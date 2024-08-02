Будьте бдительны: кардиолог рассказал, на какие заболевания может указывать тахикардия

Кардиолог Алексей Жито подчеркнул важность контроля частоты пульса, так как изменение ритма может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Тахикардия, или учащенное сердцебиение, может свидетельствовать о таких заболеваниях, как дефицит железа или анемия, гиподинамия, тревожное расстройство, тиреотоксикоз и ожирение.
Также кардиолог отметил, что дефицит магния может стать причиной учащенного пульса.
Врач порекомендовал следить за пульсом и использовать современные технологии для его измерения, сообщает DoctorPiter.Ru.
Фото: pflegewiki.de/Pia von Lützau (GNU Free Documentation License, Version 1.2)
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