная ботва ещё активно растёт, то и сам плод продолжает набирать массу и сладость.

Как правильно убрать урожай

Срезать плоды лучше в сухую погоду, аккуратно оставляя плодоножку длиной не менее 5-7 см. После сбора рекомендуется просушить тыквы на солнце или в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет укрепить кожицу и подготовить плоды к длительному хранению.

Три интересных факта

  1. Самая большая тыква в мире была выращена в Италии в 2021 году — её вес превысил 1200 кг.
  2. В тыкве содержится каротина в несколько раз больше, чем в моркови, поэтому она ценится как источник витамина А.
  3. В старину тыквы часто использовали не только в пищу, но и как сосуды для хранения зерна и жидкостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С 1 сентября в России вступят в силу уточняющие поправки к закону о садоводстве вчера в 20:18

Закон обновили, но привычки садоводов останутся прежними

С 1 сентября вступают в силу поправки к закону о садоводстве. Они не ограничат дачников, а лишь уточнят действующие нормы и устранят противоречия.

Читать полностью » Садоводы Ульяновской области рассказали о преимуществах посева моркови под зиму вчера в 19:22

Пока соседи копаются весной, морковь у вас уже в салате: вот чем выгоден подзимний посев

Жители Ульяновской области делятся секретом: посев моркови под зиму помогает облегчить весенние хлопоты и собрать урожай раньше всех.

Читать полностью » Секрет холодостойких цветов: какие растения выдержат осенние заморозки вчера в 18:24

Устрой осени сюрприз: как сохранить цветущий сад, когда природа готовит заморозки

Конец лета и начало осени приносят садоводам не только красоту, но и непредсказуемые заморозки. Узнайте, как выбрать 7 холодостойких цветов, таких как эхинацея, хризантемы и астры, чтобы ваш сад оставался ярким и привлекательным в любую погоду.

Читать полностью » Специалисты Planeta Jardin: цитрусовая кожура защитит растения от муравьёв и тли вчера в 17:09

Враги сада прячутся в страхе: этот натуральный спрей из цедры спасет всё

Узнайте, как сделать натуральный репеллент из цитрусовых пилингов, который защитит растения от муравьёв и тли без химии.

Читать полностью » В России введена ответственность за борщевик: штрафы и изъятие участков вчера в 17:24

Борщевик атакует: жителей России могут лишить участков за игнорирование сорняка

В России вводится новый закон, который обяжет землевладельцев бороться с борщевиком. С 1 марта 2024 года участки, где сорняк не будет ликвидирован, могут быть изъяты. Это стало ответом на агрессивное распространение растения и его опасность для здоровья.

Читать полностью » Смесь банановой кожуры с уксусом улучшает рост растений и нейтрализует запахи вчера в 17:18

Химия подводит, кожура банана творит чудеса: простая смесь из кожуры банана решит многие проблемы

Простая смесь банановой кожуры и уксуса превращается в удобрение для растений и натуральный освежитель воздуха для дома.

Читать полностью » Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство вчера в 16:24

Бордосская смесь против болезни винограда: почему она до сих пор актуальна

Ложная мучнистая роса (милдью) – один из самых опасных врагов винограда. Узнайте, как распознать болезнь на ранних стадиях и какие меры помогут спасти до 70% урожая. Советы агронома и исторические факты о борьбе с грибком.

Читать полностью » Садоводы объяснили, как обрезка и пересадка влияют на рост мяты вчера в 16:13

Душистая мята растет круглый год: эти простые правила ухода за ней меняют всё

Простые секреты ухода помогут вырастить дома крепкую и ароматную мяту. Узнайте, как поливать, где разместить и когда обрезать растение.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пошаговый рецепт салата с пастой орзо, тунцом и оливками
Наука и технологии

Apple представит AirPods Pro 3 с датчиками сердечного ритма и температуры 9 сентября
Садоводство

Врачи предупреждают: стрижка газона задним ходом приводит к тяжёлым травмам
Красота и здоровье

Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью
Спорт и фитнес

Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров
Питомцы

Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии
Дом

Простые способы разделить комнату на зоны: перегородки, мебель и свет
Садоводство

Делаем грядку для огурцов: как использовать растительные отходы для питательной основы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet