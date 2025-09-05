Не допустите порчи урожая: как понять, что тыква готова к уборке

Определить момент, когда тыква полностью готова к уборке, — задача, от которой зависит и вкус плодов, и их способность храниться всю зиму. Сорванная слишком рано, она оказывается водянистой и безвкусной, а если передержать её на грядке, то есть риск потерять урожай при первых заморозках. Поэтому садоводу важно научиться распознавать верные признаки зрелости.

Цвет и состояние кожуры

Один из первых сигналов — окраска. Зрелая тыква приобретает насыщенный оттенок, характерный для своего сорта: ярко-оранжевый, кремовый или серо-зелёный. Кожура становится матовой и твёрдой, иногда покрывается восковым налётом или сетчатым рисунком. Молодой блеск кожуры исчезает, и плод приобретает более "спокойный" внешний вид.

Проверка ногтем

Простейший метод — попытаться поцарапать кожицу ногтем. У зрелого плода кора плотная, ноготь не оставляет следа. У незрелого же кожица мягкая и легко поддаётся царапине. Этот способ особенно удобен, когда нет времени внимательно изучать внешний вид плода.

Состояние плодоножки

Очень важный признак — плодоножка. У спелой тыквы она сухая, жёсткая и пробковая. Если же она остаётся зелёной и гибкой, значит, плод ещё продолжает накапливать сахара. При уборке обязательно оставляют часть плодоножки — это значительно увеличивает срок хранения и защищает мякоть от загнивания.

Проверка на звук

Опытные огородники используют и слух: лёгкий стук костяшками пальцев по центру плода помогает определить зрелость. Спелая тыква отвечает глухим, звонким звуком, тогда как незрелая издаёт мягкий и пустой. Метод требует практики, но в сочетании с другими признаками считается надёжным.

Состояние листвы

Когда листья на плети начинают желтеть и отмирать, это сигнал завершения вегетации. К этому моменту плод достигает максимального размера, характерного для сорта. Если же зелёная ботва ещё активно растёт, то и сам плод продолжает набирать массу и сладость.

Как правильно убрать урожай

Срезать плоды лучше в сухую погоду, аккуратно оставляя плодоножку длиной не менее 5-7 см. После сбора рекомендуется просушить тыквы на солнце или в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет укрепить кожицу и подготовить плоды к длительному хранению.

