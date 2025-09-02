Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крем-суп из тыквы
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

Тыква – волшебная метла для организма: как этот осенний овощ очищает от токсинов – раскроем главный секрет

Тыква для иммунитета: как одна порция тыквенной каши укрепит здоровье осенью

Осень — идеальное время для того, чтобы добавить в свой рацион полезные и питательные продукты, и тыква — один из них. Этот оранжевый плод не только вкусный, но и невероятно полезный. Нутрициолог Лариса Никитина пояснила, почему стоит включить тыкву в осеннее меню.

Польза тыквы для здоровья

Тыква — настоящий кладезь полезных веществ. В ней содержатся калий, кальций, магний, бор, фтор и цинк, которые необходимы для нормального функционирования организма. Один из важнейших микроэлементов, присутствующих в тыкве, — цинк. Он играет ключевую роль в поддержке иммунной системы и помогает бороться с инфекциями. Одна порция тыквенной каши может обеспечить до 70% дневной нормы этого элемента, что делает тыкву полезным продуктом для укрепления иммунитета, особенно в осенний период, когда организму нужна дополнительная поддержка.

Тыква как средство для детокса

Тыква помогает не только в укреплении иммунной системы, но и в выведении токсинов из организма. Это делает её отличным продуктом для тех, кто хочет очиститься и снизить вес. Тыква обладает мягким мочегонным эффектом, что способствует очищению организма от лишних шлаков.

Тыква и здоровье ЖКТ

Семена тыквы оказывают положительное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта. Они помогают при заболеваниях ЖКТ, обеспечивая мягкое очищение и улучшение функционирования кишечника. Также тыква полезна для мужчин, так как её препараты и плоды часто назначаются при воспалении простаты.

Как включить тыкву в рацион

Тыква — универсальный продукт, который можно использовать в самых разных блюдах. Её можно запекать, добавлять в выпечку, готовить супы, и это только несколько вариантов её применения. Тыква хорошо сочетается с другими овощами и специями, а её нежный вкус делает блюда с ней особенно приятными.

Рекомендации

Нутрициолог Лариса Никитина особенно рекомендует включить тыкву в рацион тем, кто стремится повысить иммунитет и поддержать здоровье в период простуд. Осень — отличное время для этого, ведь тыква помогает организму адаптироваться к изменениям погоды и поддерживает силы в борьбе с инфекциями.

Три интересных факта

  1. Тыква содержит бета-каротин, который помогает поддерживать здоровье глаз и предотвращать возрастные изменения в зрении.
  2. Тыквенные семечки являются отличным источником омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца.
  3. В тыкве содержится пищевые волокна, которые поддерживают нормальную работу кишечника и помогают контролировать уровень сахара в крови.

