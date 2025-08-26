Тыква как тайное оружие: как этот овощ может изменить жизнь вашей кошки
Да, тыква полезна для кошек при умеренном и правильном употреблении! Она содержит много питательных веществ и может стать хорошим дополнением к рациону вашего питомца.
Польза тыквы для кошек
- Богата клетчаткой — улучшает пищеварение и помогает при запорах или диареи.
- Содержит витамины А, С, Е, группы В, а также минералы (калий, магний, железо).
- Бета-каротин поддерживает зрение и иммунитет.
- Низкокалорийна — подходит для контроля веса.
Может использоваться как натуральное средство против глистов (в сочетании с основным лечением).
Как давать тыкву кошке:
- в небольших количествах — не более 1-2 чайных ложек в день (в зависимости от размера кошки).
- только приготовленную — варёную, запечённую или приготовленную на пару. Сырую тыкву кошкам давать не рекомендуется — она тяжелее усваивается.
- без добавок — никакого сахара, соли, специй или масла.
- в виде пюре — так кошке будет проще её есть. Можно смешать с обычным кормом.
Когда стоит быть осторожным
- При ожирении или диабете — из-за содержания углеводов.
- Если у кошки аллергия или индивидуальная непереносимость (встречается редко).
- При болезнях ЖКТ в острой форме — лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Тыква — полезное и безопасное лакомство для большинства кошек, если давать её умеренно и правильно приготовленной. Начните с небольшой порции и понаблюдайте за реакцией питомца. Если всё в порядке — можно включать её в рацион 2-3 раза в неделю.
Если у кошки есть хронические заболевания — перед введением новых продуктов всегда советуйтесь с ветеринаром.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru