Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:21

Оранжевый урожай на грани: что сделает плоды несъедобными за ночь

Фосфорно-калийные удобрения улучшают вкус и хранение тыквы

В сентябре огород постепенно пустеет, но тыква всё ещё остаётся на грядках и дожидается своего часа. Чтобы крупные оранжевые плоды долежали до зимы и не превратились в испорченные комки, им нужен особый уход в конце сезона. Именно сейчас важно уделить внимание поливу, подкормкам и защите растений от болезней и вредителей. От этих действий напрямую зависит вкус и лёжкость урожая.

Полив и мульчирование

В начале сентября тыква ещё нуждается во влаге. Если стоит жаркая погода, растения поливают каждые 2-3 дня, расходуя не меньше 10 литров воды на куст. При частых дождях дополнительный полив не требуется. За три недели до сбора урожая полив прекращают, чтобы плоды успели набрать плотность. Чтобы сохранить влагу в почве, грядки мульчируют сеном или соломой. Это помогает не только удерживать воду, но и уменьшает количество сорняков.

Подкормки в конце сезона

Для крупных и сладких плодов тыкве необходимы как органические, так и минеральные удобрения. Подкормки проводят каждые 7-10 дней на рыхлой почве и раз в 12-14 дней — на плотной. Слишком большие дозы навредят: переизбыток питательных веществ нарушает микрофлору и ослабляет корни. Лучший вариант — корневые подкормки после полива. В пасмурную погоду допустимы внекорневые опрыскивания, если кусты здоровы. Важно помнить: двигать плети при подкормках нельзя, иначе можно повредить корешки.

Органические удобрения

Садоводы часто используют простые средства, приготовленные своими руками:

  • настой крапивы и одуванчиков — даёт мощный заряд азота и микроэлементов;
  • зола в сухом или жидком виде — источник калия и фосфора, улучшающих вкус плодов и их лёжкость;
  • ферментированный травяной "чай" — усиливает рост и укрепляет растения;
  • вермичай из биогумуса — мягкая, но эффективная подкормка.

Каждое средство имеет свой способ приготовления и нормы расхода, поэтому важно соблюдать рекомендации, чтобы не перекормить растения.

Минеральные смеси

В конце сезона акцент делают на фосфорно-калийные удобрения. Чаще всего используют растворы суперфосфата, сернокислого калия или монофосфата калия. Они повышают устойчивость к мучнистой росе и укрепляют плоды. Кроме того, в продаже есть готовые комплексы для овощей: от "Фертики" и "ОрганикМикс" до специализированных составов для тыквы.

Формирование кустов

В сентябре у тыквы ещё могут появляться новые цветы и завязи, но сил на них у растения уже не хватает. Чтобы питание направлялось к созревающим плодам, все новые бутоны и мелкие тыквины удаляют. Побеги прищипывают, оставляя после каждой тыквы около пяти листьев. Делать обрезку лучше в сухую солнечную погоду, чтобы срезы быстро подсохли.

Болезни и защита

Главный враг осенней тыквы — мучнистая роса. Она поражает листья и ослабляет плоды. Для профилактики и лечения используют биопрепараты: "Фитоспорин-М", "Алирин-Б", "Бактофит". Если поражение сильное, листья аккуратно обрезают. Другие угрозы — гнили, фитофтора, пероноспороз. В тяжёлых случаях допускается применение пестицидов, но только за две недели до уборки урожая.

Вредители и грызуны

Паутинный клещ, тля, слизни и цикадки способны значительно снизить урожай. Для борьбы используют биопрепараты: "Фитоверм", "Битоксибациллин", "БиоКилл". От слизней помогают приманки, а против грызунов применяют мышеловки или специальные родентицидные средства.

Уборка урожая

Собирают тыкву до первых заморозков, обязательно в сухой день. Даже лёгкое подмораживание делает плоды непригодными для хранения. После уборки тыкву оставляют дозревать на солнце или в сухом проветриваемом помещении.

Уход за тыквой в конце сезона — это не формальность, а завершающий этап, от которого зависит зимнее хранение урожая. Потратив немного сил в сентябре, можно сохранить плоды яркими, сладкими и полезными на всю зиму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Настоящий васаби можно вырастить дома только в теплице при строгом контроле климата сегодня в 2:12

"Зелёное золото": почему настоящий васаби дома — редкость, доступная лишь единицам

Выращивание настоящего васаби требует терпения и особых условий. Узнайте, как создать идеальный микроклимат для этого капризного растения.

Читать полностью » Божья коровка и златоглазка спешат на помощь: привлекаем полезных насекомых в сад – 5 советов сегодня в 1:22

Насекомые – киллеры: кто беспощадно уничтожает вредителей в вашем саду

Божьи коровки, златоглазки и жужелицы — это не враги, а спасатели урожая! Как привлечь полезных насекомых и сохранить баланс в саду? Узнайте!

Читать полностью » Агрономы предупредили о распространении ржавчины на чесноке и луке в сыром климате сегодня в 1:08

Чесноку угрожает ржавчина: болезнь пожирает урожай прямо на грядке

Чеснок под угрозой ржавчины? Узнайте, как защитить свой урожай от грибковой болезни, которая может вызвать потери и ухудшение качества луковиц.

Читать полностью » Секреты выращивания годжи и гуми: советы для богатого урожая в средней полосе сегодня в 0:22

Секрет японского долголетия: как вырастить гуми в своём саду и наслаждаться уникальным вкусом

Узнайте, как вырастить годжи и гуми в своём саду! Секреты посадки, ухода и защиты от болезней для обильного урожая суперполезных ягод.

Читать полностью » Агрономы советуют завершить подготовку цветников в Алтайском крае к октябрю сегодня в 0:03

Алтайские цветники живут по часам: что нужно успеть до первых морозов

Как подготовить цветники к зиме в Алтайском крае? Узнайте важные советы и ключевые шаги защиты растений от заморозков в условиях местного климата.

Читать полностью » С 1 сентября в России запретили коммерческую деятельность на дачных участках вчера в 23:07

Дачники в шоке: привычные постройки и доходы оказались вне закона

Новый закон ограничил права владельцев дач: землю нельзя продать без дома, а постройки использовать для бизнеса. Что теперь разрешено, а что под запретом?

Читать полностью » Осенью под деревья и кустарники вносят суперфосфат и сульфат калия вчера в 22:03

Как правильно подкормить сад, чтобы он легко пережил зиму

Осенние удобрения помогают растениям пережить зиму. Какие вещества нужны культурам в этот период и как правильно подготовить сад и грядки?

Читать полностью » Врачи напомнили об опасности декоративных растений, растущих рядом с человеком вчера в 21:10

Красота, которая убивает: самые ядовитые декоративные растения

Красивые, но коварные: какие распространённые растения способны вызвать отравление и даже угрожать жизни человека.

Читать полностью »

Новости
Еда

Заварной крем идеально подходит для тортов и пирожных
Еда

Классический зимний салат готовится с светских времен
Спорт и фитнес

Исследования показали: прогулки и пробежки на улице снижают риск депрессии
Туризм

Как арендовать яхту в Черногории: практический гид
Садоводство

Рассада под охраной: 5 народных средств, которые не позволят улиткам и прикоснуться
Авто и мото

Йозеф Кабан разработал первый серийный китайский автомобиль — гибридный Roewe M7 DMH
Авто и мото

Ford создаст внедорожный суперкар мощностью 1000 лошадиных сил — Джим Фарли
Красота и здоровье

Употребление яиц для здоровья мозга: норма и особенности для разного возраста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet