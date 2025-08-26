Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:28

Тыква как тайное оружие: как этот овощ может изменить жизнь вашей кошки

Польза тыквы для пищеварения кошек: мнение специалистов по питанию животных

Да, тыква полезна для кошек при умеренном и правильном употреблении! Она содержит много питательных веществ и может стать хорошим дополнением к рациону вашего питомца.

Польза тыквы для кошек

  • Богата клетчаткой — улучшает пищеварение и помогает при запорах или диареи.
  • Содержит витамины А, С, Е, группы В, а также минералы (калий, магний, железо).
  • Бета-каротин поддерживает зрение и иммунитет.
  • Низкокалорийна — подходит для контроля веса.

Может использоваться как натуральное средство против глистов (в сочетании с основным лечением).

Как давать тыкву кошке:

  • в небольших количествах — не более 1-2 чайных ложек в день (в зависимости от размера кошки).
  • только приготовленную — варёную, запечённую или приготовленную на пару. Сырую тыкву кошкам давать не рекомендуется — она тяжелее усваивается.
  • без добавок — никакого сахара, соли, специй или масла.
  • в виде пюре — так кошке будет проще её есть. Можно смешать с обычным кормом.

Когда стоит быть осторожным

  • При ожирении или диабете — из-за содержания углеводов.
  • Если у кошки аллергия или индивидуальная непереносимость (встречается редко).
  • При болезнях ЖКТ в острой форме — лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Тыква — полезное и безопасное лакомство для большинства кошек, если давать её умеренно и правильно приготовленной. Начните с небольшой порции и понаблюдайте за реакцией питомца. Если всё в порядке — можно включать её в рацион 2-3 раза в неделю.

Если у кошки есть хронические заболевания — перед введением новых продуктов всегда советуйтесь с ветеринаром.

