Тыква как тайное оружие: как этот овощ может изменить жизнь вашей кошки

Да, тыква полезна для кошек при умеренном и правильном употреблении! Она содержит много питательных веществ и может стать хорошим дополнением к рациону вашего питомца.

Польза тыквы для кошек

Богата клетчаткой — улучшает пищеварение и помогает при запорах или диареи.

Содержит витамины А, С, Е, группы В, а также минералы (калий, магний, железо).

Бета-каротин поддерживает зрение и иммунитет.

Низкокалорийна — подходит для контроля веса.

Может использоваться как натуральное средство против глистов (в сочетании с основным лечением).

Как давать тыкву кошке:

в небольших количествах — не более 1-2 чайных ложек в день (в зависимости от размера кошки).

только приготовленную — варёную, запечённую или приготовленную на пару. Сырую тыкву кошкам давать не рекомендуется — она тяжелее усваивается.

без добавок — никакого сахара, соли, специй или масла.

в виде пюре — так кошке будет проще её есть. Можно смешать с обычным кормом.

Когда стоит быть осторожным

При ожирении или диабете — из-за содержания углеводов.

Если у кошки аллергия или индивидуальная непереносимость (встречается редко).

При болезнях ЖКТ в острой форме — лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Тыква — полезное и безопасное лакомство для большинства кошек, если давать её умеренно и правильно приготовленной. Начните с небольшой порции и понаблюдайте за реакцией питомца. Если всё в порядке — можно включать её в рацион 2-3 раза в неделю.

Если у кошки есть хронические заболевания — перед введением новых продуктов всегда советуйтесь с ветеринаром.