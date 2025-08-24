Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
гравитационные волны
гравитационные волны
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:29

Он ускоряется: загадочный объект в космосе ведёт себя всё страннее

Учёные зафиксировали аномальные радиосигналы от неизвестного источника в космосе

Астрономы обнаружили в нашей галактике необычный объект — CHIME J1634+44. Он ведёт себя странно: его яркость меняется с загадочной периодичностью, а свет, который он излучает, оказался самым поляризованным из всех известных науке. Это значит, что его электромагнитные волны колеблются только в одном направлении, а не хаотично.

Почему это важно?

  • Меняющаяся яркость — объект то вспыхивает, то затухает, но делает это дольше, чем аналоги.
  • Ускоряющееся вращение — интервалы между вспышками сокращаются, а значит, CHIME J1634+44 вращается всё быстрее. Пока непонятно, почему.
  • Рекордная поляризация — ни один другой космический объект не излучает настолько "упорядоченный" свет.

Учёные считают, что CHIME J1634+44 — очень плотное образование, возможно:

  • белый карлик,
  • нейтронная звезда,
  • или даже двойная система, где одно тело поглощает вещество другого.

"Наиболее вероятно, что вспышки вызваны объектом, вращающимся вокруг нейтронной звезды", — сообщает Astrophysical Journal Letters.

Загадка остаётся

Пока нет точного объяснения, почему объект ускоряется. Но ясно одно: CHIME J1634+44 существует в крайне необычных условиях, и его изучение поможет лучше понять загадочные процессы во Вселенной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Болгарский Город птиц раскрыл секрет виноделия 7000-летней давности сегодня в 14:28

В Городе птиц раскрыт древний секрет: 3000 обугленных семян указали на виноделие 7000-летней давности

В "Городе птиц" Болгарии найдены древнейшие доказательства виноделия на Балканах. Находка включает 3000 семян и фрагменты сосудов 7000-летней давности, что меняет историю.

Читать полностью » Астрономы стали свидетелями редкого взрыва звезды, вызванного черной дырой сегодня в 13:48

Звезда пала жертвой черной дыры: загадочный взрыв поразил астрономов – что произошло в космосе

Уникальное космическое явление: астрономы стали свидетелями взрыва звезды SN 2023zkd, вызванного поглощением черной дырой.

Читать полностью » Кератин из овечьей шерсти восстанавливает эмаль зубов: прорыв в стоматологии сегодня в 12:48

Стрижка для улыбки: как кератин из волос восстанавливает зубную эмаль – сенсационное открытие

Ученые разработали инновационную технологию восстановления зубной эмали с кератином. Это безопасно, эффективно и экологично. Кератин может снизить потребность в пломбах, заменив фтор.

Читать полностью » Удивительная особенность сои: влияние пережитого стресса на потомство сегодня в 11:48

Шокирующая правда о сое: стресс передается по наследству – что это значит для фермеров

Ученые обнаружили, что соя обладает генетической памятью о пережитом стрессе. Это позволяет потомству быть устойчивее к засухе и вредителям, но может влиять на урожайность.

Читать полностью » Марсианский шлем: Perseverance нашел необычный камень с ямочками сегодня в 10:48

Шлем воина на Марсе: что скрывает загадочный камень, найденный Perseverance

Марсоход Perseverance нашел на Марсе необычный камень, напоминающий шлем воина. Ученые изучают загадочный объект, пытаясь разгадать его происхождение и понять, что он может рассказать о прошлом Красной планеты. Исследование продолжается!

Читать полностью » Саморегулирующаяся куртка: термокомфорт при любой погоде – разработка Китая сегодня в 9:48

Пот как датчик: эта куртка удивит своей терморегуляцией – вам больше не страшны перепады температуры

Китайские ученые создали куртку с автоматической терморегуляцией. Инновационный материал реагирует на пот, обеспечивая комфорт в любую погоду. Эта разработка изменит представление об одежде!

Читать полностью » Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии сегодня в 8:33

Марсианские хроники начинаются: роботы исследуют лавовые пещеры в поисках жизни

Роботы-спелеологи отправятся исследовать лавовые трубки на Луне и Марсе. Успешные испытания открывают новые перспективы для поиска следов жизни и создания баз.

Читать полностью » Научный прорыв: как нейроинтерфейс преобразует воображаемую речь в реальную коммуникацию сегодня в 7:33

Мысли обретают голос: прорывной нейроинтерфейс позволяет людям с параличом говорить, просто представляя слова

Революционный нейроинтерфейс позволяет парализованным людям преобразовывать мысли в речь, просто представляя слова. Новый комфортный подход, основанный на воображении, показывает 74% точности, открывая новые горизонты для восстановления коммуникации.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Минвостокразвития разрабатывает маркетплейс для туристических услуг Дальнего Востока
ЦФО

Самолет с 146 российскими военными, освобожденными из плена, приземлился в Подмосковье
Дом

Туалетная бумага в холодильнике помогает дольше сохранять свежесть продуктов
Авто и мото

БелАЗ отправил на испытания первый экскаватор собственной разработки BX20012
Наука и технологии

Учёные из Университета Рединга обнаружили космические ураганы в верхних слоях атмосферы
Еда

Эксперт: регулярное употребление пива вызывает гормональные сбои и жировой гепатоз
Туризм

Эксперты: онлайн-платформы вытесняют туроператоров с рынка экскурсий
Спорт и фитнес

Тренер объяснила, как с помощью лопаты и стула поддерживать осанку и здоровье спины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru