Он ускоряется: загадочный объект в космосе ведёт себя всё страннее

Астрономы обнаружили в нашей галактике необычный объект — CHIME J1634+44. Он ведёт себя странно: его яркость меняется с загадочной периодичностью, а свет, который он излучает, оказался самым поляризованным из всех известных науке. Это значит, что его электромагнитные волны колеблются только в одном направлении, а не хаотично.

Почему это важно?

Меняющаяся яркость — объект то вспыхивает, то затухает, но делает это дольше, чем аналоги.

Ускоряющееся вращение — интервалы между вспышками сокращаются, а значит, CHIME J1634+44 вращается всё быстрее. Пока непонятно, почему.

Рекордная поляризация — ни один другой космический объект не излучает настолько "упорядоченный" свет.

Учёные считают, что CHIME J1634+44 — очень плотное образование, возможно:

белый карлик,

нейтронная звезда,

или даже двойная система, где одно тело поглощает вещество другого.

"Наиболее вероятно, что вспышки вызваны объектом, вращающимся вокруг нейтронной звезды", — сообщает Astrophysical Journal Letters.

Загадка остаётся

Пока нет точного объяснения, почему объект ускоряется. Но ясно одно: CHIME J1634+44 существует в крайне необычных условиях, и его изучение поможет лучше понять загадочные процессы во Вселенной.