Тыквы, фасоль и подсолнухи: как создать дружелюбный огород для максимального урожая

Тыквы лучше всего чувствуют себя в защищённом от ветра и хорошо освещённом месте, на плодородной, рыхлой и дренированной почве. При планировании грядок важно, чтобы соседние растения не отбирали у них питательные вещества, а наоборот — помогали отпугивать насекомых и обеспечивали дополнительное опыление.

Огородник с многолетним стажем отмечает, что на протяжении лет подбирал разные растения-компаньоны, чтобы сохранить урожай тыкв здоровым и крупным. Он выделяет семь культур, которые дают наилучший результат.

Топ-7 растений-компаньонов для тыквы

Подсолнухи

Эти яркие цветы привлекают пчёл и других опылителей, повышая шансы на обильный урожай. Главное — сажать их по краям грядок и на северной стороне, чтобы не затенять плети. Карликовые сорта тоже подойдут: они не мешают, но работают как "маяк" для насекомых. Фасоль

Как бобовая культура, фасоль обогащает почву азотом, который необходим тыквам на протяжении всего сезона. В системе "Трёх сестёр" фасоль вьётся по кукурузе, а тыквенные плети прикрывают землю, сохраняя влагу и подавляя сорняки. Ромашка

Привлекает не только опылителей, но и хищных насекомых, которые уничтожают тлю, белокрылку и жуков. Кроме того, помогает восполнить в почве кальций и калий, снижая риск гнили на плодах. Майоран

Эта ароматная трава отпугивает кабачковых жуков, опасных для листьев и стеблей тыквы. Её можно высаживать как среди грядок, так и в горшках по периметру. Редис

Отлично защищает от кабачкового виноградного точильщика, а также служит "растением-ловушкой" для блошек, отвлекая их от тыквенных листьев. Настурция

Её листья и цветы съедобны, а пёстрые соцветия работают как защита от кабачковых, огуречных и мексиканских бобовых жуков. Настурция также приманивает божьих коровок и златоглазок, уничтожающих вредителей. Котовник кошачий

Помимо радости для домашних питомцев, трава выделяет непеталактон — природный репеллент от жуков, блох, мух и комаров. Плюс она привлекает в сад полезных насекомых.

Кого не стоит сажать рядом с тыквами

Есть культуры, соседство с которыми принесёт только вред:

Картофель - активно вытягивает из почвы питательные вещества, конкурируя с тыквой.

- активно вытягивает из почвы питательные вещества, конкурируя с тыквой. Другие бахчевые (дыни, огурцы, кабачки) — повышают риск заболеваний и вредителей, а также могут перекрёстно опыляться.

(дыни, огурцы, кабачки) — повышают риск заболеваний и вредителей, а также могут перекрёстно опыляться. Капустные (капуста, брокколи, брюссельская капуста) — тоже "тяжёлые едоки", отбирают питание у тыкв.

Особая роль кукурузы

В системе "Трёх сестёр" кукуруза служит естественной опорой для фасоли и создаёт защиту от ветра для тыквы. В ответ тыквенные плети укрывают почву, подавляют сорняки и сохраняют влагу у корней кукурузы.

Компетентное сочетание культур — проверенный способ увеличить урожайность без химии. Если дать тыквам правильных соседей, можно вырастить крупные, сладкие и абсолютно здоровые плоды, которые украсят осенний стол.