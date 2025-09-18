Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Пюре, суп или чипсы: как одна тыква заменяет десятки витаминных баночек

Исследования: тыква улучшает микробиом кишечника и укрепляет его барьер

Осень приносит на прилавки яркие и сочные плоды, которые могут значительно обогатить наш рацион. Одним из главных сезонных овощей врачи называют тыкву. Этот продукт традиционно используют для супов, каш и десертов, но его польза выходит далеко за пределы кулинарных удовольствий.

Гастроэнтеролог и автор научных публикаций Уилл Булсевич напомнил: именно тыква занимает особое место в осеннем рационе.

"[Тыква] снижает резистентность к инсулину, нормализует уровень липидов в крови и, как следствие, уменьшает риск развития диабета 2 типа", — отметил гастроэнтеролог Уилл Булсевич в социальных сетях.

Почему тыква важна для кишечника

Главное преимущество тыквы — высокое содержание клетчатки. Она играет ключевую роль в работе кишечника, улучшая перистальтику, нормализуя стул и создавая благоприятные условия для роста полезных бактерий.

Два независимых исследования — в International Journal of Biological Macromolecules и в Food Production, Processing and Nutrition - показали одинаковый результат: при регулярном употреблении тыквы у добровольцев увеличивалось количество полезных бактерий Akkermansia, укрепляющих кишечный барьер, а число условно-патогенных микробов снижалось.

Разнообразие микробиома — один из главных маркеров здоровья ЖКТ, и тыква помогает поддерживать этот баланс.

Дополнительные плюсы для организма

Помимо клетчатки, плоды содержат богатый набор витаминов и микроэлементов:

  • витамины A, C и K;

  • калий, магний, кальций, железо, цинк и фосфор;

  • антиоксиданты — каротиноиды и флавоноиды.

Эти вещества укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и зрения, поддерживают работу сердца и сосудов.

Бонус для тех, кто следит за весом: тыква низкокалорийна, но при этом насыщает за счёт клетчатки.

Сравнение тыквы с другими овощами

Овощ Главная польза Калорийность
Тыква Улучшает микробиом, снижает риск диабета 2 типа 26 ккал/100 г
Морковь Поддержка зрения, источник бета-каротина 41 ккал/100 г
Кабачок Мягкий диуретик, подходит при проблемах с ЖКТ 24 ккал/100 г
Свёкла Улучшает кровообращение, снижает давление 43 ккал/100 г

Советы шаг за шагом

  1. Включайте тыкву в рацион хотя бы 2-3 раза в неделю.

  2. Используйте её в супах-пюре, кашах или запекайте с травами.

  3. Добавляйте в смузи или десерты для мягкой сладости без сахара.

  4. Комбинируйте с оливковым маслом или орехами — жиры помогают усвоению каротиноидов.

  5. Для долгого хранения замораживайте кубики или готовьте сухие чипсы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употреблять только очищенную и отварную мякоть.
    → Последствие: теряется часть питательных веществ.
    → Альтернатива: запекать или готовить с кожурой, если сорт позволяет.

  • Ошибка: добавлять много сахара при приготовлении каш или десертов.
    → Последствие: рост калорийности и снижение пользы.
    → Альтернатива: использовать мёд, сухофрукты или специи (корицу, мускатный орех).

  • Ошибка: ограничиваться только осенним сезоном.
    → Последствие: организм недополучает клетчатку зимой.
    → Альтернатива: заморозить тыкву в порционных пакетах.

А что если…

А что если заменить привычные гарниры из картофеля или макарон тыквой? Такое решение помогает снизить калорийность блюд и обогатить рацион витаминами. Запечённые дольки с пряностями или тыквенное пюре станут отличной альтернативой.

Плюсы и минусы включения тыквы в рацион

Плюсы Минусы
Улучшает работу кишечника Может вызывать дискомфорт при индивидуальной непереносимости
Снижает риск диабета 2 типа Требует времени на приготовление
Богата витаминами и минералами Некоторым кажется слишком сладкой
Низкая калорийность При избыточном употреблении возможна нагрузка на ЖКТ

FAQ

Сколько тыквы можно есть в день?
Достаточно 150-200 г в составе основного блюда или гарнира.

Можно ли есть сырую тыкву?
Да, некоторые сорта подходят для салатов и смузи, но чаще её употребляют после термической обработки.

Полезны ли семена тыквы?
Да, они содержат цинк, магний и полезные жиры, поддерживающие иммунитет.

Мифы и правда

  • Миф: тыква — это "пустой" продукт без особой пользы.
    Правда: она богата клетчаткой, антиоксидантами и микроэлементами.

  • Миф: от тыквы можно поправиться.
    Правда: она низкокалорийна и помогает контролировать вес.

  • Миф: тыква полезна только детям.
    Правда: она поддерживает здоровье взрослых, особенно кишечника и сердца.

Сон и психология

Интересно, что блюда из тыквы часто связывают с уютом и сезоном осени. Тёплый суп-пюре или запеканка помогают расслабиться, снижают уровень стресса и создают ощущение комфорта. Это ещё одна причина включать овощ в рацион: он работает не только на физическое, но и на эмоциональное здоровье.

Три интересных факта

• В Древней Америке тыкву использовали не только как еду, но и как тару — из корок делали посуду.
• В Китае тыкву считали символом долголетия и достатка.
• В наши дни из тыквы делают даже муку, которую добавляют в хлеб и десерты для повышения пищевой ценности.

Исторический контекст

  1. Археологические находки показывают: тыкву выращивали более 7000 лет назад в Центральной Америке.

  2. В Европу её завезли в XVI веке, где она быстро стала популярным овощем.

  3. В России традиция выращивания и употребления тыквы закрепилась в XIX веке, и сегодня она остаётся важной частью осеннего рациона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашний паштет из куриной печени: богат железом и витаминами группы B сегодня в 14:22

Эта ошибка сделает паштет горьким: хозяйки часто забывают про простой шаг

Домашний паштет из куриной печени — простое блюдо, которое можно приготовить за час. Но у него есть секреты, способные удивить ваших гостей.

Читать полностью » Шашлык из свинины в фольге в духовке получается сочным по традиционному методу сегодня в 14:13

Нежная свинина за 60 минут: фольга и специи — комбо, которое делает мясо тающим и ароматным

Шашлык из свинины в фольге в духовке — сочное и ароматное блюдо, которое легко приготовить дома. Узнайте секреты маринада и запекания.

Читать полностью » Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом готовится быстро и просто сегодня в 13:58

Забудьте о скучных бутербродах — этот рулет из лаваша с яйцом взорвёт ваш стол

Лаваш с крабовыми палочками, яйцом и майонезом — простая закуска, которая готовится за считанные минуты и всегда смотрится эффектно на столе.

Читать полностью » Салат с сельдереем и куриной грудкой получается легким и питательным сегодня в 13:26

Сельдерей в салате оказался не жёстким, а хрустящим — вот как добиться идеальной консистенции

Салат с куриной грудкой и сельдереем — лёгкий и полезный вариант с ананасами и огурцом. Узнайте, как приготовить его вкусно и без лишних калорий.

Читать полностью » Фаршированный болгарский перец с сыром и зеленью стал популярной холодной закуской на фуршетах сегодня в 12:54

Перец с начинкой, что удивит даже тех, кто не любит овощи: праздничный рецепт с секретом

Фаршированный перец как холодная закуска — яркое, полезное и вкусное блюдо. Лёгкий рецепт, который станет украшением любого стола.

Читать полностью » Томатный суп с морепродуктами сохраняет баланс вкуса и питательности сегодня в 12:21

Томатный суп с морепродуктами взорвёт вашу кухню: повара раскрыли секрет идеального баланса вкуса

Томатный суп с морепродуктами — ароматное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить дома за 40 минут. Яркий вкус Средиземноморья в вашей тарелке.

Читать полностью » Эксперты по выпечке перечислили основные ошибки при приготовлении торта Захер и их последствия сегодня в 11:49

Ошибки в рецепте Захера, которые убивают вкус: вот как избежать провала на кухне

Шоколадный торт Захер — классика австрийской кухни. Узнайте секреты его приготовления, вариации и историю одного из самых известных десертов.

Читать полностью » Киш с сёмгой и брокколи сочетает рыбу и овощи в заливке сегодня в 11:16

Хотите киш, как в ресторане? Добавьте сёмгу и брокколи — и вот он, домашний шедевр на вашем столе

Нежный киш с сёмгой и брокколи — идеальное сочетание рыбы, овощей и сливочной заливки. Узнайте секреты приготовления и варианты подачи.

Читать полностью »

Новости
Еда

Тыква с корицей вместо чеснока и паприки — идея EatingWell
Спорт и фитнес

Тренер Эми Тарр составила 30-дневный челлендж для укрепления пресса без оборудования
Дом

Врачи советуют использовать уголь и соду вместо освежителей для устранения запахов
Красота и здоровье

Предоперационная реабилитация снижает риск осложнений и ускоряет восстановление после операции на колено
Еда

Учёные: кетодиета помогает психике и снижает вес одновременно
Технологии

Microsoft устранила опасную уязвимость в Windows — затронуты 8 версий ОС
Наука

NASA подтвердила открытие 6000 экзопланет — новый рубеж в исследовании Вселенной
Садоводство

Отказ от полива в сентябре ослабляет почки плодовых деревьев и кустарников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet